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Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте
Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.
В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.