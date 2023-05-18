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18 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
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    Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

    		   
    18 мая 2023, 11:12
    Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.

    Индийский МИД резко ответил европейскому дипломату на его угрозу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель попытался надавить на Индию. Он заявил, что Индия может покупать российскую нефть, но поставки «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти», из Индии в Европу он назвал обходом санкций. Ему не нравится, что Индия хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, поэтому ЕС нужно «принять меры», пригрозил Боррель.

    Неожиданно Индия не промолчала, а дала ответ, причем достойный ответ. Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Более того, он указал, какие именно документы нужно почитать европейскому дипломату.

    По его словам, Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. Там указано, что в ЕС разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская».

    Одновременно с этим западное агентство Bloomberg жалуется, что российская нефть создает якобы проблемы для других нефтяников, входящих в альянс ОПЕК+, потому что растущие рынки Азии – Индия и Китай – польстились на дешевую российскую нефть. И традиционные поставщики нефти туда – от Западной Африки до Ближнего Востока – чувствуют себя не у дел из-за этого.

    «У ближневосточных производителей есть повод волноваться о потере доли рынка в Китае и Индии из-за российских баррелей. Судя по всему, разворот торговых потоков идет полным ходом», – говорит Вандана Хари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре.

    Так, Индия исторически покупала нефть у Ирака, Саудовской Аравии и ОАЭ. Именно на них приходилась основная часть импорта сырой нефти. Однако в апреле Индия сократила закупку ближневосточной нефти на 35%, до 1,9 млн баррелей в день по сравнению с январем 2022 года, приводит «Блумберг» данные Vortexa. Поставки нефти из Западной Африки сократились тоже на 35%, до 228 000 баррелей в день. Тогда как поставки российской нефти, наоборот, рекордно выросли. В январе прошлого года Россия поставляла в Индию смешные объемы – всего 65 тыс. баррелей в день. Тогда как в апреле 2023 года речь идет уже о 1,9 млн баррелей российской нефти в день.

    По данным Argus, на 15 мая Россия продает нефть марки Urals с доставкой в Индию (включая стоимость доставки) на 12 долларов за баррель ниже стоимости мирового эталона Brent. Причем за последние два месяца дисконт к мировой нефтяной цене сократился примерно на пять долларов. Однако даже 12 долларов с каждого барреля – это выгодная цена для индийских компаний, которая позволяет получать больше прибыли.  

    Что касается Китая, то поставки нефти с Ближнего Востока в Китай даже немного выросли по сравнению с январем 2022 года, хотя Пекин сократил закупку западноафриканской нефти более чем на 40%. Тогда как российскую нефть Китай стал покупать еще больше – импорт вырос на 80%, до 1,5 млн баррелей в день с начала 2022 года.

    «Индия ответила довольно жестко, ссылаясь на то, что Европейский союз сам придумал правила, которые теперь пытается ужесточить.

    Конечно, теоретически Европейский союз может сказать, что он хозяин своих правил, которые он может взять и поменять. Но Индия своим ответом показывает, что на нее не надо давить. Индия – это не союзник России по конфликту на Украине, например, но она является нашим важным партнером по БРИКС и ШОС. И Индия однозначно хочет продолжать торговать с Россией. Но она не хочет, чтобы Запад ею руководил, и требует стратегической самостоятельности», – комментирует Станислав Митрахович.

    В целом товарооборот России и Индии в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года достиг порядка 45 млрд долларов. Россия вошла в пятерку главных торговых партнеров Индии.

    Если ЕС продолжит давить на Индию, это чревато проблемами для самой же Европы. «И проблема даже не столько в том, что из Индии будет приходить меньше нефтепродуктов в Европу и их будет не хватать на европейском рынке – это действительно так. Но есть и еще более важная проблема – Евросоюз своими руками может оттолкнуть от себя Индию», – говорит собеседник.

    Цель западных санкций против российской нефти и нефтепродуктов была не в том, чтобы убрать с мирового рынка все объемы российских углеводородов. Этого как раз западный мир не хочет. Потому что это чревато для них самих, как потребителей, серьезными проблемами. Россия – слишком крупный игрок на нефтяном рынке, ее уход вызовет серьезный кризис и дефицит нефти и нефтепродуктов. А это в свою очередь означает резкий взлет цен на сырье. Допустим, производителям нефти – членам ОПЕК+ это может быть вполне на руку. Но первыми же пострадают европейцы, которым придется покупать дефицитные сырую нефть и бензин по бешеным деньгам. Учитывая слабость европейской экономики, переживающей стагнацию с высокой инфляцией, новый энергетический кризис может снова отбросить развитую экономику далеко от всех ее идей об экологии и возобновляемой энергетике – в угольный век. Новый энергетический кризис ударит и по промышленности, которая уже частично замерла, и по сельскому хозяйству.

    Поэтому санкции ЕС направлены на снижение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов, а не на полный уход наших товаров с мирового рынка. И Россия последние месяцы показывает рекордный экспорт морским путем сырой нефти при одновременном снижении ее добычи.

    На мировом рынке нефти и нефтепродуктов произошло кардинальное перераспределение географии поставок нефти и нефтепродуктов. По словам эксперта, Индия либо перерабатывает российскую нефть в нефтепродукты и продает их Европе, либо покупает российские нефтепродукты и с минимальной переработкой перепродает, либо просто делает реэкспорт – здесь могут быть различные варианты. Но если ЕС откажется от покупки индийского бензина, то он обречет себя на дефицит.

    То, что страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, не жалуются на Россию, которая нашла покупателей в Азии и вытесняет оттуда другую нефть и нефтепродукты, легко объяснимо.

    «Ближневосточные поставщики нефти не жалуются, потому что их потоки экспорта тоже перенаправляются. Россия раньше поставляла в Европу, а теперь – в Азию. А ближневосточные страны раньше больше поставляли в Азию, а теперь открыли для себя новый рынок – Европу. На что же им жаловаться? На европейском рынке платят хорошие деньги за их товар»,

      – говорит Митрахович.

    Жалобы ЕС в адрес Индии и жалобы западной прессы на российскую нефть, отбирающую рыночную долю у других членов ОПЕК, – это обреченная попытка контролировать то, чем Запад уже не может управлять.

    «Я думаю, что это непродуманная линия поведения Запада, когда надо постоянно показывать свою крутизну и запугивать других. Это такое наследие старых времен, когда то, что говорит Запад, нужно было воспринимать как единственно правильную точку зрения. Однако время однополярности, когда Запад мог всеми руководить и давать указания, закончилось. Сейчас все-таки 2023 год, а не 1993-й. И такие персонажи типа Борреля просто до конца этого еще не поняли. Они все еще рассчитывают на то, что часть элиты Индии училась в Англии или США и что она будет лояльна Западу. Но на это можно было рассчитывать во времена холодной войны или в девяностые годы. Сейчас ЕС такой риторикой скорее оттолкнет от себя Индию. А Индия – это весомый игрок, и с ней надо считаться», – заключает эксперт.
     
     
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