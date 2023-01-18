Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

Британия клялась отказаться от российских нефти, угля и газа, однако обещание так и не сдержала, удивляется Запад. Статистика показывает, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, но просто через посредника – Индию. На самом деле, этой схемой пользуется и континентальная Европы, и уже давно. Из нового то, что посредником становится также Китай. Похожие лазейки европейцы могут начать использовать и по нефтепродуктам.

Великобритания больше других в Европе клялась, что избавит себя от российских энергоносителей, чтобы лишить Россию доходов. Лондон обещал прекратить импорт нефти и угля из России к концу 2022 года и даже запретить использование российского газа на законодательном уровне. ЕС, как известно, санкции именно против российского газа не вводил, ограничения действуют только в отношении нефти (с 5 декабря) и угля (с августа).

Формально Великобритания действительно уже к октябрю довела поставки угля и газа из России до нуля, поставки нефти обнулила позже. Однако на практике ситуация выглядит не так однозначно. Данные Kpler показывают, что Лондон активно пользуется лазейкой для импорта российской нефти через посредничество Индии. Схема проста: индусы закупают российскую нефть со скидкой к мировой цене, перерабатывают ее, и в виде дизельного топлива продают ее Британии по рыночным ценам, которые остаются высокими на фоне энергетического кризиса на Европейском континенте.

Великобритания с конца февраля импортировала с нефтеперерабатывающего завода в индийском Джамнагаре в общей сложности 10 млн баррелей дизельного топлива и других нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше, чем она закупила в 2021 году. Основными покупателями стали компании Trafigura, Shell, BP, PetroChina и индийский транснациональный конгломерат Essar Group. Этот индийский НПЗ активно закупает сырую российскую нефть и мазут (рост в четыре раза). То есть между Великобританией и Россией появился всего лишь посредник в виде индийского НПЗ. До 2022 года индийские НПЗ крайне редко перерабатывали российскую нефть, поставки которой были мизерными. Индия обычно поставляла в Европу сырую нефть, а не нефтепродукты.

Что касается газа, то Европа не только продолжает закупать российский трубопроводный газ, объемы которого снизились, но жадно поглощает российский СПГ. Импорт российского СПГ в Европу почти удвоился.

Это тоже хоронит популистские заявления о том, что ЕС делает всё, чтобы лишить Россию важных источников доходов.

«Главный вывод, что российская энергия нужна и ее не получается выдавить с энергетических рынков. Попытки давления на российскую энергетику приводят лишь к перестройке мировых рынков. Если бы мир так легко мог отказаться от российских энергоресурсов, то никто не придумывал бы потолки цен и тому подобное, а просто ввели бы тотальный запрет для всего мира»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«На протяжении всего 2022 года европейцы закупали столько российского газа, сколько было возможно – как по трубе, так и в виде СПГ», – говорит эксперт. Но здесь и нет санкционного запрета со стороны ЕС. Британия здесь шла впереди европейцев, когда клялась на законодательном уровне запретить импорт российского газа.

А вот по нефти, где действуют санкции и потолок цены, выстраиваются довольно интересные схемы обхода самими же европейскими странами.

Текущие разговоры в мировой прессе о том, что Великобритания нашла лазейку для покупки российской нефти через Индию, на самом деле, выглядят странно. Потому что такая схема с Индией начала формироваться практически сразу после того, как 1 апреля США ввели эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, уверяет Юшков. Европейцы тогда официальный запрет еще не ввели, но многие европейские компании испугались возможной травли и сами отказались от импорта российской нефти. «В апреле–июне началась первая волна ухода российского сырья с западных рынков в Азию. Уже тогда Россия массово выходит на индийский рынок, а Индия буквально с первых же танкеров покупала российскую нефть для переработки не для собственных нужд, а для экспорта дизельного топлива в Великобританию и в континентальную Европу. Индия сразу начала отрабатывать эту схему. Поэтому индийские нефтепродукты, сделанные из российской нефти, идут в Европу еще с весны 2022 года. Просто сейчас таких поставок стало еще больше», – говорит Игорь Юшков.

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Россия стала больше поставлять сырой нефти в Индию, во-первых, потому, что Россия теперь уже официально не имеет право продавать свою нефть в Европу, идущую морским транспортом. Во-вторых, скидка на российскую Urals к Brent снова выросла до 35 долларов за баррель, и Дели еще больше может зарабатывать на перепродаже переработанной российской нефти. Юшков отмечает, что весной 2022 года была похожая ситуация: тогда скидка на нашу нефть тоже была в районе 35 долларов за баррель, но постепенно она сократилась до 20 долларов. Такого же исхода эксперты ждут и теперь – снижения дисконта к апрелю-маю.

Интерес Индии в этой схеме понятен. А что дает это России? «Для России – это сохранение рынков сбыта, чтобы не приходилось радикально сокращать добычу нефти. Россия рассчитывает серьезно закрепиться на индийском рынке. Прошлый год показал, что постепенно скидка уменьшается», – говорит Юшков.

Но участие Индии в подобной схеме не новость. А вот то, что Китай в этом году начал включаться в подобную схему, как раз является новостью. «В прошлом году Китаю просто нужно было меньше нефти, у него были постоянные локдауны, внутреннее потребление страдало. Плюс для Китая такая схема чуть менее выгода, чем для Индии, так как транспортное плечо все-таки больше. Но Китай начинает активно использовать эту схему тоже», – говорит Игорь Юшков.

По мнению эксперта ФНЭБ, индийские и китайские нефтепродукты, сделанные из российской нефти, продолжат наполнять британский и европейские рынки. И приведет это либо к сокращению выработки, либо к закрытию европейских НПЗ. Европа в конце концов отдаст свою нефтепереработку на аутсорсинг, неся дополнительные колоссальные затраты.

«К чему приводят европейские санкции? К тому, что мы просто меняемся рынками сбыта сырой нефти. Россия теперь поставляет нефть в Азию, а ближневосточные и африканские производители приходят обратно на европейский рынок вместо России», – говорит Юшков. В итоге образуются подобные схемы как с Индией и Китаем.

В феврале заработает европейское эмбарго на российские нефтепродукты, и здесь будет происходить примерно такая же ситуация с обменами рынков и появлением новых схем с посредниками, считает эксперт. Единственное, что танкеров для перевозки нефтепродуктов в мире меньше, чем танкеров для сырой нефти, поэтому потребуется время для формирования Россией сумеречного флота.

«Поэтому не исключено, что России временно придется маневрировать в сторону увеличения экспорта сырой нефти и уменьшения экспорта нефтепродуктов, пока не будет сформирован сумеречный флот. Еще один возможный вариант – это смешивание нефтепродуктов с нефтью, в результате чего образуется более легкий сорт нефти», – говорит эксперт ФНЭБ.

По его словам, рынки сбыта для мазута Россия уже нашла – в основном это Ближний Восток и Азия. Есть вопросы по дизелю.

«Возможно, с дизелем может произойти примерно такая же история, как с мазутом на Ближнем Востоке. Страны Ближнего Востока – сами экспортеры нефти и нефтепродуктов. Однако они покупают российский мазут со скидкой и потребляют его на свои нужды. Например, электростанции в Саудовской Аравии работают на жидком топливе. У них высвобождаются собственные объемы нефти, которые они продают по рыночным ценам и на этом зарабатывают. Думаю, могут образоваться подобные схемы и по дизелю.

Когда Россия поставляет дизельное топливо со скидкой, а покупатель сможет продавать на мировом рынке больше своих нефтепродуктов», – рассуждает собеседник.

Что лучше для России – продавать со скидкой свою нефть и нефтепродукты или резко сократить добычу и продавать меньше, но по более высоким ценам (из-за дефицита) – это дискуссионный вопрос.

«Сушить рынок вдолгую – это значит сдать наши рынки сбыта. Потому что постепенно кто-нибудь нарастит объемы добычи и займет нашу долю на рынке. Поэтому постоянно сушить рынок, максимизируя цену, не стоит. Это может быть только краткосрочная стратегия, но не долгосрочная», – считает Юшков.

Ожидаемое сейчас сокращение добычи – это скорее вынужденная мера после вводимых ЕС запретов по нефти и нефтепродуктам, так как сейчас Россия физически не может вывезти все объемы морем.

«Я думаю, что первое полугодие в целом для России будет довольно сложным. Будет идти перестройка рынков. Плюс в мировой экономике или как минимум в Европе может начаться рецессия, есть вопросы по выходу Китая на нормальный темп промышленного производства и восстановление объемов потребления нефти. Но во втором полугодии дела пойдут лучше. И Китай, скорее всего, очухается, и мировая экономика пойдет по пути восстановления, и логистика устаканится», – заключает собеседник.