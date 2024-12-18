  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
    Эксперты назвали главные итоги 2024 года
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Лондон изменил позицию после применения «Орешника»
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 14:26 • В мире

    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа. Чем закончится разлад в «либеральной семье» Канады?

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал внутренние разногласия в Либеральной партии «семейной ссорой». Во время рождественской вечеринки в парламенте он заявил, что политики «иногда ссорятся накануне праздников», но со временем они «находят выход из ситуации». Премьер также раскритиковал оппозицию за излишний популизм, пишет Bloomberg.

    Трюдо обратился к своим оппонентам из Консервативной партии, назвав ее лидера Пьера Пуальевра «Гринчем» (отрицательный персонаж, пытавшийся «украсть» Рождество в произведениях детского писателя Доктора Сьюза). По словам Трюдо, Пуальвер готов на любые шаги ради премьерского поста. Данная речь прозвучала в контексте скандального ухода вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

    В понедельник она заявила о нежелании продолжать работу в кабинете Трюдо. «В пятницу, 13 декабря, вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров. Поразмыслив над этим, я решила уйти», – написала она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Фриланд также рассказала, что ее конфликт с премьером назревал давно, однако последней каплей стали расхождения по вопросу о том, как Оттава должна реагировать на угрозы Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадскую продукцию. В частности, она назвала себя сторонницей «сохранения финансовых резервов» для возможной торговой войны со Штатами.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил о намерении ввести ограничения на товары из Канады и Мексики в качестве меры борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков в США. Реализовать данную угрозу он намерен в случае, если страны не предпримут мер для решения сложившихся на границах проблем.

    Также Трамп назвал Канаду и Мексику американскими субъектами, а Трюдо – «губернатором великого штата». В связи с этим Оттава заявила о создании «оперативной группы воздушной разведки» стоимостью 908 млн долларов для контроля за потоком мигрантов и наркотиков, сообщается в материале Bloomberg.

    В свою очередь Христя Фриланд выступала в качестве главной противницы уступок Штатам по данным вопросам. Напомним, она родилась в 1968 году в городке Пис-Ривер (провинция Альберта). Ее мать Галина Хомяк является выходцем из украинской семьи, проживавшей в американской зоне оккупации в Германии.

    Примечательно, что ее дед был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краковские вести» во время немецкой оккупации Польши. При этом сама Фриланд неоднократно выступала с критикой действий России в связи с присоединением Крыма и началом СВО.

    «Правящая коалиция, в которую входила Либеральная партия Джастина Трюдо и их бывшие партнеры из Новой демократической партии (NDP), де-факто развалилась еще несколько месяцев назад. Сейчас это правительство меньшинства, которое не в силах самостоятельно принимать какие-либо законопроекты в Палате общин», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кризис обострился после выборов в США и победы Трампа,

    который угрожает Канаде очень серьезными тарифами – 25% на весь импорт. Учитывая, что экономики двух стран тесно связаны, это будет экономическим ударом и шоком как для Вашингтона, так и для Оттавы», – заметил собеседник.

    «Последние дни мы наблюдали череду отставок в правительстве Трюдо. Сначала ушел министр жилищного строительства Шон Фрейзер, а потом и Христя Фриланд. Публично говорится об их несогласии с политикой Трюдо, но на самом деле, я думаю, мы наблюдаем бегство крыс с тонущего корабля. Уже в следующем году пройдут выборы, а рейтинги либералов и Трюдо находятся на дне. Их поддерживает сейчас лишь около 20% населения», – подчеркнул эксперт.

    «Судя по всему, к власти придет Консервативная партия, у которой рейтинг выше 40%. Таким образом премьером Канады, скорее всего, станет Пьер Пуальевр – лидер оппозиции. Он идет на выборы с трамповской повесткой, и даже адаптировал его лозунг MAGA: Canada First. Он, как и республиканец, выступает за ограничение миграции, за протекционизм», – указал эксперт.

    «Тарифными угрозами Трамп хочет усугубить канадский кризис и спровоцировать досрочную отставку Трюдо.

    Таким образом, намеченные на октябрь 2025 года выборы в Канаде могут пройти уже весной. Республиканцу будет удобнее работать с канадской версией себя. Пуальевр – тоже правый политик, и он будет подстраиваться под повестку Штатов. А с Трюдо у будущего главы Белого дома издавна плохие отношения, поэтому он хочет провести мягкую операцию по смене власти в соседней стране», – детализировал Дудаков.

    Серьезный кризис в Либеральной партии наблюдается длительное время, добавляет Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Причем, по его словам, речь идет об идеологическом упадке партии ввиду нескольких факторов. Так, во-первых, внутри Либеральной партии давно назрели реформы, однако элита не хочет приступить к их реализации.

    «Трюдо израсходовал свой политический капитал.

    Ситуация напоминает кризис в США, когда ключевое лицо не готово расстаться с властью, и ближайшее окружение, понимая свою уязвимость на очередных выборах, пыталось вести переговоры внутри фракции. В Канаде, по всей видимости, подобный диалог не увенчался успехом, и это привело к кризису», – пояснил политолог.

    По его мнению, скандальная отставка Христи Фриланд лишь подтверждает эти противоречия. Говоря о ней, Ярыгин напомнил о том, что она – внучка гитлеровского пособника и украинского националиста Михайло Хомяка. На этом фоне эксперт упомянул и другой скандал, который разразился из-за чествования бывшего эсэсовца в канадском парламенте.

    «После Второй мировой многие коллаборационисты нашли прибежище в Канаде. В их среде такие проявления, как аплодисменты в честь эсэсовца, а также те политические позиции, каких придерживается Фриланд, находят отзыв и понимание. Ушедшая в отставку вице-премьер, напомню, славится радикальной антироссийской риторикой в течение многих лет», – указал спикер.

    «При этом Фриланд может питать серьезные политические амбиции.

    Она воспринимает себя как будущего лидера Либеральной партии. Уйдя со скандалом из правительства, политик может бросить вызов действующему премьеру», – полагает политолог.

    Во-вторых, на политическом ландшафте Канады сказались заявления Трампа. Ярыгин напомнил, что ранее республиканец назвал Оттаву потребителем выгодного соседства с США, не представляющего Америке равного партнерства. Кроме того, он грозил стране тарифной войной.

    «Да и на личные выпады премьер-министр отреагировал сдержанно. Такое поведение Трюдо не усиливает его позиции, а наоборот, лишь усложняет положение Либеральной партии», – считает Ярыгин. Он отметил, что власти Канады сейчас пытаются примириться с Трампом и выделяют дополнительные средства на борьбу с нелегальной миграцией.

    «Эти меры, по задумке Трюдо, должны продемонстрировать республиканцу готовность идти на уступки.

    Оттава намерена избежать экономических осложнений после вступления Трампа в должность. Однако в ответ канадская сторона все равно получит повышение тарифов, но, возможно, не столь радикальное», – рассуждает аналитик.

    Также собеседник не исключает, что Трамп делает ставку на уход Трюдо после выборов. «Затем стоит ожидать второй волны переговоров между Вашингтоном и Оттавой во главе с новым правительством», – добавил он. Впрочем, даже тогда отношения между США и Канадой останутся в рамках концепции «патрон – клиент», в которой имеется явный лидер и его подопечные, заключил Ярыгин.

    Главное
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Фицо: Украина потеряет треть территории
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Мишустин: Маткапитал продлят и проиндексируют
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году
    В Подмосковье пожизненно осудили убийцу отца Легойды
    Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей

    Индия спешит заключить с Россией историческую сделку по нефти

    Индия готова заключить с Россией долгосрочный контракт на поставку значительного объема нефти. Причем она хочет это сделать как можно быстрее. Такая спешка может говорить о том, что Индия ставит на скорое завершение конфликта на Украине и снятие европейских санкций. Почему сделка может стать исторической? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп как будто перевернул американскую внешнюю политику. Президенту Турции, который ведет бои с союзниками Вашингтона – курдами, он выказывает уважение. И в то же время демонстрирует пренебрежение к руководству Украины, которое принято относить к союзникам Америки в деле борьбы с Россией. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

    Угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа. Чем закончится разлад в «либеральной семье» Канады? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............