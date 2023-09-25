Сенатор Долгов: Канада полностью утратила историческую память о периоде Второй мировой войны

Tекст: Евгений Поздняков

«Инцидент, произошедший в канадском парламенте, вне всяких сомнений станет пятном на репутации страны. Ситуация абсурдна: Зеленский, который является евреем, стоит рядом с премьер-министром Трюдо, и они вместе аплодируют подонку, участвовавшему в этнических чистках», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Допустить подобное в собственном правительстве могут только глупые люди. Видимо, местные парламентарии забыли о том, на чьей стороне выступала Оттава в период Второй мировой войны. Это ужасный пример полного искажения исторической памяти: еще 80 лет назад отцы этих политиков сражались против Гитлера, а сегодня их дети хлопают нераскаявшемуся украинскому преступнику», – подчеркивает собеседник.

«Печально, что моральная деградация Канады сказывается и на текущих международных событиях. Их поддержка ВСУ и преступного офиса Зеленского способствует тому, что нацизм вновь набирает силу. При этом интересно, что теплая встреча эсэсовца в общем-то не вызвала острой реакции среди западных государств», – отмечает сенатор.

«Возмущение высказывают лишь представители еврейской диаспоры. Россия обязательно будет инициировать обсуждение этой возмутительной акции Канады на всех международных площадках. Нельзя забывать, что наша страна выступает сегодня важнейшим оплотом борьбы с неонацизмом», – акцентирует собеседник.

«Я еще хотел бы указать Трюдо, что аплодисменты военному преступнику его рейтинг точно не поднимут. Зато заигрывания с Зеленским приведут карьеру премьер-министра к краху. В конечном счете так сильно очернить репутацию собственного государства удавалось немногим», – резюмирует Долгов.

Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.

По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям со стороны Канады. Он отметил, что членов парламента никто не заставлял устраивать подобную акцию. Между тем премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент.

Он заверил, что ни его офис, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении на заседание нациста Ярослава Хунку. Вместе с тем Трюдо отметил, что Канада была горда принимать у себя Владимира Зеленского. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.

Он заявил, что сожалеет о своем решении привести на встречу эсэсовца. Кроме того, политик взял на себя «полную ответственность» за случившееся и попросил прощения перед еврейскими общинами Канады и всего мира. В то же время Рот так и не обратился к России или русским диаспорам.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.