СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде

Daily Mail: Зеленский никак не отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты Daily Mail говорится, что Зеленский «является евреем и потерял родственников во время Холокоста», однако до сих пор он не прокомментировал «эту большую путаницу», передает РИА «Новости».

На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рот. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.