Посол Польши потребовал от Канады извинений за чествование украинского нациста

Посол Польши Дзельский потребовал от Канады извинений за чествование украинского нациста

Tекст: Ольга Никитина

Дзельский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что 22 сентября канадские и украинские лидеры аплодировали ветерану дивизии СС «Галичина».

По словам дипломата, Польша, являясь «главным союзником Украины», «никогда не согласится обелить таких злодеев». Он добавил, что как посол ожидает от канадской стороны извинений.

Кроме того, на чествование 98-летнего украинца Ярослава Хунки в парламенте Канады обратило внимание местное подразделение американской неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя. Подчеркивается, что организация «глубоко обеспокоена» произошедшим.

В заявлении говорится, что парламент Канады «выразил признание (...) украинскому ветерану, служившему в нацистской воинской части во время Второй мировой войны и причастному к массовым убийствам евреев и других людей».

Центр выразил возмущение тем, что канадские парламентарии «аплодировали ему стоя в пятницу», передает РИА «Новости» заявление организации.

Как считают в Центре Симона Визенталя, в этой связи канадская сторона должна принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, которые сражались против нацистов. Также там потребовали объяснений тому, «как этот человек (...) получил признание от спикера палаты представителей».

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за чествование украинского нациста Ярослава Хунку в парламенте страны и извиняться. Политик заявил, что ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении эсэсовца.

При этом спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста.

В России произошедшее назвали позором Канады.