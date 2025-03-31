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    Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    31 марта 2025, 11:52 Мнение

    Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Новый вариант соглашения между США и Украиной закладывает основы для политической фронды Зеленскому внутри страны. Пока актер, играющий президента Украины, вертится на сковородке мирных переговоров, которые ведутся между Россией и США, сопротивляться подписанию сделки становится все сложнее. В отличие от вопроса о мире, Зеленский не может указывать на злую волю России и Путина как на основание для того, чтобы уклониться от перемирия под предлогом нарушений, допущенных оппонирующей стороной. Дележка украинских ресурсов является предметом переговоров исключительно двух команд – американской и украинской. От этого не отвертеться.

    «Или вы подписываете соглашение, или мы уходим» – слова Трампа, произнесенные в Овальном кабинете Белого дома, звучат в ушах Зеленского как рефрен. И чем дольше он тянет с подписанием, тем хуже становятся условия предлагаемой сделки. Сначала американцы хотели редкоземельные металлы. Затем в этот список добавились порты. После этого – атомные электростанции. И наконец последняя версия 58-страничного документа включает вообще все: полезные ископаемые, включая нефть и газ, а также критическую инфраструктуру. И все это бессрочно – до тех пор, пока Киев не компенсирует уже полученную военную и бюджетную помощь от США. Контрольный пакет акций также уходит к США: три из пяти мест в условном совете директоров займут американцы.

    Стратегия, которой следует Трамп, предполагает: чем дольше слабый оппонент сопротивляется неизбежному и чем больше встречных условий он выставляет, тем хуже для него окажется конечный вариант решения. То же самое, что с украинской ресурсной сделкой, происходит с пошлинами на импорт товаров из Канады, Мексики и Евросоюза. И если с ЕС и другими странами Трампу еще предстоит побороться, то у Киева для торговли попросту нет козырей.

    Подписание соглашения для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Данное соглашение обнулит политическое будущее Владимира Зеленского. Потерю контроля над национальными ресурсами и критической инфраструктурой легче простить, чем военное поражение. Последнее имеет объективный характер, в то время как первое точно нет. Но, видимо, такова цена жизни и относительно спокойной старости актера в камуфляже.

    Сделка, без сомнения, уже формально фиксирует полную утрату суверенитета – вслед за реальной его утратой. После такого у власти не остаются. Отдельный вопрос – выполнимость соглашения. Существует версия, что политические похороны Зеленского – лишь одно из блюд, заготовленных к ста дням Трампа у власти. Трампу важен не столько контроль над ресурсами Украины – освоение далекой заокеанской колонии может оказаться дорого и сложно. Ему важен сам факт: вложенные США деньги в виде военной и бюджетной помощи застрахованы этой сделкой и рано или поздно вернутся американским налогоплательщикам.

    В каком-то смысле Трамп выступает коллектором долгов, которые затем передаст реальным инвесторам – будь то американские или европейские компании, или Россия, которая выкупит долю США в сделке, как когда-то Америка купила у Российской империи Аляску. Переуступка прав требования состоится ровно тогда, когда это будет выгодно стороне реального инвестора. И конечно, не без выгоды для самих США.

    Сделка – это своего рода ресурс из воздуха. Рассуждая в категориях столь любимого американцами покера, можно сказать, что это ставка «все на кон» со стороны Украины. Никаких новых инвестиций и гарантий безопасности со стороны США не предусмотрено. Вся прибыль, полученная от инвестиций в добычу ресурсов, должна будет наполнять создаваемый «Американо-украинский фонд реконструкции и развития». Причем сумма, которую должна будет Украина – будь это два или три ее довоенных бюджета – фактически означает вечную кабалу.

    И, к слову, никто не отменял «налог на ВВП», который действует в виде облигаций, выпущенных еще в 2015 году в качестве замены на реструктуризацию госдолга в 18 млрд евро. Выплаты по этим облигациям, бенефициарами которых являются крупные международные фонды, такие как Blackrock и Vanguard, были приостановлены с 2023 года по решению правительства Украины. Само соглашение, однако, действует до 2040 года, и его никто не отменял.

    Таким образом, имеем следующее: украинский ВВП обложен долгосрочным налогом на рост. Ресурсы страны, которые используются для выплаты по долгам, будут переданы в фонд, которым управляет страна-кредитор. Колония, не иначе.

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