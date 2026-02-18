Фигурант дела о «взрыве здания ФСБ» в Minecraft получил новое обвинение

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому сейчас 20 лет, в отношении него завели дело по статье об участии в деятельности террористической организации, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК, передает РИА «Новости».

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о юноше из Канска, который в 2022 году, в 16 лет, был осужден на пять лет колонии за обучение работе со взрывчатыми веществами с целью организации терактов. Тогда он вместе с друзьями планировал «взорвать здание ФСБ» в игре Minecraft, эта история вызвала общественный резонанс, хотя официально такие данные не нашли подтверждений.

В марте 2026 года осужденный уже должен был выйти на свободу.

По данным следствия, в феврале и июле 2025 года, находясь в колонии, подозреваемый позиционировал себя как участник запрещенного экстремистского международного движения.

Он распространял среди заключенных правила жизни и поведения, направленные на внедрение криминального стиля общения и «законов» криминального мира в исправительном учреждении.

В ведомстве напомнили, что ранее молодой человек был признан виновным в ряде преступлений против общественной безопасности и порядка.

