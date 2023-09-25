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Спикер Палаты общин Канады извинился за украинского нациста в парламенте
Спикер Палаты общин парламента Канады Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста
Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в дивизии СС «Галиция» («Галичина»).
Рота заявил, что «получил дополнительную информацию», из-за чего теперь сожалеет о своем решении. Спикер Палаты общин также выступил с утверждением, что ни члены парламента Канады, ни украинская делегация якобы не знали о том, кого он пригласил, в связи с чем он берет на себя «полную ответственность» за случившееся. Политик также заявил, что хочет принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира, передает ТАСС.
Стоит отметить, что спикер Палаты общин Канады не увидел необходимости принести глубочайшие извинения России и русским общинам всего мира за чествование фашиста и нациста, в борьбе с которыми в годы Второй мировой погибли миллионы граждан СССР.
Ранее посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за инцидент. Офис премьер-министра Канады возложил ответственность на спикера Палаты общин Энтони Роту.