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    Зеленский предчувствует свою участь

    @ Julia Nikhinson/Pool/Sipa/Reuters

    1 апреля 2025, 12:10 Мнение

    Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Зеленский опять много говорит. Кто бы сомневался, ведь он актер разговорного жанра. И в политике использует старые навыки. Только никому уже давно не смешно, и только европейцы, привыкшие за последние годы к самому низкому жанру, готовы аплодировать провокатору. Однако их одобрение чревато лишь войной до последнего украинца, а также общим разжижением мозгов. Не видеть подобных простых вещей может лишь слепой. Жаль, что слепота власть имущих давно стала эпидемией похуже ковида.

    Печально заглядывать в эту кунсткамеру, но приходится. В Париже, под одобрительную риторику Макрона, Стармера и иже с ними, Зе заявил, что его держит на плаву ненависть к русским. Именно так, мы и не сомневались. Русские, которые спасли его предков от полного уничтожения, с которыми его дед прошел Великую Отечественную войну, а отец строил заводы в Монголии, и не ждали другой благодарности от комедианта. Он давно показал подлинную природу, с восторгом гуляя по улицам Шухевича и Бандеры в Киеве и во Львове...

    И все же, пожалуй, даже немецкие национал-социалисты не доходили до такой первобытной простоты в выражении чувств. Пытались выдвигать «идейные» аргументы, строили гнилые теории. А у этого все элементарно. Комплекс неполноценности и бессильная злоба от ощущения, что проигрывает. Куда ни кинь, везде клин...

    Однако на простом выражении ненависти зарвавшийся киевский вождь не остановился. Он отличился еще одним умопомрачительным – если брать с точки зрения политики и принятых в политике приличий – заявлением: «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше».

    Логика почти детсадовская, но из детсада в городе людоедов. Пугающе глупые слова.

    Однако со словами, как мы знаем из истории, все далеко не просто. Они отнюдь не простое сотрясение воздуха и, как оружие, всегда обоюдоостры. Жаль, что наш кровожадный враг плохо образован, теперь ненавидит все русское и, соответственно, не любит русскую литературу. Иначе бы помнил классику прошлого столетия. Да, человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    Впрочем, куда ему до подобной мудрости. Бывшего кавээнщика реально понесло, причем на все четыре стороны. По информации украинского блогера Анатолия Шария, одной Россией и проклятиями в адрес ее народа и власти дело не ограничилось. Люди с Банковой двинулись дальше. «У Зеленского решили создавать своего рода антитрамповский, антиамериканский альянс». На всех неофициальных встречах в Париже Зе, не выбирая выражений, оскорблял не только Москву, но и Вашингтон. Показывал, что не будет подчиняться давлению американцев, не пойдет ни на какой компромисс. Расхрабрился и заявлял, что в ближайшие дни сделает резкие антиамериканские заявления.

    Картина, конечно, маслом. Человек окончательно спутал мировую политику с корпоративом и, под одобрительные аплодисменты европейских чиновников, решил назначить себя «лидером свободного мира». Подкрепляет претензии срывом соглашения об энергетическом перемирии и бесконечными тирадами на камеру.

    …И тут опять начинается литература. На сей раз – «Сказка о рыбаке и рыбке». Пожелала старуха стать владычицей морскою, и чтоб сама рыбка была у нее на посылках. В точности ведь по сюжету дело происходит в отношениях Зеленского и Запада.

    Нам-то хорошо, мы с младенчества помним, чем кончилось дело. А вот Зе забыл. Хотя странно. Пушкина-то родители должны были ему читать. Тем более в семье говорили только по-русски. Не будем забывать – украинский клятый ненавистник москалей выучил только в 2017 году. Этот простой факт из биографической справки – характернейшая деталь для понимания происходящего.

    Понятно, что словесный понос киевского комедианта вызвал естественную и резкую реакцию в России. Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера «Архангельск» сформулировал прямо и четко:

    «Я еще совсем недавно говорил – мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем».

    Одновременно, размышляя над трудностями урегулирования конфликта, российский лидер заявил, что одним из самых простых выходов из создавшейся ситуации он видит введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН...

    Действительно, что делать, если агрессивная риторика и политические решения киевских властей с каждым днем становятся все более безумны, отсекают любые попытки разрешить ситуацию.

    И все же рациональное психологическое объяснение словесному потоку Зе существует. Украинский конфликт принимает все более всеобщий характер. От его исхода зависят не только конкретные политические конфигурации и тем более экономические преференции в ближайшем будущем. Он призван определить, как войдут в историю нынешние поколения по обе стороны линии фронта, тем более политики, деятели культуры и все заметные люди. Вместе с национальными и цивилизационными судьбами решается и личная судьба каждого из ныне живущих. Оттого и истерика Зеленского. Он предчувствует свою участь.

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