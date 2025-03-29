WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

Tекст: Вера Басилая

Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.



