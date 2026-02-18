Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
Блогера Логецкую отправили в колонию за аферу на 32 млн рублей
Вынесен приговор блогеру Виктории Логецкой по делу о мошенничестве на 32 млн рублей, женщина обещала фирме организовать съемки телепередач, однако присвоила полученные деньги, сообщили в столичной прокуратуре.
Суд приговорил Логецкую к четырем годам колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале заседания после оглашения приговора, передает ТАСС.
Следствие установило, что с марта 2023 года по февраль 2025 года жительница Подмосковья вводила в заблуждение руководство одной из организаций. Она уверяла, что способна организовать съемку рекламных фильмов и телепередач с их последующей трансляцией в эфире.
Получив 32 млн рублей, злоумышленница не выполнила взятые на себя обязательства. Похищенными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бизнес-коуча Аяза Шабутдинова к семи годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве. Блогеру Андрею Сидоропуло назначили наказание в виде шести лет лишения свободы за хищение средств при продаже курсов. Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую осудили на пять лет колонии общего режима.