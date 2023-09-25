  • Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
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    Пашинян опять переложил на Россию ответственность за свои провалы
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана СС «Галичина»
    Лавров назвал условие признания территориальной целостности Украины
    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ
    Рогов заявил о планах ВСУ сменить тактику на Запорожском направлении
    Экс-агент ЦРУ подсказал России способ уничтожения ракет ATACMS
    Австрийский политик призвал НАТО бомбить Белград
    В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
    Ученые предложили новый способ исследовать гробницу Цинь Шихуанди
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Европейские соседи прицениваются к западным регионам Украины

    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

    7 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    25 сентября 2023, 03:44

    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Премьер-министр Канады Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте страны

    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за чествование украинского нациста Ярослава Хунку в парламенте страны и извиняться. Политик заявил, что ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении эсэсовца.

    Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться. Говоря об извинениях, принесенных спикером Палаты общин канадского парламента Энтони Ротой, премьер-министр Канады заявил, что «он поступил правильно», передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении или чествовании.

    Вместе с этим Трюдо заверил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину». Он также отметил, что Оттава была горда принимать у себя Зеленского.

    Ранее посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за инцидент. Однако офис премьер-министра Канады возложил ответственность на спикера Палаты общин Энтони Роту, который принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста.

    24 сентября 2023, 06:59
    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе

    Губернатор Севастополя Развожаев: При атаке ВСУ на штаб ЧФ чудом уцелела икона Ушакова

    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Антон Никитин

    В штабе Черноморского флота в Севастополе при атаке ВСУ чудом уцелела деревянная икона русского флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Эта икона с фигурой святого из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, на иконе Ушакова на свитке есть надпись: «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

    Губернатор Севастополя напомнил, что Ушаков не проиграл ни одного сражения. Развожаев выразил уверенность, что спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе.

    Губернатор заявил, что предложит благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову в день памяти Ушакова 15 октября совершить крестный ход с чудотворной иконой по всем населенным пунктам Севастополя.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

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    24 сентября 2023, 14:45
    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»

    Американист Дробницкий: Республиканцы США используют факт приветствия Зеленским ветерана СС

    Американист объяснил появление в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Присутствие ветерана СС в канадском парламенте во время выступления Владимира Зеленского было рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. Республиканцы США не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо поприветствовали в парламенте Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС «Галичина».

    «Понятно, что само по себе присутствие, так сказать, «ветерана» войск СС в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде. На популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде же после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. «Боссы» бежали в Южную Америку, а руководители и рядовые рангом пониже – в Канаду», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «И все-таки ранее Канада как-то не афишировала «работу» с этим контингентом, все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне», – указал эксперт.

    «Республиканцы США, кстати, скорее всего не упустят этого в предвыборной борьбе и попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более, что на самой Украине дивизия не запрещена, там регулярно проходят посвященные ей акции памяти», – спрогнозировал аналитик.

    Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название – дивизия СС «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду». Интересно, что Зеленский сказал, что Канада всегда была на «светлой стороне истории» в предыдущих войнах.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галичина» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались союзным войскам и были заключены в тюрьмы в Британии и Италии.

    По словам профессора и историка университета Оттавы Ивана Качановского, «Галичина», среди прочего, совершила массовое убийство более тысячи польских мирных жителей в Гуте Пеняцкой в 1944 году. Город был стерт с лица земли, и большинство его жителей были убиты, включая маленьких детей. На Нюрнбергском процессе все войска СС были объявлены «преступной организацией», а Канаду критиковали за «слабое преследование обвиняемых в военных преступлениях», пишет Canadian Dimension.

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    24 сентября 2023, 17:46
    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS

    Экс-агент ЦРУ назвал способ уничтожения Россией ракет ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон уверен, что ATACMS не изменят ситуацию на поле боя. Он пояснил, что радиус действия дальнобойных ракет примерно 300 км, они могут ударить вглубь России, если подойдут близко к линии фронта, передает РИА «Новости».

    По его словам, чем ближе ракеты будут к передовой, тем уязвимее станут для российских дронов, которые их быстро уничтожат.

    Джонсон считает, что Запад оказался в замешательстве и не знает, как нанести поражение России на поле боя, куда всячески пытается вернуть Украину.

    Ранее Белый дом сообщил, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    Телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

    До этого The Washington Post сообщила, что США не исключают варианта поставок Киеву ракет ATACMS с кассетным зарядом. До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пока не будет передавать тактические ракеты ATACMS Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала о новом самолете, который защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет.

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    24 сентября 2023, 15:04
    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Режим Зеленского падет до разгрома ВСУ

    В США предупредили о падении режима Зеленского до разгрома ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Режим Владимира Зеленского может пасть до того, как будут разгромлены украинские войска, при этом к власти придут сторонники продолжения конфликта, сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler.

    Он считает, что совсем скоро падет режим Зеленского, во всяком случае, это следует из его наблюдений. По словам Риттера, в таком случае к власти могут прийти как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто хочет закончить противостояние, передает РИА «Новости».

    Бывший разведчик заявил, что в любом случае условия окончания конфликта будет диктовать Россия, а не Запад и Украина.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.

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    24 сентября 2023, 17:03
    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122

    Forbes: Российские дроны уничтожили редкие шведские танки Strv 122
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией Вооруженными силам Украины, сообщило издание Forbes.

    Журнал пишет, что российские беспилотники уничтожили два из десяти шведских танков, переданных Украине. Уточняется, что дроны атаковали Strv 122 к западу от Сватово в Донбассе, передает Ura.ru.

    Strv 122 – это модификация немецкого Leopard 2A5, она считается лучшим танком ВСУ на данный момент.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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    24 сентября 2023, 15:51
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    Business Insider: ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные бомбы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить, сообщил Business Insider.

    Издание приводит слова специалиста киевского аналитического центра Алексея Мельника, который утверждает, что борьба с российскими авиабомбами «особенно раздражает» Украину, они представляют серьезный вызов для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    По его словам, плотная конструкция снарядов и обильные запасы российских бомб являются серьезной проблемой для ВСУ, они находятся в воздухе дольше минуты, их трудно отследить.

    Обозреватели подчеркнули, что с помощью ФАБ российские военные наносят ВСУ сокрушительные удары на передовой.

    Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил газете The Washington Post, что сбить российские бомбы ФАБ-500 практически невозможно.

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    24 сентября 2023, 07:58
    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ

    Times: Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть решил никогда больше не воевать

    В Британии рассказали о решившем не быть «мясом» солдате ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Получивший ранение украинский солдат после приказа вернуться в часть вопреки неспособности полноценно использовать руку из-за болей и онемения рассказал The Times, что решил никогда больше не воевать и не быть «мясом».

    Скрывающийся во Львове 20-летний сержант ВСУ по имени Андрей сообщил изданию, что получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку, передает РИА «Новости».

    По словам украинца, добровольно вступившего в ВСУ в 18-летнем возрасте, один врач предложил ему выписать справку о негодности к дальнейшей службе за 1500 долларов. Андрей узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд, но ему не разрешили покинуть Украину. По словам сержанта ВСУ, командование решило, что его ранение было не настолько тяжелым, чтобы отправляться на лечение за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.

    Как сообщает издание, «озлобленный» военный обратился за помощью к своему командиру, который «послал» его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. «Именно тогда я начал задаваться вопросом: «Почему я это делаю?» – рассказал боевик ВСУ, добавив, что «на этом для него все закончилось».

    По словам украинского военного, он «внезапно осознал», что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его годным к прохождению дальнейшей службы, несмотря на травмы. «Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом», – заявил Андрей изданию. Он подчеркнул, что «готов скорее прострелить себе ногу», чем вернуться на фронт.

    Накануне в США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ. В субботу в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин раскрыл потери ВСУ с начала «контрнаступления».

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    24 сентября 2023, 05:48
    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста

    Президент Украины Зеленский приветствовал в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» украинского националиста

    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Один из снимков, сделанных во время выступления Зеленского в канадском парламенте в пятницу, подписан: «Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду», передает ТАСС.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

    Дивизия СС «Галиция» (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае 1945 года украинские националисты сдались войскам Британии и США.

    Коментарии (16)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

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    24 сентября 2023, 04:50
    Десантис: Вступление Украины в НАТО не в интересах США

    Губернатор штата Флорида Десантис: Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам США

    Десантис: Вступление Украины в НАТО не в интересах США
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Вступление Украины в НАТО не будет отвечать интересам Соединенных Штатов, заявил губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

    Десантис выразил мнение, что возможное вступление Украины в НАТО не в интересах США, так как будет означать рост обязательств. «А если обязательств становится больше, то какую выгоду мы извлекаем в ответ?» – приводит слова политика Bloomberg. Губернатор штата Флорида добавил, что Вашингтон не должен давать киевским властям бесконечные суммы средств. Однако, по его словам, финансирование Украины может быть оправдано, если приведет к завершению конфликта, передает ТАСС.

    В прошлую субботу в США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ. В тот же день в Киеве сообщили о планах провести в октябре заседание совета НАТО – Украина.

    Напомним, в мае Десантис подал документы для участия в выборах президента США в 2024 году. В июле губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал инициативу о начале процедуры импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена.

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    25 сентября 2023, 02:50
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте

    Tекст: Антон Никитин

    Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

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    24 сентября 2023, 14:21
    На Украине сообщили о взрывах в порту города Южный Одесской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в порту города Южный Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в портовом городе Южный Одесской области, а также в некоторых районах Одессы, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы прозвучали в порту города Южный, а одесское издание «Думская» – о «прилетах» в Одессу и некоторые районы области. Власти Украины не комментируют ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской, Одесской, а также в Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

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    24 сентября 2023, 20:09
    Экс-разведчик США обвинил НАТО в ударах по Крыму

    Экс-разведчик США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу ЧФ в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Удар ВСУ по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе помогли нанести системы наблюдения и наведения НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

    Эксперт предположил, что Украина не могла произвести удар по штабу без помощи Британии, США и НАТО. Риттер заявил, что во время атаки по Севастополю в воздухе был замечен американский Boeing P-8 Poseidon, который предназначен для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, пишет «Российская газета».

    Риттер уверен, что самолет координировал действия Киева, а значит НАТО участвовала в атаке против России.

    Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В тот же день жители Севастополя устроили флешмоб.

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    24 сентября 2023, 20:29
    Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В четырех регионах Украины объявлена воздушная тревога, сирены звучат в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в украинской части Херсонской области.

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в четырех областях Украины прозвучала около 20.00 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что взрывы прозвучали в портовом городе Южный Одесской области, а также в некоторых районах Одессы.

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    24 сентября 2023, 14:15
    Reuters: Зеленский не встречался с Дудой во время визита в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из США, был проездом в Польше, где не встретился ни с кем из официальных лиц, сообщило Reuters.

    Агентство сообщает, что Зеленский наградил волонтеров госнаградами во время остановки в Польше в субботу, но не встретился ни с кем из официальных лиц, поскольку возникло напряжение из-за экспорта украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Между тем глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач сообщил сайту Onet.pl, что со стороны Зеленского не было никаких предложений о встрече.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как киевский режим столкнулся с холодным отношением Польши и США.

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    Введенный правительством запрет на экспорт топлива из России дал моментальный эффект. Цены на российской бирже резко пошли вниз. Для ЕС и США такой запрет оказался неприятной новостью. Однако Россия вряд ли оставит его надолго. Это не выгодно ни нашим нефтяниками, ни бюджету, ни самим потребителям. Что будет с ценами на АЗС и что придумают власти для долгосрочной стабилизации топливного рынка в России? Подробности

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    Новая историческая правда о Крыме поможет Западу признать полуостров российским

    При передаче Крыма Украине в 1954 году президиум Верховного Совета СССР сослался на несуществующий документ, выяснила рабочая группа крымского парламента. Кроме того, передача полуострова должна была быть одобрена на референдуме в рамках РСФСР. По мнению экспертов, отсутствие юридических оснований для такой передачи позволит Западу признать суверенитет России и над Крымом, и над другими бывшими территориями Украины. Почему вопрос принадлежности Крыма снова оказался на повестке дня? Подробности

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    За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

    Владимир Зеленский пообещал Джо Байдену не прекращать контрнаступление ВСУ даже предстоящей зимой. С одной стороны, снег и отсутствие листвы демаскируют все действия. С другой, ВСУ могут воспользоваться новыми возможностями – например, замерзшим дном Каховского водохранилища. Зачем Украина хочет вести зимнее наступление и есть ли у нее для этого возможности? Подробности

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    Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

    В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Правда, речь идет о небольшом количестве. К тому же Украина получит устаревший – кассетный вариант ракет. Почему Америка так неохотно расстается с ATACMS? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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