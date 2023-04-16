Как союз с ОПЕК поможет России нарастить доходы

Объединение Саудовской Аравии с Россией по нефти раздражает США и Евросоюз, потому что рост цен на нефть бьет по их карманам и экономикам. Самим экспортерам слом тренда на дешевую нефть просто необходим. Для российского бюджета первый квартал оказался довольно скупым. Получится ли изменить ситуацию?

Нефть уже четвертую неделю подряд показывает рост. Этому способствовало не только решение ОПЕК+ вместе с Россией сократить добычу, чем остались очень недовольны США. После визита Байдена в Саудовскую Аравию ОПЕК+ уже дважды сократила добычу, хотя американский президент просил об обратном.

Дорожать нефть заставляют также признаки ухудшения ситуации на мировом рынке и глобальное ослабление доллара при одновременном удорожании золота.

Цены на нефть уже поднялись на пять долларов – и продолжают расти. А это означает более высокие риски мировой рецессии, ведь страны-потребители станут больше тратить на энергоносители, и у них останется меньше денег на другие нужды. Более дорогая нефть будет замедлять экономический рост стран-импортеров. А ко всему прочему она подстегнет инфляцию, и все предыдущие усилия США и ЕС по ее тушению окажутся пустыми. Такой двойной удар по покупателям.

Вышедшие доклады ОПЕК и МЭА говорят об одном: во втором полугодии стоит ждать усиления дефицита нефти на рынке – а значит, и цены продолжат расти.

Можно ли говорить о начале нового цикла дорогой нефти? Рыночная экономика проходит через циклы роста и падения, которые сменяют друг друга. «Эти циклы могут быть краткосрочными – до четырех лет, среднесрочными – до 15 лет и долгосрочными – до 30 лет. Сейчас на нефтяном рынке очевиден дефицит нефти, но он не слишком большой, поэтому пока сложно говорить о прекращении действующего цикла и начале нового. Сейчас, на наш взгляд, мы все еще живем в периоде относительно невысоких цен на нефть, особенно если принять во внимание обвал нефтяных цен в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса и локдаунов во всем мире. Резкий рост цен на нефть в прошлом году был вызван не столько рыночными, сколько геополитическими причинами», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако новый цикл роста на нефтяном рынке все-таки не за горами.

«Растущий цикл по нефти может начаться уже в следующем году. Если прогнозы МЭА и ОПЕК сбудутся, и спрос на нефть по-прежнему будет опережать предложение, то цена на нефть в следующем году вернется к 90-100 долларам за баррель и выше. Потом еще через четыре года, то есть уже в 2027-2028 годах, начнется новый цикл: цены на нефть будут ниже,

так как и рынок должен «охладиться», и новые технологии к концу десятилетия могут способствовать снижению цен на нефть», – рассуждает Мильчакова.

Между тем сокращением добычи ОПЕК+ вместе с Россией явно не дали нефти возможность упасть в цене, они как минимум обеспечили ей уровень в районе 80-90 долларов за баррель в этом году.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в последнем отчете ожидает средние цены на нефть Brent в 2023 году в 85 долларов за баррель. Это адекватный прогноз, который отражает в себе принятые ОПЕК+ решения по сокращению добычи нефти в ответ на опасения по сокращению спроса на нефть из-за банковского кризиса в США и Европе, считает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Для самих экспортеров, в том числе для России, более высокие цены являются, конечно, благом. Понятно, что чем выше цена российской нефти, тем выше доходы российского госбюджета.

Для саудитов тоже важна цена, хотя добыча саудовской нефти не требует больших расходов. По данным Bloomberg, чтобы финансировать импорт и компенсировать отток средств в виде денежных переводов, королевству достаточно цен на уровне 50-55 долларов за баррель. Но для сбалансирования бюджета требуется куда более высокая цена – 75-80 долларов. Однако в реальности саудовским властям необходимо больше, чтобы инвестировать миллиарды долларов в развитие своей экономики и оправдать социальный контракт со своими гражданами. Например, на строительство футуристического города в пустыне Неом требуется 500 млрд долларов в дополнение к внешним инвестициям. И эти цифры не отражены в бюджете. Поэтому для достижения всех своих целей королевству нужна нефть в районе 100 долларов.

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Что касается России, то доля нефтегазовых доходов в бюджете хоть и снижается, но все-таки медленно. В 2023 году по плану нефтегазовые доходы бюджета составят 8,94 трлн рублей, или 34% от всей доходной части бюджета. Поэтому эти доходы по-прежнему важны. В бюджете заложена стоимость нефти в 70 долларов за баррель, что ниже, чем в реальности, так как продавать приходится с дисконтом.

Официальные данные Минфина России показали двукратное падение нефтегазовых доходов (на 45%) в первом квартале. Это объясняется и сокращением объемов экспорта из-за введенных в действие эмбарго и потолка цен Евросоюзом. Для перенаправления логистических потоков потребовалось время. Плюс мировые цены на нефть выросли, а скидка на российскую Urals к мировой цене, наоборот, снизилась (с 33 до 29,5 доллара). Отсюда падение в деньгах более существенное, чем в тоннах. Оба ценовых процесса, как ожидается, продолжат идти в пользу российских доходов.

Явно наметились тенденции по улучшению как объемов экспорта, так и объемов заработка на нем. Потому что в марте, как указывает МЭА, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в тоннах достиг максимального уровня с апреля 2020 года. Морские поставки из России растут и по нефти, и по нефтепродуктам. И доходы от экспорта в марте по сравнению с февралем выросли на 1 млрд долларов – до 12,7 млрд долларов. Таким образом, минимум падения достигнут, а дальше ожидается положительная динамика.

Рост цен на нефть позволит существенно улучшить цены на российский сорт Urals и частично выправить ситуацию с упавшими доходами федерального бюджета, сверстанном при цене на Urals в 70 долларов, согласен Филипп Мурадян.

Однако в 2023 году нефтегазовые доходы России могут оказаться все же ниже по сравнению с 2022 годом – примерно на 28%, указывает Мильчакова. Но это уже не двукратное падение, как в первом квартале. Это говорит о том, что Россия нашла новых покупателей в Азии взамен Европы, но обнулить скидку не получится из-за санкций.

«Цены на российскую нефть в этом году либо превысят ненамного заложенную в бюджете цену на нефть, либо даже окажутся ниже. Это может привести к более существенному падению нефтегазовых доходов и всей доходной части бюджета.

Ведь основная статья доходов российского бюджета – НДС и иные виды налогов, но все-таки крупнейшими налогоплательщиками являются экспортеры. Если они зарабатывают меньше, соответственно, и налогооблагаемая база будет снижаться», – говорит Мильчакова.

Дефицит госбюджета РФ в 2023 году запланирован в размере 2,9 трлн рублей. Однако если среднегодовая цена на нефть Urals будет ниже, чем 70 долларов за баррель, дефицит может оказаться намного больше, в том числе достичь 4-5 трлн рублей, говорит эксперт. А это уже может оказать негативный эффект на ВВП, то есть вместо прогнозируемого небольшого роста будет падение, продолжит обесцениваться рубль и вырастет инфляция, добавляет Мильчакова. Однако, по ее словам, это наиболее негативный сценарий, а в более вероятном сценарии рост цен на нефть может оказаться гораздо более сильным, чем ожидается. «Похоже, что рынок нефти пока недооценивает эффект добровольного сокращения добычи Россией и странами ОПЕК, но через некоторое время, скорее через один-два месяца, этот эффект будет уже в рынке», – предполагает собеседник.

В росте нефтяных цен есть один рискованный момент, который может навредить российским доходам. Это ценовой потолок на российскую нефть, который был введен Западом в 60 долларов за баррель. До сих пор стоимость продажи российской нефти не выходила за этот потолок естественным образом, и перед покупателями не стоял выбор – нарушить требование Запада или нет. Но что будет, когда стоимость Urals окажется выше потолка, что выберут импортеры российской нефти – те же Индия и Китай?

Собственно, этот момент уже наступил – российскую нефть уже начинают реализовывать по цене выше 60 долларов за баррель. «Это время станет тестом работоспособности введенного западными странами потолка цен на российскую нефть. Некоторые участники инфраструктуры реализации российской нефти дружественных стран, то есть банки, судовладельцы, страховые компании, могут отказаться обслуживать такие операции. Получится ли заменить их – покажет время», – говорит Мурадян.

Тем временем правительство уже предпринимает ряд мер для того, чтобы сбалансировать бюджет и найти дополнительные источники доходов для покрытия бюджетных дыр. Помогает ослабление курса рубля. Второе – это постепенное сокращение дисконта Urals к Brent, которое уже началось в апреле. Это позволит привлечь больше налогов в бюджет от нефтегазовых компаний в виде НДПИ и экспортной пошлины. «Также были повышены налоги на ряд проектов в нефтегазовой отрасли, в том числе на СПГ-проекты, в конце года в бюджет поступят доходы от windfall tax – единовременного взноса с предприятий, заработавших прибыль в 2022 году свыше 1 млрд рублей. Правительство планирует привлечь около 400 млрд рублей, хотя уже есть оценки, что поступления от этого взноса будут более существенными, около 450-470 млрд рублей», – добавляет Мильчакова.