У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Трюдо назвал лидера канадской оппозиции Гринчем
Трюдо сравнил лидера оппозиции с Гринчем и назвал проблемы партии «семейной ссорой»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал последние события в Либеральной партии, включая отставку вице-премьера Христи Фриланд, семейной ссорой и сравнил лидера оппозиции Пьера Пуальевра с Гринчем, обвиняя его в популизме.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал последние внутренние разногласия в Либеральной партии семейной ссорой. На рождественской вечеринке партии Трюдо отметил, что, как и в большинстве семей, внутри партии возникают конфликты, но она сможет преодолеть их. Эти слова премьер-министр произнес в контексте недавнего скандального ухода вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд, передает ТАСС.
Трюдо обратился к своим политическим оппонентам из Консервативной партии Канады, обвиняя их в популизме и сравнивая их лидера Пьера Пуальевра с Гринчем. Премьер-министр считает, что Пуальевр готов на любые шаги, чтобы добиться избрания в качестве премьера. Он также отметил, что оппозиция не поддержала его инициативу о рождественских налоговых каникулах, против которой была и Фриланд.
Напомним, 16 декабря Христи Фриланд заявила об уходе в отставку после того, как Трюдо решил перевести ее на другую должность. В тот же день о своем уходе из правительства объявил министр жилищного строительства Шон Фрейзер. Эти события вызвали критику в адрес Трюдо и требования его отставки как со стороны оппозиции, так и некоторых членов его собственной партии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассматривает возможность уйти в отставку после заявления вице-премьера Христи Фриланд о намерении покинуть правительство.
Кроме того, стало известно, что в феврале оппозиция предлагала ему уйти из-за скандала с приглашением бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламент.
Кризисная ситуация развивается на фоне жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который решил продолжить конфликт с Канадой и возобновить тарифные войны.