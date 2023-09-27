Украинский нацист взорвал канадский либерализм

Tекст: Евгений Поздняков

Спикер канадского парламента Энтони Рота уходит в отставку из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка). Политик сообщил о своей отставке в ходе выступления в парламенте. «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», – сказал он. Энтони Рота официально покинет свой пост 27 сентября.

О том, что Рота должен уйти в отставку, заявила ранее глава МИД Канады Мелани Жоли. Она назвала случившееся «позором для палаты и канадцев». Инцидент с присутствием украинского эсэсовца в парламенте вызвал грандиозный скандал не только внутри страны, но и за ее пределами. Как пишет издание Politico, депутат-консерватор Мишель Ремпель назвал произошедшее «пятном» на репутации Оттавы. Он отметил, что ситуация наглядно показала «отвратительное, вопиющее отсутствие рассудительности» у местного правительства.

В свою очередь депутат Ирек Кусмерчик назвал инцидент «глубоко болезненным» для всех польских канадцев. По его словам, дивизия, в которой состоял украинский нацист, была «исключительно жестокой», а на ее плечах лежит ответственность за убийство «тысяч евреев и поляков».

По мнению издания, кризис постепенно нарастает, и если Рота не сложит полномочия добровольно, то ситуация могла усугубиться – и тогда другие члены органа могли бы попытаться вынудить его покинуть пост путем голосования.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Гунько (Хунка). Он направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он опубликовал в соцсети. В обращении министра говорится, что необходимо изучить документы, находится ли Гунько в розыске за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В случае наличия признаков таких преступлений, в Канаду можно отправлять запрос о его экстрадиции.

Реакция Москвы на произошедшее в Канаде оказалась предельно жесткой. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма, а это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

Министерство иностранных дел заявило, что насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям, имеет родственные с нацизмом корни. Москва назвала произошедшее «совершенно циничным надругательством над памятью жертв нацизма». В заявлении МИД отмечается, что Канада по части санкционного ража в отношении РФ пытается «превзойти» США. В министерстве заверили, что враждебные действия не останутся без ответа.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом, который может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов считает инцидент позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

Кроме того, посол России в Оттаве Олег Степанов отметил, что подобная «амнезия» указывает на уровень качества уроков истории в стране. Тем не менее, по его словам, некоторые местные жители были возмущены этой ситуацией. «Десятки канадцев публикуют фотографии своих дедов в военной форме, говорят, что они погибли за свободу этой страны, и категорически осуждают тот постыдный спектакль, который мы наблюдали 22 сентября в палате парламента», – рассказывает Степанов.

Произошедшее вызвало бурную международную реакцию. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. А замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что приглашение эсэсовца является прославлением «преступных немецких частей, против которых воевали канадцы, американцы и британцы».

Заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент нациста пропагандой Москвы, прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией».

По мнению экспертного сообщества, Канада стала заложником слепой поддержки Киева. «Инцидент в канадском парламенте продемонстрировал западной общественности то, что долгое время пытались скрывать. Наружу вылезла неудобная правда – слепая поддержка Украины ведет к неприятным конфузам», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, истоки проблемы в том, что в Канаде и США забыли, что такое нацизм. «Эта человеконенавистническая идеология не воспринимается как нечто неприемлемое, к ней относятся как к ушедшему, оставшемуся в прошлом явлению. Нет понимания, что угроза реальна, и современному обществу нужно быть настороже», – считает эксперт.

Историческая память о трагедии времен Второй мировой войны в Канаде почти отсутствует. «Это непривычно слышать россиянам. В нашей стране ужасы тех дней помнят до сих пор, из-за этого граждане четко осознают необходимость противодействия создавшейся угрозе», – отмечает собеседник.

«К тому же в западных странах население привыкло закрывать глаза на очевидные факты. Вспомним, сколько раз опровергалась причастность России к вмешательству в выборы в США. Однако до сих пор Хиллари Клинтон выступает на американских телеканалах и рассказывает о том, как якобы Москва навредила Вашингтону», – подчеркивает эксперт.

Ситуация в канадском парламенте обнажила глубокий конфликт в местном обществе. В стране усилились антисемитские взгляды, что признают даже сами власти. «На почве ненависти к евреям совершается несколько сотен правонарушений в год. Кроме того, многие граждане обвиняют Израиль в распространении ковида», – сказал американист Владимир Васильев.

Также существует конфликт между диаспорами – противоречия возникли между украинцами, которые в том числе являются потомками уехавших нацистов, и еврейской общиной. «Ну а ситуация в парламенте стала последней каплей», – отмечает собеседник.

«Канада сделала неоправданно большой акцент на Украину, хотя та не лежала в области прямых экономических и политических интересов Оттавы. Это произошло в том числе благодаря действиям местной восточноевропейской диаспоры», – акцентирует политолог.

По мнению Васильева, Трюдо оказался слабым политиком и не способен найти компромисс между разными политическими силами. В результате он не разобрался в теме и привел Канаду на грань оправдания нацизма. «Примечательно, что долгое время канадцев убеждали, что украинский нацизм – это российский вымысел. Теперь Запад пожинает плоды такой точки зрения», – акцентирует Васильев.

«Уверен, что произошедшее способно продемонстрировать западным обывателям истинную природу украинского нацизма.

Инцидент позволит многим местным жителям задуматься о том, что происходит в реальности. Как правило, граждане не особо интересуются данной темой, но столь масштабный прокол правительства способен навести их на правильные мысли», – сказал Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Однако западные политики не откажутся от нарратива, что информация об украинском национализме является слухами, распускаемыми Россией. Это очень удобный ответ на любые упреки. Альтернативы подобным отговоркам до сих пор не нашли. Будут ли они работать столь же успешно? Думаю, да, по крайней мере, для большинства населения», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, данный инцидент наглядно продемонстрировал отсутствие у канадского правительства желания разбираться в исторических тонкостях украинского вопроса. Конечно, еврейские и польские общины выразили негативное отношение к произошедшему, однако речь идет скорее о циничном использовании казуса в собственных целях», – считает эксперт.

«На мой взгляд, эти диаспоры попытаются трансформировать негативный информационный фон вокруг присутствия эсэсовца на заседании в парламенте в собственную выгоду. Иными словами, в определенный момент надавят на правительство, чтобы улучшить собственное положение. К отказу от поддержки Украины это не приведет. Те же поляки слишком ненавидят Россию, чтобы упускать возможность навредить Москве», – акцентирует Бордачев.

«Инцидент в канадском парламенте вряд ли вызовет масштабный кризис в стране. Безусловно, некоторые группы населения высказываются о том, что подобные акции, инициируемые правительством государства, неприемлемы. Скорее всего, максимум, на что повлияет текущий кризис, так это на кадровые перестановки, потребность в которых действительно назрела», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, действия спикера парламента нарушили важнейшее положение ООН: оправдание преступлений нацизма недопустимо.

«Конечно, любой политик после столь крупного прокола должен быть отстранен от занимаемой должности.

Несмотря на то, что на внутренней жизни Канады произошедшее отразится несильно, в информационном поле инцидент будет иметь серьезные последствия», – подчеркивает собеседник.

«Во-первых, приглашение эсэсовца в парламент стало наглядной демонстрацией того, что слепая и необоснованная поддержка ВСУ способна подвести государство под опасную черту оправдания человеконенавистнической идеологии. Украина постепенно становится государством, с которым опасно иметь какие-либо дела», – акцентирует эксперт.

«Фактически во внешнеполитическом плане тесное взаимодействие с офисом Зеленского не несет Канаде никаких дивидендов. Тем не менее выбранная Оттавой риторика создает множество критических ситуаций, в рамках которых страна может получить большое число репутационных издержек. Думаю, многие западные государства всерьез рассмотрят произошедшее и сделают определенные выводы», – считает собеседник.

«Во-вторых, непродуманное желание местных парламентариев выставить борьбу Украины с Россией в качестве длительного процесса, наглядно показало всему миру, что нацизм ВСУ – это не выдумка Москвы. Таким образом, теряется возможность продолжения важного информационного нарратива: любые упреки в сторону офиса Зеленского есть не что иное, как кляузы, выдуманные РФ», – резюмирует Ткаченко.