Блогера Шабутдинова осудили на семь лет по делу о мошенничестве
Бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова признали виновным в создании организованной преступной группы по решению Пресненского суда Москвы.
Суд приговорил Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и назначил штраф в 5 млн рублей по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.
Гособвинение просило назначить восемь лет лишения свободы и штраф более 15 млн рублей.
Защитники отмечали, что запрошенные сроки чрезмерно суровы. Сам осужденный полностью признал вину и заявил о раскаянии.
Следствие установило, что Шабутдинов организовал преступную группу, которая под видом легальных образовательных программ продавала разводящие курсы и тренинги.
Пострадавшими стали 113 человек, которые заплатили за участие от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей, а общий ущерб превысил 57 млн рублей. В преступной схеме участвовали подконтрольные юридические лица, в числе которых ООО «Лайк центр».
В прокуратуре уточнили, что злоумышленники активно использовали маркетинговые манипуляции, обещая клиентам высокий доход после прохождения сомнительных программ.
Напомним, в апреле блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов дал признательные показания по делу о крупном мошенничестве.