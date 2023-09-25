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Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады
Премьер-министр Канады Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте страны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за чествование украинского нациста Ярослава Хунку в парламенте страны и извиняться. Политик заявил, что ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении эсэсовца.
Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться. Говоря об извинениях, принесенных спикером Палаты общин канадского парламента Энтони Ротой, премьер-министр Канады заявил, что «он поступил правильно», передает РИА «Новости».
По словам Трюдо, ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении или чествовании.
Вместе с этим Трюдо заверил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину». Он также отметил, что Оттава была горда принимать у себя Зеленского.
Ранее посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за инцидент. Однако офис премьер-министра Канады возложил ответственность на спикера Палаты общин Энтони Роту, который принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста.