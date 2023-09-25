Ненависть к России заставила Трюдо аплодировать ветерану СС

Эксперты назвали последствия выступления эсэсовца в канадском парламенте

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название – дивизия СС «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий. На встрече также присутствовал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который тоже аплодировал эсэсовцу.

Так, один из снимков подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду». Интересно, что Зеленский сказал, что Канада всегда была на «светлой стороне истории» в предыдущих войнах.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и приняли в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались союзным войскам и были заключены в тюрьмы в Британии и Италии.

По словам профессора и историка университета Оттавы Ивана Качановского, «Галичина», среди прочего, совершила массовое убийство более тысячи польских мирных жителей в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Город был стерт с лица земли, и большинство его жителей были убиты, включая маленьких детей. На Нюрнбергском процессе все войска СС были объявлены «преступной организацией», а Канаду критиковали за «слабое преследование обвиняемых в военных преступлениях», пишет Canadian Dimension.

Появление в канадском парламенте Ярослава Хунку вызвало серьезный резонанс в ряде стран. Так, посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский потребовал от Канады извинений за произошедшее. По его словам, Варшава, будучи «главным союзником Украины», никогда не согласится обелять «таких злодеев».

На чествование 98-летнего эсэсовца обратило внимание и местное подразделение американской неправительственной организации (НПО) по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя. Организация подчеркнула, что «глубоко обеспокоена» инцидентом. В заявлении НПО выражено возмущение тому, что парламентарии «аплодировали ему стоя».

Как считают в Центре, канадская сторона должна принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, которые сражались против нацизма. Также там потребовали объяснить, «как этот человек получил признание от спикера палаты представителей».

Ситуацию прокомментировала и индийская пресса. Газета The Hindustan Times указывает, что глава канадской оппозиции Пьер Пуальевр уже начал критику Джастина Трюдо за то, что премьер-министр «лично встретился» с ветераном, служившим на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Он потребовал от главы правительства «признания собственной вины» и попросил его «не перекладывать ответственность на других, как он обычно делает».

При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо брать на себя ответственность все же не стал. Он заверил, что ни его офис, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении на заседание нациста Ярослава Хунку. Вместе с тем Трюдо отметил, что Канада была горда принимать у себя Владимира Зеленского.

Извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот. Он заявил, что сожалеет о своем решении привести на встречу эсэсовца. Кроме того, политик взял на себя «полную ответственность» за случившееся и попросил прощения у еврейских общин страны и всего мира. В то же время Рот так и не обратился к России или русским диаспорам.

В Москве произошедшее в Канаде также раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма. Он отметил, что это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом. Она также подчеркнула, что это может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов назвал инцидент позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

«Инцидент, вне всяких сомнений, станет пятном на репутации Канады, – сказал сенатор Константин Долгов. – Ситуация абсурдна: Зеленский, который является евреем, стоит рядом с премьер-министром Трюдо, и они вместе аплодируют подонку, участвовавшему в этнических чистках».

«Допустить подобное в собственном правительстве могут только глупые люди. Видимо, местные парламентарии забыли о том, на чьей стороне выступала Оттава в период Второй мировой войны. Это ужасный пример полного искажения исторической памяти: еще 80 лет назад отцы этих политиков сражались против Гитлера, а сегодня их дети хлопают нераскаявшемуся украинскому преступнику», – подчеркивает собеседник.

«Печально, что моральная деградация Канады сказывается и на текущих международных событиях. Их поддержка ВСУ и преступного офиса Зеленского способствует тому, что нацизм вновь набирает силу. При этом интересно, что теплая встреча эсэсовца в общем-то не вызвала острой реакции среди западных государств», – отмечает сенатор.

«Россия инициирует обсуждение этой возмутительной акции Канады на всех международных площадках. Нельзя забывать, что наша страна выступает сегодня важнейшим оплотом борьбы с неонацизмом», – акцентирует собеседник.

«Я еще хотел бы указать Трюдо, что аплодисменты военному преступнику его рейтинг точно не поднимут. Зато заигрывания с Зеленским приведут карьеру премьер-министра к краху. В конечном счете так сильно очернить репутацию собственного государства удавалось немногим», – подчеркивает Долгов.

«Само по себе присутствие, так сказать, «ветерана» войск СС в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде.

А также на популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде же после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. «Боссы» бежали в Южную Америку, а руководители и рядовые рангом пониже – в Канаду», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«И все-таки ранее Канада как-то не афишировала «работу» с этим контингентом, все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне», – указал эксперт.

«Республиканцы США, кстати, скорее всего не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более что на самой Украине дивизия не запрещена, там регулярно проходят посвященные ей акции памяти», – спрогнозировал аналитик.

Как добавляет политолог Владимир Корнилов, «руководство Канады пытается задним числом оправдаться за чествование украинского нациста. «Уверен, что в парламенте прекрасно понимали, кого приглашают на сцену», – сказал собеседник.

«Они готовы оправдывать любых преступников, обелять нацистов, лишь бы бороться против нашей страны.

Заметьте, извинения прозвучали только в адрес еврейской общины, а про русских ничего не сказали», – отмечает собеседник. Корнилов также выразил уверенность в том, что сам по себе скандал негативно скажется на политических позициях канадского премьера. «Именно поэтому ответственность за случившееся на себя берет спикер. Это позволит неким образом выгородить лидеров Либеральной партии и самого Трюдо», – пояснил Корнилов.

Другой точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Не думаю, что это была спланированная акция. Скорее всего, кому-то просто поручили найти деда, который когда-то воевал против русских», – говорит он.

«Возможно, подсуетилась местная украинская диаспора, состоящая преимущественно из потомков коллаборационистов. Сам Трюдо также мог быть не в курсе, кого привели в парламент. Война была давно, а русских они ненавидят сейчас, поэтому нацисту и похлопали», – убежден собеседник.

В то же время Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, отмечает, что овации канадских парламентариев украинскому эсэсовцу могут стать надежным фундаментом информационной кампании РФ.

«Россия может показать западным гражданам, кому аплодируют местные политики, – считает собеседник. – Возможно, тогда они увидят, кого поддерживают их правительства».

«Работа должна вестись по всем доступным каналам – выступления в рамках заседаний международных организаций, публикации в ведущих изданиях мира. При этом важно правильно расставить акценты. Во-первых, нам стоит сосредоточиться на личной истории нациста, который оказался в канадском парламенте», – отмечает эксперт.

«Необходимо рассказать общественности, кому именно аплодировали Трюдо и Зеленский. Во-вторых, важно описать людям теплую реакцию западных политиков на присутствие в важнейшем законодательном органе нациста. Его приветствовали бурей оваций: на кадрах с заседания лица присутствующих демонстрируют искреннюю радость», – подчеркивает собеседник.

«Об этом и следует рассказывать: пусть люди по всей планете знают о том, кого и за что уважают западные политики. В рамках данной информационной кампании логичным будет сосредоточиться именно на гражданах западных стран. Они выступают нашими оппонентами, поэтому, инициируя диалог с ними, Россия показывает себя с сильной стороны», – акцентирует эксперт.

«Готовность общаться с идеологическим противником – признак уверенности в собственной правоте. Выстраивая искренний и открытый диалог с жителями США, Канады и Великобритании, мы и нашим союзникам демонстрируем нерушимость позиций Москвы», – резюмирует Козюлин.