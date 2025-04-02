Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.
Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.
По словам Келлога, президент США Дональд Трамп «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.
Американский спецпосланник также отметил, что президент США остается сосредоточенным на прогрессе в урегулировании конфликта.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил о наличии «психологического дедлайна».
Издание The New York Times писало, что московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.