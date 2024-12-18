Внучка нациста с Украины довела власти Канады до «семейной ссоры»

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал внутренние разногласия в Либеральной партии «семейной ссорой». Во время рождественской вечеринки в парламенте он заявил, что политики «иногда ссорятся накануне праздников», но со временем они «находят выход из ситуации». Премьер также раскритиковал оппозицию за излишний популизм, пишет Bloomberg.

Трюдо обратился к своим оппонентам из Консервативной партии, назвав ее лидера Пьера Пуальевра «Гринчем» (отрицательный персонаж, пытавшийся «украсть» Рождество в произведениях детского писателя Доктора Сьюза). По словам Трюдо, Пуальвер готов на любые шаги ради премьерского поста. Данная речь прозвучала в контексте скандального ухода вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

В понедельник она заявила о нежелании продолжать работу в кабинете Трюдо. «В пятницу, 13 декабря, вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров. Поразмыслив над этим, я решила уйти», – написала она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

Фриланд также рассказала, что ее конфликт с премьером назревал давно, однако последней каплей стали расхождения по вопросу о том, как Оттава должна реагировать на угрозы Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадскую продукцию. В частности, она назвала себя сторонницей «сохранения финансовых резервов» для возможной торговой войны со Штатами.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о намерении ввести ограничения на товары из Канады и Мексики в качестве меры борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков в США. Реализовать данную угрозу он намерен в случае, если страны не предпримут мер для решения сложившихся на границах проблем.

Также Трамп назвал Канаду и Мексику американскими субъектами, а Трюдо – «губернатором великого штата». В связи с этим Оттава заявила о создании «оперативной группы воздушной разведки» стоимостью 908 млн долларов для контроля за потоком мигрантов и наркотиков, сообщается в материале Bloomberg.

В свою очередь Христя Фриланд выступала в качестве главной противницы уступок Штатам по данным вопросам. Напомним, она родилась в 1968 году в городке Пис-Ривер (провинция Альберта). Ее мать Галина Хомяк является выходцем из украинской семьи, проживавшей в американской зоне оккупации в Германии.

Примечательно, что ее дед был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краковские вести» во время немецкой оккупации Польши. При этом сама Фриланд неоднократно выступала с критикой действий России в связи с присоединением Крыма и началом СВО.

«Правящая коалиция, в которую входила Либеральная партия Джастина Трюдо и их бывшие партнеры из Новой демократической партии (NDP), де-факто развалилась еще несколько месяцев назад. Сейчас это правительство меньшинства, которое не в силах самостоятельно принимать какие-либо законопроекты в Палате общин», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Кризис обострился после выборов в США и победы Трампа,

который угрожает Канаде очень серьезными тарифами – 25% на весь импорт. Учитывая, что экономики двух стран тесно связаны, это будет экономическим ударом и шоком как для Вашингтона, так и для Оттавы», – заметил собеседник.

«Последние дни мы наблюдали череду отставок в правительстве Трюдо. Сначала ушел министр жилищного строительства Шон Фрейзер, а потом и Христя Фриланд. Публично говорится об их несогласии с политикой Трюдо, но на самом деле, я думаю, мы наблюдаем бегство крыс с тонущего корабля. Уже в следующем году пройдут выборы, а рейтинги либералов и Трюдо находятся на дне. Их поддерживает сейчас лишь около 20% населения», – подчеркнул эксперт.

«Судя по всему, к власти придет Консервативная партия, у которой рейтинг выше 40%. Таким образом премьером Канады, скорее всего, станет Пьер Пуальевр – лидер оппозиции. Он идет на выборы с трамповской повесткой, и даже адаптировал его лозунг MAGA: Canada First. Он, как и республиканец, выступает за ограничение миграции, за протекционизм», – указал эксперт.

«Тарифными угрозами Трамп хочет усугубить канадский кризис и спровоцировать досрочную отставку Трюдо.

Таким образом, намеченные на октябрь 2025 года выборы в Канаде могут пройти уже весной. Республиканцу будет удобнее работать с канадской версией себя. Пуальевр – тоже правый политик, и он будет подстраиваться под повестку Штатов. А с Трюдо у будущего главы Белого дома издавна плохие отношения, поэтому он хочет провести мягкую операцию по смене власти в соседней стране», – детализировал Дудаков.

Серьезный кризис в Либеральной партии наблюдается длительное время, добавляет Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Причем, по его словам, речь идет об идеологическом упадке партии ввиду нескольких факторов. Так, во-первых, внутри Либеральной партии давно назрели реформы, однако элита не хочет приступить к их реализации.

«Трюдо израсходовал свой политический капитал.

Ситуация напоминает кризис в США, когда ключевое лицо не готово расстаться с властью, и ближайшее окружение, понимая свою уязвимость на очередных выборах, пыталось вести переговоры внутри фракции. В Канаде, по всей видимости, подобный диалог не увенчался успехом, и это привело к кризису», – пояснил политолог.

По его мнению, скандальная отставка Христи Фриланд лишь подтверждает эти противоречия. Говоря о ней, Ярыгин напомнил о том, что она – внучка гитлеровского пособника и украинского националиста Михайло Хомяка. На этом фоне эксперт упомянул и другой скандал, который разразился из-за чествования бывшего эсэсовца в канадском парламенте.

«После Второй мировой многие коллаборационисты нашли прибежище в Канаде. В их среде такие проявления, как аплодисменты в честь эсэсовца, а также те политические позиции, каких придерживается Фриланд, находят отзыв и понимание. Ушедшая в отставку вице-премьер, напомню, славится радикальной антироссийской риторикой в течение многих лет», – указал спикер.

«При этом Фриланд может питать серьезные политические амбиции.

Она воспринимает себя как будущего лидера Либеральной партии. Уйдя со скандалом из правительства, политик может бросить вызов действующему премьеру», – полагает политолог.

Во-вторых, на политическом ландшафте Канады сказались заявления Трампа. Ярыгин напомнил, что ранее республиканец назвал Оттаву потребителем выгодного соседства с США, не представляющего Америке равного партнерства. Кроме того, он грозил стране тарифной войной.

«Да и на личные выпады премьер-министр отреагировал сдержанно. Такое поведение Трюдо не усиливает его позиции, а наоборот, лишь усложняет положение Либеральной партии», – считает Ярыгин. Он отметил, что власти Канады сейчас пытаются примириться с Трампом и выделяют дополнительные средства на борьбу с нелегальной миграцией.

«Эти меры, по задумке Трюдо, должны продемонстрировать республиканцу готовность идти на уступки.

Оттава намерена избежать экономических осложнений после вступления Трампа в должность. Однако в ответ канадская сторона все равно получит повышение тарифов, но, возможно, не столь радикальное», – рассуждает аналитик.

Также собеседник не исключает, что Трамп делает ставку на уход Трюдо после выборов. «Затем стоит ожидать второй волны переговоров между Вашингтоном и Оттавой во главе с новым правительством», – добавил он. Впрочем, даже тогда отношения между США и Канадой останутся в рамках концепции «патрон – клиент», в которой имеется явный лидер и его подопечные, заключил Ярыгин.