Tекст: Алексей Дегтярев

Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.

Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.

Средства из фонда выводятся сразу за границу.

Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.

Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.

Также в сделку не включены гарантии безопасности.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.