Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций?

Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн баррелей в сутки, согласно данным Vortexa, собранным Bloomberg. Если этот показатель сохранится, то в этом месяце будет наблюдаться самый высокий экспорт с начала 2016 года. То есть экспорт дизельного топлива из России в марте обещает достичь рекордного уровня, несмотря на санкции Европейского союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта.

Чем можно объяснить тот факт, что нефтепереработка внутри России не то, что не упала, а может стать рекордной в марте? Хотя ЕС еще с начала февраля перестал покупать российские нефтепродукты из-за вступившего в действие эмбарго. Как России удается выходить на рекорд?

Во-первых, Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам. Клиентов привлекает высокое качество и более низкая цена на российский товар. Большая часть экспортируемого из России дизельного топлива направляется в Турцию, Марокко, Бразилию, Тунис и Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

«Рекорд вызван также увеличением поставок в Китай и высоким дисконтом на российские нефтепродукты», – добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В-третьих, скорее всего, частично Европа продолжает закупать российские энергоносители по серым схемам через третьи страны,

отмечает Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам». А Болгария вообще получила отсрочку от эмбарго, поэтому через нее и через Словению российские ресурсы попадают в ЕС.

Ранее Россия поставляла в Северо-Западную Европу 53% дизельного топлива от общего объема импорта. В феврале 2023 года российская доля официально упала до 2%. Теперь европейские страны официально покупают дизельное топливо из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи, о чем говорит статистика роста импорта из этих стран. Это стало возможно благодаря росту поставок дизеля из России в эти страны.

В-четвертых, помогает прописанная в документе ЕС оговорка, что при смешивании нефтепродукты (как и нефть) перестают быть «русскими» и, следовательно, не попадают под эмбарго, напоминает Маслов.

Наконец, значительно увеличилось количество российского дизельного топлива в плавучих хранилищах. О чем это говорит?

С одной стороны, запасы в хранилищах всегда растут во времена низкого спроса на сырье, а с другой, нефтяники могут так запасаться, потому что не хотят продавать сырье с таким высоким дисконтом, полагает Чернов.

С апреля вступают в силу новые правила НДПИ с привязкой к стоимости нефти и ограничением ее дисконта. Это должно снизить скидки на российские нефтепродукты на мировом рынке.

Андрей Маслов не исключает, что выросшие запасы дизеля в плавучих хранилищах могут быть предназначены не для хранения, а для продажи. «Как «хранилище» можно использовать танкер, стоящий в нейтральных водах, что очень популярно в африканских странах. Поэтому, скорее всего, речь идет о танкерах, стоящих за пределами рейдов, куда свозится нефть из нескольких источников, потом она смешивается и перераспределятся на другие суда, что помогает обходить ограничения. На это указывает и то, что перевалка российских нефти и нефтепродуктов с танкера на танкер (Ship-to-Ship – STS) в феврале 2023 года выросла на 21% в сравнении с предшествующим месяцем», – объясняет Маслов.

Продолжится ли взятый тренд или уже с апреля стоит ждать падения нефтепереработки? С апреля ожидается снижение дисконта на российский дизель, а значит, новые покупатели могут начать менее активно покупать российский товар. Однако российское дизельное топливо по-прежнему будет стоить меньше, чем продукция конкурентов.

«Покупатели и танкеры явно есть, но время доставки нефтепродуктов на азиатские рынки увеличилось примерно втрое по сравнению с европейскими рынками. Поэтому вполне может последовать и снижение объемов нефтепереработки, особенно если вспомнить про добровольное снижение уровней добычи нефти в РФ на 500 тыс. баррелей в сутки», – говорит Чернов.

На эту тему

Серые схемы отследить тяжело, поэтому делать прогнозы непросто. «Тем не менее можно ожидать, что пока ЕС продолжит покупать российские энергоносители, российская нефтепереработка останется на плаву», – считает Маслов.

И все же пока эксперты настроены на то, что эмбарго не пройдет бесследно для российской нефтепереработки, хотя сейчас ничего на это не указывает. «Рынки ожидают, что переработка снизится еще на 500–1000 тыс. тонн, что во многом заложено в базовые сценарии аналитиков. Пока идет острая фаза конфликта на Украине, экономика России, в том числе и НПЗ, так или иначе будет находиться под давлением, поэтому восстановление может занять несколько лет», – говорит Маслов.

«В 2023 году мы не ожидаем возвращения уровней мирового спроса на нефтепродукты до допандемийных значений из-за ожиданий рецессии. Но рост во втором полугодии наверняка последует благодаря увеличению мирового спроса на сырую нефть и нефтепродукты на фоне восстановления экономики Китая после снятия антиковидных ограничений», – заключает Чернов.