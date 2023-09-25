За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Захарова назвала фарсом чествование нациста в парламенте Канады
Чествование в парламенте Канады нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина») является фарсом, который может привести к глобальной трагедии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов, передает ТАСС.
Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.
Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.
Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина».