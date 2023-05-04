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4 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украинцы ногами голосуют против «контрнаступления»

Это те, кому не удалось сбежать от украинской мобилизации Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Украинское население в большинстве своем не верит в успех предстоящего «контрнаступления». По крайней мере, именно такой вывод можно сделать по череде последних новостей о том, как жители Украины изобретают все более экзотические способы избежать попадания в число участников этого мероприятия. Что нужно сделать украинцу, чтобы прямо сейчас не попасть на фронт? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...

Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Удары беспилотников по Кремлю: главное

Если не Байден, то Кеннеди

Франция затрещала по швам

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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  • Затрудняюсь ответить
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

    Нефть перестала слушаться нефтяников
    		  
    4 мая 2023, 11:00
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников?

    Мировые цены на нефть уже несколько дней падают. В среду стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 20 марта, следует из данных торгов. Североамериканская WTI тоже потеряла больше 4% стоимости, досталось и российской Urals. Почему это происходит, ведь участники ОПЕК+ и Россия сокращают добычу нефти, и ее стоимость не должна была проседать. Эксперты видят здесь несколько факторов.

    «В первую очередь ситуация связана с опасениями по поводу наступления глобальной рецессии, которые только крепнут на мировом рынке. Особенно в свете поведения американских властей. Это и кризис американской банковской сферы, и рост ставки ФРС, и, конечно, новости о том, что к 1 июня США исчерпают чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга в 31,4 трлн долларов. Критическая близость к дефолту одной из крупнейших мировых экономик нервирует брокеров и инвесторов», – объясняет Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».

    Еще одна причина, которая нервирует рынки, это возможная рецессия в Европе и рост ставки ЕЦБ, который ожидается в четверг. ФРС в среду уже увеличила ставку на 0,25%, как и полагали экономисты. Это уже десятое подряд поднятие ставки. Западные страны таким образом продолжают бороться с инфляцией, но побочный эффект такой политики – в замедлении их экономик. «Данные по производственной активности в Европе за апрель также выглядят слабыми, что не добавляет оптимизма в отношении прогнозов роста спроса на энергоносители», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Наконец, удивил всех Китай, где апрельские данные показали неожиданное сокращение производственной активности, хотя все ожидали, что страна оправится от ковидных ограничений и снова начнет сметать все энергоресурсы с рынка. «Китай будет покупать меньше нефти в ближайшее время, поскольку восстановление его экономики затягивается. А ведь Поднебесная – крупнейший потребитель этого сырья», – говорит Сидоров.

    В итоге действия ОПЕК+ по сокращению добычи могут быть недостаточными для остановки падения нефтяных цен, считает Евстифеев. Все это означает одно – в ближайшей перспективе мир ждет падение цен на нефть и просадка курса доллара, отмечает Сидоров.

    «В США и ЕС спрос на нефть может снизиться примерно на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно, рынок нефти останется в профиците примерно до середины лета, что продолжит оказывать давление на цены на нефть. Ближайшие цели снижения котировок Brent просматриваются в районе 71–72 долларов за баррель»,

    – полагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Но есть и хорошие новости, и они касаются рубля. Российская валюта уже давно отвязалась от прямой корреляции с котировками нефти. Сыграли свою роль все процессы дедолларизации российской экономики, которые были запущены в том числе в ответ на санкционное давление.

    «Действие нового бюджетного правила и отсутствие требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки приводят к тому, что рубль и нефть теперь зачастую движутся в разных направлениях», – указывает Евстифеев.

    «Рубль может даже получить коррекцию по отношению к доллару и евро. Нашу нацвалюту нынешний «шторм» на мировом финансовом рынке затронул в меньшей степени

    благодаря усилиям ЦБ и Минфина по удержанию курса и противодействию санкциям. А также за счет частичного валютного свопа на юани», – объясняет Сидоров.

    Потавин говорит, что курс рубля поддерживает то, что падение мировых цен на нефть в последний месяц было компенсировано повышением стоимости российской экспортной нефти марки Urals. Минфин РФ на днях опубликовал оценку цены нефти Urals: в апреле она была на 22,5% выше, чем в марте (58,63 против 47,85 доллара за баррель). В худшем сценарии курс доллара в мае вернется на те максимумы, которые ранее были показаны в апреле, – 83,5 рубля, считает эксперт.
     
     
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