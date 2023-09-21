Как загадочное убийство террориста сделало Канаду врагом руководства Индии

Tекст: Евгений Крутиков

Индия 21 сентября приостановила прием заявок на индийские визы в Канаде «по техническим причинам». Возможно также сокращение численность посольств обеих стран. Это еще один виток кризиса в индийско-канадских отношениях, который перешел в острую фазу после убийства недалеко от Ванкувера лидера местных сикхов Хардипа Сингха Ниджара.

Канадские власти обвинили в этом убийстве правительство Индии и выслали индийского дипломата, которого канадцы называют резидентом индийской внешней разведки. В Дели свою причастность категорически отрицают и выслали в ответ канадского дипломата, которого называют резидентом канадской разведки в Индии.

Также в среду МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность «в связи с растущей антииндийской активностью» в этой североамериканской стране и ухудшающейся ситуацией с безопасностью. Об этом свидетельствуют десятки случаев осквернения в Канаде индуистских храмов, появление плакатов в городах, вылазки сикхских сепаратистов и проведенный ими (в Канаде же!) референдум с требованиями выхода штата Пенджаб из состава республики и образования на его основе государства Халистан.

Заявление же индийского МИДа напрямую связано с тем, что в среду, 20 сентября был распространен видеоролик, в котором действующая на территории Канады экстремистская организация «Сикхи за справедливость» потребовала изгнания из североамериканской страны выходцев из Индии, исповедующих индуизм и поддерживающих принцип сохранения единства южноазиатской республики.

Кто такие сикхи и причем тут Канада

В Канаде проживает ориентировочно 1,6 млн индусов, многие из которых сикхи. Точных цифр нет, но ориентировочно до полумиллиона. Исторически сложилось, что именно Канада стала той страной, в которую организованно стали перебираться сикхи после событий 1984 года в Пенджабе. Тогда правительство Индиры Ганди санкционировало операцию «Голубая звезда», в ходе которой армия штурмом взяла Золотой храм в Амритсаре – основную святыню религии сикхизма, которую вооруженные сикхи превратили в крепость. В качестве мести Индира Ганди была убита своими же охранниками-сикхами.

Сикхи – это не национальность, а этноконфессиональная группа. Это те же этнические пенджабцы, то есть индийцы-арийцы, говорящие на языке панджаби, только исповедуют они сикхизм – синкретическую религию, сформировавшуюся в начале XVI века. В отличие от традиционных индусов-индуистов, у них нет ограничений в пище, они склонны к гедонизму («веселая и светлая религия») и были весьма воинственны (отличительная черта традиционного мужского костюма – характерный кинжал – кирпан). Мужчины не бреют волосы и бороду, а забирают прическу в характерный тюрбан.



В силу особенностей сикхизма, довольно долго они были государством в государстве и составляли воинскую касту внутри «большой» Индии. Англичане со второго раза завоевали сикхское государство, но оценили их потенциал и сохранили за сикхами военные привилегии. Другой аналогичной группой были сипаи (знаменитое «восстание сипаев») – воины-мусульмане (что-то вроде казачьего сословия в России). Англичане набирали сикхов в особенные рода войск, как гуркхов в Непале. Они даже во Второй мировой войне участвовали в составе британской армии как отдельные подразделения, Италию освобождали.

Это тенденция сохранилась до сих пор. В современной армии Индии и спецслужбах сикхи составляют более 60% офицерского корпуса. Есть в этом и анекдотическая подоплека: сикхи едят мясо в отличие от традиционных индуистов и буддистов, в результате чего физически сильнее вегетарианцев, и у них нет жестких религиозных ограничений на убийство.

По мере того, как Индия стала укрепляться как централизованное государство, в котором преобладают именно индуисты, начались волнения разного рода этноконфессиональных меньшинств. А их в Индии, наверное, больше, чем в какой-либо еще стране мира. Некоторые из этих движений небольших народов и сект сразу приняли террористических характер и породили целый ряд конфликтов. Некоторые тлеют до сих пор. Однако они малозаметны и в силу маргинальности этих групп, и в силу эффективной работы индийских спецслужб. Сикхи же всегда стояли особняком из-за древней воинской традиции, изолированности и компактности проживания и специфичности религии. Конфликт в Пенджабе всегда отвлекал много сил федерального правительства.

Многие считают большой ошибкой радикальное решение Индиры Ганди по штурму Золотого храма в 1984 году. События 1984 года радикализовали значительную часть сикхов, которая требует независимости от Индии в рамках некоего государства Халистан со столицей в Золотом храме в Амритсаре.

В самом Пенджабе индийские силы безопасности худо-бедно справляются, но политическая и террористическая активность сикхов-радикалов переместилась за границу. Конкретно в Канаду.

Начало этому положил Пьер Трюдо, отец нынешнего премьера Канады Джастина Трюдо. Он руководил Канадой в период 1980-84 годах и почему-то решил объявить именно сикхов гонимыми и угнетаемыми, и стал предоставлять им убежище и всяческие привилегии. Сейчас этим же занимается и его старший сын. Хотя, казалось бы, причем тут Канада? Зачем семейству Трюдо десятилетиями вмешиваться во внутренние дела далекого азиатского государства?

Сикхи в ответ тут же повели себя, говоря аккуратно, своеобразно. Они, впрочем, вообще никогда не были белыми и пушистыми, как и противостоявшие им силы безопасности федерального правительства в Дели. После того, как индийские силы безопасности прекратили погромы в Пенджабе и выдавили активную часть вооруженных сикхов заграницу, началась волна террористической активности. И штаб ее образовался как раз в Канаде.

Сикхи и терроризм

23 июня 1985 года в токийском аэропорту Нарита разгружали багаж с рейса канадской авиакомпании Canadian Pacific Air Lines, прибывшего из Ванкувера. В разгар процедуры прогремел мощный взрыв. Двух грузчиков убило на месте, еще четверо получили ранения. Сотрудники полиции быстро выяснили, что работники аэропорта оказались случайными жертвами – взорвавшийся багаж был транзитным, его предстояло перегрузить на рейс авиакомпании Air India. Из-за задержки канадского самолета и разницы во времени, которую не учли террористы, бомба сработала на земле. Случись это в воздухе, погибли бы 177 человек.

В тот же день авиалайнер Boeing 747-237B авиакомпании Air India, совершавший рейс по маршруту Монреаль – Лондон – Дели – Бомбей, исчез с радаров на подходе к Лондону. На борту находились два пилота, бортинженер, 19 бортпроводников и 307 пассажиров. Большинство из них были гражданами Канады индийского происхождения, которые летели к родственникам. Спустя два часа после пропажи рейса капитан сухогруза Laurentian Forest сообщил, что наблюдает в воде обломки самолета, вещи и тела. Также он рассказал, что двумя часами ранее наблюдал яркую вспышку в небе. На тот момент это стало одной из наиболее трагичных авиакатастроф в истории.





Следствие быстро выяснило, что и багаж в аэропорту Нарита, и багаж на взорванный над Атлантическим океаном самолет был оформлен на одного того же человека – Лала Сингха. Он и его сообщник, Аммана Сингх прошли регистрацию на оба рейса, но в самолет так и не сели. Примитивная схема, которые тогда применяли все подобные террористические группы. Впоследствии стало ясно, что эта парочка намеревалась взорвать одновременно два индийских самолета, а до этого планировала покушение на Раджива Ганди во время его визита в США. Сикхский терроризм стал явлением международного масштаба.

Выяснилось, что имена террористов были вымышленными, а канадская полиция пренебрегала элементарными мерами безопасности. Канадцы так и не смогли найти всех причастных к этим взрывам. В конце концов сами индийцы установили, что организатором был некий Талвиндер Сингх Палмар. Его вычислили и убили в Пенджабе в 1992 году.

После его гибели потребовался кто-то новый, кто руководил бы деятельностью сикхских радикалов из уютной Канады. В середине 1990-х годов в Канаду прибыл некий Рави Шарма и сразу попросил политического убежища. В ходе разбирательств выяснилось, что паспорт у него фальшивый, а зовут его на самом деле Хардип Сингх Ниджар, и он сикх, имеющий прямое отношение к борьбе за «независимый Халистан». В убежище ему отказали, но пока канадские власти думали, что с ним делать, он женился на канадке – безбашенной активистке всяких движений за права человека, и снова стал претендовать на канадский паспорт, уже как муж местной. Его брак пытались оспорить в суде, но после долгих разбирательств Сингх Ниджар стал гражданином Канады в 2007 году.

Индия стала бомбардировать Канаду запросами на его выдачу, прилагая даже требование Интерпола. Сингх Ниджар, ставший к тому времени известной фигурой в индийской диаспоре в Канаде, писал в ответ на эти запросы письма лично Джастину Трюдо.

В 2018 году Ниджар становится официальным лидером одной из сикхских общин Канады. Премьер-министр штата Пенджаб Амариндер Сингх передает лично в руки Джастину Трюдо список фамилий тех, что причастен к терроризму и обвиняется в Индии в организации и совершении нескольких десятков убийств, но находится на территории Канады. Ниджара задерживают, допрашивают и отпускают. Он очень активен, получает медали за благотворительность и создание приютов для детей-сирот.

В 2022 году его все-таки юридически связывают аж со взрывами самолетов 1984 года через одного из подозревавшихся тогда сикхов – Рипудамана Сингха Малика и его бизнес-партнеров. И тут совершенно неожиданно этого самого Сингха Малика, который вроде как был готов к сотрудничеству со следствием, убивают. Обвинение в адрес Сингха Ниджара опять разваливается. Все это время он спокойно живет в Ванкувере.

И вот 18 июня 2023 года его расстреливают из грузовика возле сикхской молельни в пригороде Ванкувера двое неизвестных в масках. Убийцы были настолько подготовлены, что никто из свидетелей не может определить их расовую принадлежность. Тем не менее, Джастин Трюдо на форуме G20 прямо там в Дели начинает предъявлять претензии по поводу гибели Сингха Ниджара непосредственно главе принимающей страны премьеру Нарендре Моди.

Это, конечно, в стиле экстравагантного канадского премьера, но за гранью протокола и этикета. Так и начались высылки дипломатов и развитие кризиса в отношениях между двумя странами, причем эскалирует все это во многом сама Индия. Нарендра Моди не тот человек, который будет прощать такое с собой отношение, даже учитывая все странности Джастина Трюдо.

Канада стала для Индии сейчас примерно тем же, чем Швеция стала для Турции – прибежищем провокационных, а порой и откровенно враждебных элементов. Чисто юридически это может даже согласовываться с европейским и канадским законодательством, а также подпитываться безалаберными идеями борьбы за права всех и всего. Но по факту это содействие терроризму, а в канадском случае еще и почти наверняка подпитывается позицией местных спецслужб.

Такова общая тенденция для западного общества на протяжении десятилетий: лезть туда, где вас не просят, причем по совершенно сюрреалистическим причинам. Это не вопрос разведки и поддержки каких-либо политических групп. Это вопрос идеологии. А кто именно убил одного из руководителей международной террористической группировки - уже дело вторичное.