Стало известно о планах США контролировать инвестиции на Украине

Bloomberg: США хотят получить контроль над инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрепить в новом партнерском соглашении с Украиной право первой оферты на инвестиции во все проекты по инфраструктуре и природным ресурсам, пишет Bloomberg.

В случае принятия соглашения США смогут контролировать вложения в дороги, железные дороги, порты, шахты, нефть, газ и критические полезные ископаемые Украины.

Документ предполагает, что прибыль от инвестиций будет поступать в специальный фонд реконструкции, контролируемый Вашингтоном. Кроме того, США рассматривают оказанную Украине помощь после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года как свой вклад в этот фонд. Это может привести к тому, что США потребуют от Украины компенсации за военную и экономическую поддержку до получения доходов от фонда.

На прошлой неделе США передали пересмотренное соглашение украинским чиновникам после того, как план подписания предыдущей версии провалился из-за напряженной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Белый дом сообщил, что администрация движется дальше от ранее согласованного соглашения по критическим полезным ископаемым Украины.

Переговоры между сторонами продолжаются, и в окончательной версии документа возможны изменения. Ожидается, что Украина на этой неделе представит свои поправки к американскому документу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

Также сообщалось, что подписание соглашения между США и Украиной об экономическом сотрудничестве, включая полезные ископаемые, возможно на следующей неделе.