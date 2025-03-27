Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
Проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева, в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.
Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.
Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.
Средства из фонда выводятся сразу за границу.
Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.
Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.
Также в сделку не включены гарантии безопасности.
Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.