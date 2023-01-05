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5 января, четверг  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Российская экономика показала феноменальную стойкость

Сергей Коньков/ТАСС
Экономика и бюджет России пережили в 2022 году весьма необычный период, который точно останется в учебниках истории. Несмотря на колоссальное санкционное давление Запада, экономика нашей страны не только не обрушилась, но даже укрепилась по целому ряду параметров – и удивила этим весь мир. Благодаря чему это произошло? Подробности...
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Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы Reuters
Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?  Подробности...
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Какие беспилотники больше всего нужны России

БПЛА «Альтиус» входит в число «любимчиков» российских солдат из-за своей грузоподъемности Министерство обороны РФ/РИА Новости
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) оказывают колоссальное влияние на ход главного события прошедшего года – специальной военной операции на Украине. Российские вооруженные силы стремительно насыщаются этой техникой. Почему беспилотники оказались настолько важны в ходе современных боевых действий – и какие из них более всего необходимы российской армии? Подробности...
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Противостояние с Россией ведет Европу к самоубийству

Новогодние праздники имеют для многих европейцев горький привкус Keystone Press Agency/Global Look Press
Самоубийство Европы. Именно так некоторые эксперты называли Первую мировую войну, в которую страны Старого Света вошли как мировые гегемоны, а вышли в руинах. И сейчас, почти сто лет спустя, Европа совершает очередное самоубийство, вступив в ненужный и опасный для нее конфликт с Россией. Первые признаки этого самоубийства уже налицо, и именно они стали одной из главных примет 2022 года.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...

Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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    Российская экономика показала феноменальную стойкость

    		    5 января 2023, 14:00
    Фото: Сергей Коньков/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Экономика и бюджет России пережили в 2022 году весьма необычный период, который точно останется в учебниках истории. Несмотря на колоссальное санкционное давление Запада, экономика нашей страны не только не обрушилась, но даже укрепилась по целому ряду параметров – и удивила этим весь мир. Благодаря чему это произошло?

    2022 год принес много неожиданностей в экономике. Против России были введены беспрецедентно жесткие санкции. Это и блокировка валютных резервов российского ЦБ, и отключение от международной системы расчетов SWIFT многих крупных банков. Более 1000 иностранных компаний заявили об уходе из России.

    «Фактически 2022 год сломал многие сложившиеся за последние несколько десятилетий тренды – ориентацию России преимущественно на западные экспортные рынки, рынки капитала и технологии. Правительство и ЦБ РФ приняли экстренные меры для предотвращения коллапса экономики. Начался резкий и болезненный разворот России на Восток, структурная трансформация» с большими издержками как для российской, так и для европейской экономики, и в целом для мировой экономики», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    «Ушедший год можно назвать переломным для экономики России и с точки зрения смены партнеров, и с точки зрения изменения структуры экономики и перехода к большей степени диверсификации», – указывает Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    «Формируется принципиально новая модель вовлеченности российской экономики в мировую. Изменения затронули внешнеэкономические связи, финансовую сферу, доступ предприятий к технологиям, бюджеты разных уровней, занятость населения. Однако выяснилось, что российская экономика обладает высокой степенью устойчивости к столь масштабным внешним шокам», – 

    отмечает Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

    Устойчивости российской экономики удивились все – от самих российских экспертов до аналитиков крупнейших международных банков и фондов. Еще весной многие были уверены, что Россия не сможет так быстро оправиться от экономического шока, случившегося зимой.

    «Геополитическая обстановка, уход из России многих иностранных брендов и санкции привели к обвалу рубля в марте года 2022 года, что вполне закономерно привело к падению промышленного производства, падению ВВП, резкому скачку инфляции и новому витку падения реальных доходов населения. То есть в российской экономике произошел кризис», – напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Однако к концу года ситуация серьезно выправилась. «Падение ВВП в 2022 году ожидается в пределах 2,5-3,5%, но это не идет ни в какое сравнение с падением ВВП почти на 9% в относительно благополучном 2009 году. Такого глубокого спада, как в 2009 году не было ни во время кризиса 2014-2016 гг., ни в 2020 году, ни сейчас, хотя кризис 2009 года был единственным кризисом, который Россия переживала, не находясь под санкциями Запада. Тогда ограничений не было, и иностранные производители из России не уходили, а глубокий спад был», – замечает Мельчакова.

    То же самое можно сказать об инфляции. Максимальный с начала 21 века уровень годовой инфляции потребительских цен в России был зафиксирован в 2015 году – это 13%, но в 2022 году, как ожидается, этот максимум не будет превышен, добавляет эксперт. Если весной ЦБ РФ прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 18-20%, то по факту она оказалась вблизи 12%. А в 2023 году, как ожидается, пойдет вниз.

    Благодаря чему же российской экономике удалось выстоять?

    Резко подорожали газ, нефть, металлы, минеральные удобрения, зерно – а это основные товары российского экспорта. Они обеспечили сохранение доходов даже при физическом сокращении экспорта, говорит Климанов. Помогли и действия правительства, ЦБ и региональных властей, которые смогли оперативно принять масштабный пакет антикризисных мер.

    Устойчивости российской экономики способствовали в том числе рост бюджетных расходов и льготные программы кредитования, рост инвестиций в основной капитал и сохранение рекордно низкой безработицы, говорит Беленькая. По ее словам,

    смягчить негативный эффект от санкций помогли меры господдержки в авиации, строительстве, автопроме, внутреннем туризме, изменение торгово-логистических цепочек, а также легализация параллельного импорта.

    Сохранение объемов нефтяного экспорта в сочетании с провалом импорта обеспечило рекордный внешнеторговый профицит и профицит счета текущих операций, который, по оценкам, составляет около 250 млрд долларов. Вкупе с ограничениями на движения капитала это обеспечило серьезное укрепление курса рубля. К концу июня курс доллара к рублю ненадолго опускался ниже даже 50 рублей. Сильный рубль в свою очередь оказал сильный дефляционный эффект, указывает Беленькая.

    «Все эти, на первый взгляд, довольно неожиданные события 2022 года, на самом деле имеют одно и то же объяснение: в 2022 году российская экономика, во-первых, уже не так сильно зависима от углеводородов, как 13 и даже семь лет назад; во-вторых, российская экономика уже не так зависима от импорта из стран Запада, как во время предыдущих экономических кризисов», – говорит Мильчакова.

    По ее словам, почти 20 лет экономика России была построена на достаточно уязвимой экономической модели под условным названием «нефть и газ в обмен на машины и потребительские товары». Однако введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго в отношении многих видов продовольствия из «санкционных» стран, во многом помогло избавиться от чрезмерной зависимости от импорта, а в 2022 году – смягчить последствия санкций.

    Еще один важный момент: в 2022 году Россия перестала рассчитывать на помощь в виде инвестиций с Запада, а с другой стороны, стала укреплять сотрудничество с дружественными странами из группы БРИКС, ЕАЭС и ОПЕК+, отмечает Мильчакова. Начавшийся в 2022 году активный процесс дедолларизации российской экономики будет продолжиться, а освободившиеся на российском рынке места будут заниматься отечественные компании.

    Несмотря на санкции, Россия показала рост показателей в жилищном строительстве, в дорожном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Так, уже за 11 месяцев 2022 года в России было построено рекордное количества жилья - 93,26 млн квадратных метров жилья. Объемы ввода превысили прошлогодние почти на 15%, хотя еще 2021 год стал рекордным по вводу жилья за всю историю нашей страны, включая советский период.

    2022 год стал в России также лучшим по темпам строительства дорог со времен СССР. В текущем году было уложено 165 млн квадратным метров асфальта на региональных и местных дорогах (против 162 млн квадратных метров в прошлом году).

    Сельское хозяйство в уходящем году показывает рост. За десять месяцев выпуск вырос на 5%. Урожай зерновых – а это основной товар для экспорта в сельском хозяйстве – неоднократно корректировался в сторону увеличения. К концу года стало ясно – что это снова рекордный урожай. Минсельхоз отчитался о 159 млн тонн зерна, из которых свыше 105 млн тонн составляет пшеница. Также развитию промышленности помогает хорошая загрузка предприятий ОПК. 

    «Так что негативные события 2022 года для России оказались просто одним из многочисленных кризисов, который необходимо пережить, чтобы стать сильнее и преодолеть зависимость, во-первых, от импорта потребительских товаров, во-вторых, вообще решить вопрос с тем, чтобы не слишком полагаться на импорт, а производить непродовольственные товары самостоятельно», – заключает Мильчакова.

    «В целом ситуация стабильна. При эффективной трансформации российской экономики в конце 2023 года она может перейти к росту. Правда, это произойдет при условии, что глобальная рецессия не начнется, а шансы на ее начало весьма высоки», – предупреждает Перепелица, из РЭУ им. Плеханова. 

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