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11 января, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Запад ждет обвала нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
Стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. При этом российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако реальность выглядит немного иной.  Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

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В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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В схватке с Западом России поможет гуманизм

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Запад ждет обвала нефтяных доходов России

    Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть
    		   11 января 2023, 11:24
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. При этом российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако реальность выглядит немного иной.

    Bloomberg со ссылкой на данные, предоставленные Argus Media, сообщил о неожиданно низких ценах на российскую Urals 6 января, которая торговлась на уровне около 38 долларов за баррель. Такая цена была зафиксирована в порту Приморск на Балтийском море. Нефть Brent при этом стоила 78,57 доллара за баррель. Это значит, что российская нефть продавалась вдвое дешевле, чем Brent. Если раньше разница была лишь в 25%, то теперь дисконт резко вырос.

    Западное агентство делает вывод, что России приходится продавать свою нефть с большой скидкой. И привели к этому введенные ЕС санкции – нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть. Российские нефтяник зависят от двух крупных покупателей – Китая и Индии, которые сбивают еще больше цены на нефть.

    Продавать нефть по 38 долларов за баррель России, конечно, не выгодно. При такой цене Urals российский бюджет не досчитается до 2,5 трлн рублей доходов в 2023 году, посчитал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. При этом на 2023 год предусмотрен и так дефицитный бюджет на 2,93 трлн рублей. Потеря от продажи нефти еще 2,5 трлн рублей приведет почти к удвоению дефицита бюджета.

    Однако такое возможно только в том случае, если цена на российскую нефть в Приморске от 6 января зафиксируется в течение всего 2023 года (а также курс рубля будет таким же и тот же объем добычи российской нефти). Однако это нежизнеспособный расклад.

    Даже если предположить, что Urals будет стоить весь год 38 долларов за баррель, то вряд ли российские нефтяники сохранят добычу на текущем уровне, она скорее всего резко просядет. Курс рубля при таком раскладе ждет сильное ослабление.

    Но пока прогнозы куда более оптимистичные. Во-первых, стоимость в 38 долларов за баррель Urals была зафиксирована только в одном Приморске. Тогда как по другим контрактам она продавалась с куда меньшим дисконтом к Brent. Так, Индия сейчас покупает российскую нефть по 53-56 долларов за баррель. Цена CIF по нефти Urals в начале января 2023 года составляла около 52,5 доллара за баррель, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». То есть 38 долларов за баррель – это лишь локальная, а не массовая история.

    «Важно понимать, что не все нефтяные сделки с российской нефтью осуществляются по цене 38 долларов за баррель. Bloomberg выхватил отдельный контракт, но есть много других сделок. Именно поэтому России нужна альтернативная Platts и «Аргус Медиа» компания, которая будет анализировать цены на российскую нефть. Чтобы мы могли более точно информировать о других контрактах и ценах на нашу нефть»,

    – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Тот же Argus считает цены для того, чтобы предоставлять данные Международному энергетическому агентству. А МЭА, в свою очередь, обслуживает интересы стран G7, и в отчетах агентствах роль России принижается на постоянной основе. Раньше российские власти тоже использовали цифры Argus, чтобы рассчитать пошлины на экспорт нефти. Однако новые времена требуют создания собственного аналитического ценового центра.

    Конечно, добавляет эксперт, всю подряд информацию сейчас не нужно раскрывать, например, подробности о теневом флоте, но некоторые подробности о контрактах с более высокими ценами стоит публично предоставлять.

    В 2022 году, например, средняя цена на нефть Urals составила 76,09 доллара за баррель. Это на 10,3% больше по сравнению с 2021 годом. То есть даже с дисконтом российские нефтяники продавали товар дороже, чем годом ранее.

    Между тем стоит признать, что ценовая разница между Urals и Brent за месяц действительно расширилась. Потавин указывает, что на 1 декабря российская нефть продавалась с дисконтом в 28 долларов, а на 6 января – уже с дисконтом в 40 долларов. Эксперты объясняют это объективным ростом затрат на фрахт судов и страхование перевозок российской нефти. Из-за потолка цены приходится закладывать премию и перевозчику, и страхователю, и эти суммы включаются теперь в общую скидку на нашу нефть. А логистика доставки уже и так подорожала: раньше везли в Европу, которая рядом, а теперь в Азию, куда путь намного длиннее.

    Между тем увеличение дисконта после 5 декабря на нашу нефть было вообще-то ожидаемо. В частности, об этом говорил в конце года вице-премьер Александр Новак. По его словам, весной 2022 года была уже такая ситуация, однако по мере выстраивания новых логистических схем, дисконт снизился уже летом. На этот раз на это потребуется порядка четырех месяцев, считает Новак, что может обернуться для России снижением добычи нефти в начале 2023 года. По его оценке, речь может идти о снижении добычи на 500-700 тыс. баррелей в сутки.

    «Я ожидаю сокращения дисконта на российскую нефть к весне или к середине весны из-за двух факторов. Во-первых, скорее всего, стоит ждать сезонного роста спроса на нефть и нефтепродукты в Северном полушарии. Во-вторых, Китай все-таки закончит политику нулевого ковида, как это сделали все остальные страны в мире, и начнет активно скупать энергоресурсы.

    Маловероятно, что Китай решит долгие годы жить с ковидными ограничениями. Я верю, что он их снимет. Это разгонит спрос и цены на нефть Brent и снизит дисконт российской нефти к нему», – рассуждает Станислав Митрахович.

    «Российские нефтяные компании считают такой большой дисконт неустойчивым, поскольку он связан с переформатированием поставок. Когда же новые логистические цепочки сформируются, то дисконт Urals относительно Brent сократится до более привычных 15-20 долларов за баррель. По крайней мере, российская нефть сорта ESPO (ВСТО), поставляемая по нефтепроводу Восточная Сибирь – Тихий океан напрямую в Китай или в порт Козьмино для дальнейших танкерных поставок, продолжает торговаться даже немного выше текущего потолка цен в 60 долларов за баррель», – говорит Потавин.

    Неофициальные заявления индийской прессы о том, что Дели якобы собирается присоединиться к потолку цен на российскую нефть, выглядят пока надуманными. Официально индийские чиновники неоднократно заявляли о том, что выступают против вмешательства в рыночные механизмы. И в целом Индии крайне выгодно покупать российскую нефть, которая и так является лучшим предложением на рынке. Перерабатывая дешевую российскую нефть, Индия везет нефтепродукты в Европу, где продает их уже по рыночным и очень высоким ценам. Отказываться от дешевой нефти из России и еще возможности на ней хорошо зарабатывать индусам будет непросто.

    «Я бы обратил внимание на непрофессионализм и алармизм публикации в прессе.

    Дело в том, что потолок цен на нефть не вводит ограничение на покупку нефти. То есть ее можно приобретать по любой стоимости. Об этом говорили и в ЕС, и в США. Санкции ограничивают лишь стоимость нефти при перевозке и страховании судов. Поэтому формально государство вообще не может примкнуть к некоему потолку цен. То есть Индия может лишь запретить своим судовладельцам и страховым компаниям перевозить наше сырье стоимостью выше 60 долларов за баррель», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Однако перевозкой российской нефти могут заниматься другие суда, в частности, из теневого флота России, о создании и пополнении которого известно.

    Если прогнозы Новака и экспертов не оправдаются, и дисконт Urals к Brent не будет снижаться, то есть еще один способ защитить и поддержать российских нефтяников и их доходы, важные для бюджета. Минэнерго РФ заявило уже о том, что займется мониторингом цен и дисконта на российскую нефть, и при необходимости может ввести дополнительные меры по ограничению дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах. Речь, вероятно, идет о введении предельной минимальной цены на российскую нефть (условно на уровне 40-50 долларов). Однако это скорее маловероятный сценарий. 
     
     
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