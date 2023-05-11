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Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

Новый рекорд по экспорту нефти обнуляет санкции Егор Алеев/ТАСС
Россия в апреле показала новые рекордные объемы экспорта сырой нефти морским транспортом, посчитал Bloomberg. Запад намекает на то, что Москва обманывает ОПЕК+, и вместо сокращения, наоборот, наращивает добычу. При этом западное агентство не замечает, что такая статистика превращает их собственные санкции в фикцию. Подробности...
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    Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

    Новый рекорд по экспорту нефти обнуляет санкции
    		  
    11 мая 2023, 11:58
    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Россия в апреле показала новые рекордные объемы экспорта сырой нефти морским транспортом, посчитал Bloomberg. Запад намекает на то, что Москва обманывает ОПЕК+, и вместо сокращения, наоборот, наращивает добычу. При этом западное агентство не замечает, что такая статистика превращает их собственные санкции в фикцию.

    Запад удивляется тому, как России удается продолжать наращивать экспорт сырой нефти на международные рынки по морю и при этом одновременно сокращать добычу третий месяц подряд. Как посчитал Bloomberg, поставки российской сырой нефти танкерами по морю продолжали расти и в марте, и в апреле. В среднем за четыре недели объем морского экспорта в период по 5 мая вырос на 180 тыс. баррелей в сутки до 3,63 млн. Это самый высокий показатель с начала 2022 года, как Bloomberg начал отслеживать их. При этом Россия заявила о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки с марта 2022 года, а потом и с мая в рамках решения ОПЕК+ о сокращении добычи членами картеля.

    «Блумберг» пытается всячески раскручивать версию о том, что Россия якобы обманывает ОПЕК+ и только говорит о сокращении добычи, но на самом деле не делает этого. Другие страны ОПЕК+ выполняют взятые на себя обязательства по снижению добычи, а Россия, наоборот, наращивает объемы добычи, пытаясь больше заработать», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, по его мнению, Bloomberg не совсем адекватен и беспристрастен в своих оценках, и уже не раз пытался продавить такую теорию в надежде расколоть альянс нефтяников. Потому что это в интересах западных стран – покупателей нефти. «Раскол в ОПЕК+ и разрыв соглашения означает, что каждый будет добывать по максимуму, чтобы заработать на объемах, ведь никаких ограничений не будет. На рынке возникнет переизбыток предложения, и нефть станет дешевой. Поэтому мотивация «Блумберга» понятна», – отмечает собеседник.

    На самом деле, рост экспорта сырой нефти по морю из России, который идет в основном в Индию, Китай и Турцию, не обязательно означает, что добыча нефти в России остается на том же уровне или даже растет.

    Есть как минимум три фактора, объясняющие, как Россия могла нарастить экспорт даже при сокращении добычи. «Блумберг» сравнивает морские поставки с прошлым годом, но с 1 января этого года были прекращены трубопроводные поставки нефти в Германию. А это был огромный покупатель. В феврале-марте окончательно остановили поставки в Польшу сначала «Роснефть», потом и «Татнефть». Все, что ранее шло по трубе в Европу, теперь идет морским транспортом в другие страны», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Откуда еще могут браться объемы российского экспорта при снижении добычи? «Вполне возможно, что Россия распродает все свои запасы сырой нефти, которые были в технологических мощностях», – говорит эксперт. Он объясняет, что было две волны проблем с экспортом российской нефти. Первая произошла весной прошлого года, когда США объявили эмбарго на российские углеводороды. Вторая волна случилась после эмбарго ЕС в декабре 2022 года. Компании в этот период сохраняли добычу нефти, но продать ее получалось не всегда. Поэтому Транснефть скачивала эту нефть в технические хранилища вдоль нефтепроводов или в портах. «Я думаю, что теперь эта нефть из запасов как раз и продается», – говорит Юшков.

    Третий фактор – это возможное сокращение российской нефтепереработки, что может иметь несколько причин,

    указывает эксперт. Например, может не хватать танкеров для перевозки именно нефтепродуктов, так как флот для перевозки сырой нефти изначально больше. Либо сейчас экономически выгодней экспортировать больше сырой нефти, чем нефтепродуктов, из-за дорогого фрахта, к примеру. Впрочем, возможно также и снижение внутреннего потребления нефтепродуктов, из-за чего требуется меньше сырой нефти для переработки.

    Наконец, когда Россия в феврале говорила о том, что начнет с марта сокращать добычу до 500 тыс. баррелей в сутки, это не означало, что добыча сразу упадет на такую величину. Обычно сокращение добычи проходит постепенно. И сроки выхода на целевую величину Россия не обозначала. Равно как и ОПЕК+ заявила о том, что начнет сокращение добычи с мая, но не указала, когда выйдет на целевой уровень.

    «Конечно, такая интерпретация возникает потому, что Россия закрыла свою статистику. С одной стороны, сокрытие данных помогает бизнесу в столь сложных геополитических условиях. С другой стороны, это дает возможность другим показывать статистику в неприглядном для нас свете», – говорит Юшков.

    Bloomberg подсвечивает то, что ему нужно, при этом умалчивает о том, что рекордные объемы экспорта российской нефти по морю говорят о том, что санкции Запада не работают. По крайней мере так, как они задумывались. Это абсолютный провал, который теперь ЕС пытается закрыть лазейками в санкциях. В 11-м пакете санкций Евросоюз хочет запретить доступ к своим портам для судов, которые подозреваются в обходе санкций против российской нефти.

    По мнению Юшкова, этот удар, скорее всего, направлен против греческих и испанских компаний, которые владеют или управляют судами, перевозящими российскую нефть. По его словам, статистика показывает, что в Испанию и Грецию якобы по-прежнему приходит российская нефть. На самом деле, в порт она не заходит. Речь идет о том, что небольшие суда-челноки везут российскую нефть из Новороссийска в Средиземное море и в греческой акватории переваливают эту нефть на большой танкер типа «Афрамакс», который далее везет ее покупателю, в основном в Азию. Греция – это один из крупнейших игроков по танкерным перевозкам и обслуживанию таких судов. Если ЕС перекроет эту лазейку, то вряд ли владельцы танкеров откажутся и дальше возить российскую нефть, просто сменят акваторию Греции на акваторию Турции или Египта, считает Юшков.

    «Евросоюз пытается напугать эти греческие компании, что они не смогут даже заправляться в европейских портах. Я думаю, что это, возможно, приведет к снижению маржинальности бизнеса по перевозке российской нефти, но владельцы танкеров не откажутся от этого бизнеса. Когда они вошли в этот бизнес и решили возить санкционную российскую нефть, они уже прекрасно понимали, про что эта история», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Флот танкеров разделился, по сути, на два лагеря: те, кто перевозят международную нефть, и те, кто перевозят российскую, венесуэльскую и иранскую нефть. Продажа санкционной нефти – это возможность для владельцев танкеров зарабатывать больше, ведь фрахт судна в этом случае дороже. А для других это вообще способ зайти в этот конкурентный бизнес.

    Рост экспорта российской нефти показывает, что ни эмбарго на российскую нефть, ни потолок цены не сработали. Запрет на заход танкеров с российской нефтью в европейские порты привел к тому, что Россия нашла новых покупателей – в Индии, Китае, Пакистане, Турции и даже в Африке. Запрет на перевозку российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов удалось обойти с помощью создания теневого флота танкеров. По разным оценкам, было потрачено 1,6–2 млрд долларов на закупку танкеров специально для перевозки российской нефти.

    Запрет на страхование таких перевозок удалось обойти опять же за счет страхования российскими компаниями, и, возможно, появятся страховые компании в тех странах, которые покупают российскую нефть. Например, в Турции, Индии и Китае. Санкции изменили рынок, бизнес, направления экспорта и открыли окно возможностей для входа новых игроков в каждый сегмент этого рынка. «Кто с нами сотрудничает, тот может зайти в этот сегмент страхования и начать зарабатывать. Потому что десятилетиями владельцы танкеров отдавали сотни миллиардов долларов за страхование европейским страховым компаниям, как и европейским перевозчикам. Сейчас эти бизнесы кардинально перестраиваются», – заключает собеседник.
     
     
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