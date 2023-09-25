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Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за украинского нациста в парламенте
Лидер канадской оппозиции Пуальевр призвал премьер-министра страны Трюдо извиниться за чествование нациста в парламенте
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьер-министра страны Джастина Трюдо персональных извинений за то, что на заседание парламента был приглашен и удостоился овации престарелый украинский националист из войск СС.
Пуальевр призвал Трюдо «лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает». Лидер оппозиции пояснил, что за приглашение гостей на заседание с участием президента Украины отвечала служба протокола премьер-министра Канады, и никто из канадских парламентариев не мог знать о «темном прошлом» Ярослава Хунки, который был представлен им как ветеран «борьбы за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны», передает РИА «Новости».
Вину за инцидент взял на себя спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который представлял Ярослава Хунку. Участники заседания, включая Трюдо и Зеленского, приветствовали украинского нациста стоячей овации.
Каяться и возмущаться канадские парламентарии начали после того, как на случившееся отреагировала еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция».
В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.