Захарова назвала фарсом чествование нациста в парламенте Канады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, это закончится трагедией мирового масштаба, сейчас это фарс, когда канадский парламент аплодирует пособнику нацистов, передает ТАСС.

Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина».