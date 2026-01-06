В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

Tекст: Ольга Иванова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту.

