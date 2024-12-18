Трюдо назвал лидера канадской оппозиции Гринчем

Трюдо сравнил лидера оппозиции с Гринчем и назвал проблемы партии «семейной ссорой»

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал последние внутренние разногласия в Либеральной партии семейной ссорой. На рождественской вечеринке партии Трюдо отметил, что, как и в большинстве семей, внутри партии возникают конфликты, но она сможет преодолеть их. Эти слова премьер-министр произнес в контексте недавнего скандального ухода вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд, передает ТАСС.

Трюдо обратился к своим политическим оппонентам из Консервативной партии Канады, обвиняя их в популизме и сравнивая их лидера Пьера Пуальевра с Гринчем. Премьер-министр считает, что Пуальевр готов на любые шаги, чтобы добиться избрания в качестве премьера. Он также отметил, что оппозиция не поддержала его инициативу о рождественских налоговых каникулах, против которой была и Фриланд.

Напомним, 16 декабря Христи Фриланд заявила об уходе в отставку после того, как Трюдо решил перевести ее на другую должность. В тот же день о своем уходе из правительства объявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер. Эти события вызвали критику в адрес Трюдо и требования его отставки как со стороны оппозиции, так и некоторых членов его собственной партии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассматривает возможность уйти в отставку после заявления вице-премьера Христи Фриланд о намерении покинуть правительство.

Кроме того, стало известно, что в феврале оппозиция предлагала ему уйти из-за скандала с приглашением бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламент.

Кризисная ситуация развивается на фоне жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который решил продолжить конфликт с Канадой и возобновить тарифные войны.