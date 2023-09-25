Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.3 комментария
Кремль отреагировал на чествование в парламенте Канады украинского эсэсовца
Песков назвал возмутительным неряшливое отношение к памяти о преступлениях нацистов
Потеря памяти о преступлениях нацистов возмутительна, поскольку такие преступления не имеют срока давности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя приглашение в парламент Канады украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина», запрещена в России), Песков отметил, что срока давности у преступлений нацистов нет, и такое неряшливое отношение к памяти возмутительно, передает ТАСС.
По его словам, западные страны, в том числе Канада, вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма и кто с кем воевал во Второй мировой войне. Песков считает, что это может привести к тому, что «фашизм будет проявляться то там, то сям», нацизм уже пытается встать на ноги в центре Европы – на Украине, с чем Россия и борется.
Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.
Между тем премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент.
В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.
Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.