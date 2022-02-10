Подростка осудили за обучение созданию взрывчатки

Подростка из города Канск в Красноярском крае осудили за обучение работе со взрывчаткой для организации терактов, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Первый Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что подростки из Канска намеревались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft, история стала широко известна, но данные не подтвердились.

Согласно данным регионального следственного управления, с октября 2019 по июнь 2020 года подозреваемые объединились в группу для «последующего совместного осуществления террористической деятельности». По данным ведомства, они учились обращаться со взрывчаткой.

По материалам УФСБ подросткам вменили обучение для проведения терактов, четыре эпизода производства взрывчатки и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, три эпизода незаконного хранения взрывчатки и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.