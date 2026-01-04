Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу

Tекст: Валерия Городецкая

Он прокомментировал ситуацию после атаки США на Венесуэлу, отметив, что подобные действия наглядно демонстрируют кризис международных институтов, передает ТАСС.

«В мире сегодня доминирует право силы, право сильного. Кто сильнее, тот и прав, и это единственный принцип современной политики, который сейчас существует в мире», – сказал Вучич. По его словам, других принципов в международных отношениях теперь не осталось.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле.

Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой.