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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия во всю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
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На Западе откровенно признали, что его задача – не защита Украины, а атака на Россию Jens-Ulrich Koch/dpa/Global Look Press
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    Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

    Европу ждет рост цен на дизель
    		   26 января 2023, 09:00
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Европа и Россия во всю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться?

    По данным Reuters, в преддверии эмбарго трейдеры активно закупают российский дизель, который отправляется в резервуары для хранения. При этом объемы достигли максимума за год.

    «Судя по всему, Европа уже перешла в стадию сокращения закупок российского дизельного топлива и прекратила формировать свои запасы. На это косвенно указывает то, что на Российской топливной бирже увеличилось предложение и цены пошли вниз. До этого европейцы закупали больше, чем им требуется на текущее потребление, то есть они явно формировали дополнительные запасы российского топлива. Потому что это недорогое и удобное по доставке топливо. То же самое было с нефтью перед 5 декабря. За две недели началось снижение объемов поставок. Хотя до этого европейцы заливали нефть в любую кастрюлю и в любое хранилище», – рассказывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.  

    Дальше европейцам нужно искать топливо у альтернативных поставщиков и налаживать новые цепочки поставки.

    «Европа переходит, во-первых, на нефтепродукты (в первую очередь дизель) из Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Это страны, которые сами производят нефтепродукты», – говорит эксперт.

    Правда, у США сейчас у самих проблемы с дизельным топливом, поэтому они не могут помочь Европе, как они помогли им с СПГ. «В США весной, как правило, начинается массовый профилактический ремонт заводов, потому что они готовятся к автомобильному летнему сезону, когда нужно больше топлива. Поэтому у европейцев могут быть сложности с закупкой американского топлива в течение нескольких месяцев. Это проблема для Европы, которую они будут гасить теми же методами, что и дефицит СПГ – просто платить больше, перекупая те объемы, которые раньше шли на азиатские рынки», – говорит Игорь Юшков.

    Второй путь для Европы – это переход на нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти в третьих странах. Это явление появилось еще в 2022 году и будет разрастаться в 2023 году. Этой схемой активно пользовалась Индия еще с весны: она покупает со скидкой российскую сырую нефть, перерабатывает ее у себя и перепродает Европе по мировым рыночным ценам, неплохо на этом зарабатывая. Теперь к этой схеме присоединился и Китай.

    Те частные нефтеперерабатывающие заводы, которые китайцы начали строить несколько лет назад и которые, как предупреждали некоторые аналитики, станут бесхозными активами до того, как будут завершены, вероятно, придутся очень кстати, считает Reuters. Китайские НПЗ могут получить неплохую прибыль благодаря российской нефти.  

    «Китай более активно начинает использовать схему, которую использует Индия, потому что скидка на российскую нефть с декабря увеличилось до 35 долларов. Это повысило рентабельность подобных операций для более отдаленной страны, как Китай. Плюс коронавирусных ограничений становится меньше, поэтому заводам проще нормально работать»,

    – объясняет Игорь Юшков.

    Извлечь выгоду сможет и Турция, которая тоже готова отправлять нефтепродукты в Европу, произведенные из российской нефти. Отличие Турции в том, что она, скорее всего, будет скупать еще и готовые российские нефтепродукты, тот же дизель со скидкой, и перепродавать его Европе по рыночным ценам. Сама Анкара, предполагает эксперт, будет, вероятно, преподносить это по-иному. А именно, что российский дизель Турция будет потреблять на внутреннем рынке, а вот высвободившиеся объемы собственного дизеля перепродавать европейцам. Отследить это будет довольно сложно, да и всех эта схема, скорее всего, будет устраивать. Примерно тем же самым будет заниматься и Марокко, считает эксперт. Да и другие страны могут последовать их примеру.

    Турция вполне может экспортировать из России еще и сжиженный углеводородный газ (СУГ), который относится к нефтепродуктам, и перепродавать в Европу.  

    Скорее всего, предполагает эксперт, Россия постарается перенаправить поставки нефтепродуктов в Азию, как и нефти, и выдавить оттуда традиционных поставщиков, которые соответственно повезут свои нефтепродукты в Европу. То есть по нефтепродуктам тоже может произойти обмен рынками, как это произошло по нефти.

    «Европейцам придется платить больше, чтобы удержать у себя дизель ровно так же, как они стараются удержать СПГ. Вторая проблема в том, что собственная нефтепереработка в Европе может сократить выработку, а некоторые заводы могут вообще остановиться. Могут встречаться локальные дефициты, но в целом, думаю, европейцы смогут обеспечить себя жидким топливом, но за счет более высокой цены»,

    – считает собеседник.

    Что касается России, то, скорее всего, ей придется в первом полугодие маневрировать в сторону роста экспорта сырой нефти и снижения экспорта нефтепродуктов примерно на 10–15%, полагает эксперт. Просто потому, что найти танкеры для перевозки нефтепродуктов сложнее, чем для перевозки нефти, на это уйдет больше времени.

    «Возможно, чтобы не останавливать заводы, нам придется согласиться на увеличение поставок нефтепродуктов в Турцию. В условиях недостаточного флота можно будет быстрее отгружать и возвращаться за новой партией. За это Турция может получить больше скидку», – говорит собеседник.

    А вот ситуация с мазутом немного сложнее. Еще весной 2022 года, когда США запретили российские нефть и нефтепродукты, в том числе мазут, возникла большая проблема, куда продавать мазут. Потому что США покупали очень много российского мазута. Им заменили венесуэльскую нефть.

    «В итоге проблему решили за счет поставок мазута в страны – производители нефти на Ближнем Востоке – в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они наш мазут стали жечь на своих электростанциях, которые работают на жидком топливе, вместо собственной нефти. Высвобождаемые объемы собственной нефти они отправляют на мировой рынок по рыночным ценам. И таким образом зарабатывают», – говорит Юшков.

    Сейчас эта проблема снова может встать остро. Почему? «Россия потребляет суммарно 90 млн тонн светлых нефтепродуктов: 30 млн тонн дизеля, 30 млн тонн бензина и еще 30 млн тонн – это авиакеросин и все остальное. При получении светлых нефтепродуктов все равно образуется мазут.

    Если мы не найдем, куда девать этот мазут, то получается, что надо будет сокращать нефтепереработку, чтобы этот мазут не производился. А это значит, что не будут производиться и светлые нефтепродукты. И тогда уже начнется дефицит топлива на российском рынке»,

    – предупреждает эксперт. Поэтому так важно пристроить мазут на внешнем рынке.

    В целом сложным обещает быть первое, переходное, полугодие. «Но уже во втором полугодии ситуация должна нормализоваться по мере того, как Россия сможет сформировать лояльный флот, чтобы не зависеть от потолка цены. В том числе мировая экономика и, вероятно, Китай окончательно выздоровеют, будут потреблять больше энергоресурсов», – заключает собеседник. 

     
     
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