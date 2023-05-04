Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников?

Мировые цены на нефть уже несколько дней падают. В среду стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 20 марта, следует из данных торгов. Североамериканская WTI тоже потеряла больше 4% стоимости, досталось и российской Urals. Почему это происходит, ведь участники ОПЕК+ и Россия сокращают добычу нефти, и ее стоимость не должна была проседать. Эксперты видят здесь несколько факторов.

«В первую очередь ситуация связана с опасениями по поводу наступления глобальной рецессии, которые только крепнут на мировом рынке. Особенно в свете поведения американских властей. Это и кризис американской банковской сферы, и рост ставки ФРС, и, конечно, новости о том, что к 1 июня США исчерпают чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга в 31,4 трлн долларов. Критическая близость к дефолту одной из крупнейших мировых экономик нервирует брокеров и инвесторов», – объясняет Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».

Еще одна причина, которая нервирует рынки, это возможная рецессия в Европе и рост ставки ЕЦБ, который ожидается в четверг. ФРС в среду уже увеличила ставку на 0,25%, как и полагали экономисты. Это уже десятое подряд поднятие ставки. Западные страны таким образом продолжают бороться с инфляцией, но побочный эффект такой политики – в замедлении их экономик. «Данные по производственной активности в Европе за апрель также выглядят слабыми, что не добавляет оптимизма в отношении прогнозов роста спроса на энергоносители», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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Наконец, удивил всех Китай, где апрельские данные показали неожиданное сокращение производственной активности, хотя все ожидали, что страна оправится от ковидных ограничений и снова начнет сметать все энергоресурсы с рынка. «Китай будет покупать меньше нефти в ближайшее время, поскольку восстановление его экономики затягивается. А ведь Поднебесная – крупнейший потребитель этого сырья», – говорит Сидоров.

В итоге действия ОПЕК+ по сокращению добычи могут быть недостаточными для остановки падения нефтяных цен, считает Евстифеев. Все это означает одно – в ближайшей перспективе мир ждет падение цен на нефть и просадка курса доллара, отмечает Сидоров.

«В США и ЕС спрос на нефть может снизиться примерно на 1 млн баррелей в сутки. Соответственно, рынок нефти останется в профиците примерно до середины лета, что продолжит оказывать давление на цены на нефть. Ближайшие цели снижения котировок Brent просматриваются в районе 71–72 долларов за баррель»,

– полагает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Но есть и хорошие новости, и они касаются рубля. Российская валюта уже давно отвязалась от прямой корреляции с котировками нефти. Сыграли свою роль все процессы дедолларизации российской экономики, которые были запущены в том числе в ответ на санкционное давление.

«Действие нового бюджетного правила и отсутствие требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки приводят к тому, что рубль и нефть теперь зачастую движутся в разных направлениях», – указывает Евстифеев.

«Рубль может даже получить коррекцию по отношению к доллару и евро. Нашу нацвалюту нынешний «шторм» на мировом финансовом рынке затронул в меньшей степени

благодаря усилиям ЦБ и Минфина по удержанию курса и противодействию санкциям. А также за счет частичного валютного свопа на юани», – объясняет Сидоров.

Потавин говорит, что курс рубля поддерживает то, что падение мировых цен на нефть в последний месяц было компенсировано повышением стоимости российской экспортной нефти марки Urals. Минфин РФ на днях опубликовал оценку цены нефти Urals: в апреле она была на 22,5% выше, чем в марте (58,63 против 47,85 доллара за баррель). В худшем сценарии курс доллара в мае вернется на те максимумы, которые ранее были показаны в апреле, – 83,5 рубля, считает эксперт.