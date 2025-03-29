  • Новость часаМинобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
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    Как Франция помогает Украине из космоса
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    Американист объяснил обещание Трампа защитить Гренландию от «российской агрессии»
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    Российские военные пресекли побег спецподразделений ВСУ из Гуева
    Власти Грузии назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны-2008
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 16:57 • Новости дня

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не может принять условия нового соглашения с США, предусматривающего контроль над экономическими проектами страны, что ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

    В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

    Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

    Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

    Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

    В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.


    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    28 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона

    Захарова заявила о причастности Франции и Британии к удару ВСУ по ГИС «Суджа»

    Захарова: Команда для нанесения удара по ГИС «Суджа» была дана из Лондона
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что удар Вооруженных сил Украины по газоизмерительной станции «Суджа» был осуществлен с использованием французских спутниковых систем и британской поддержки.

    Согласно заявлению Захаровой, опубликованному на сайте МИД, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские системы, а ввод координат и запуск проводили британские специалисты.

    Захарова отметила, что команда была дана из Лондона. По ее словам, неделей ранее, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке, когда киевский режим приказал своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области.

    Теперь, после последнего ракетного обстрела, станция «Суджа» практически уничтожена.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    28 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским войскам было дано распоряжение взять под контроль территории в Курской области, сообщили в группировке «Север».

    Источник в группировке «Север» отметил, что этот приказ был отдан киевским командованием еще до начала переговоров, передает РИА «Новости».

    «ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта в Курской и Белгородской областях», – сказал собеседник агентства. По его словам, можно предположить, что украинские силы действительно пытаются это сделать, но все их попытки пока не привели к результату.

    Собеседник агентства подчеркнул, что попытки украинских войск были замечены через анализ радиоэфира, допросы пленных и поведение противника.

    Ранее в Курской области на северной окраине Гуево бойцы 22-го мотострелкового полка ликвидировали украинских десантников и уничтожили бронетехнику, включая американскую MaxxPro. Российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

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    28 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    @ Jack J. Adamyk via ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать военную помощь Соединенных Штатов долгом. Он отметил, что Украина получила от США новый проект соглашения по полезным ископаемым, который отличается от предыдущих. По его словам, этот документ требует от Киева вернуть весь объем оказанной помощи, который может превышать 120 млрд долларов, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за поддержку, однако считает недопустимым, чтобы эта помощь рассматривалась как кредит. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», – заявил Зеленский. Он также добавил, что Украина будет обсуждать этот вопрос с американскими партнерами.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах увеличить военную помощь Киеву до 7 млрд евро, благодаря поправкам в Основной закон ФРГ, ослабляющим долговой тормоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольца обвинили в увеличении государственного долга страны под предлогом оказания помощи Украине, а также Бундестаг внес поправки в Конституцию Германии для повышения оборонных расходов.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО

    Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО

    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.

    Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

    По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.

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    29 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей

    Потерпевшая Наталья Калистратова подала иск к Шабутдинову на 1 млрд рублей

    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Как сообщает РИА «Новости1, Наталья Калистратова, заявившая себя потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подала иск на 1 млрд рублей, требуя компенсацию морального вреда. Она утверждает, что потеряла значительные финансовые ресурсы из-за действий Шабутдинова, которые планировала использовать для собственного бизнеса. В свою очередь, Шабутдинов обвиняется в создании организованной преступной группы, обмане клиентов под видом образовательных программ и продаже фиктивных курсов.

    Калистратова комментирует: «Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последние средства». По ее словам, он сделал из 113 человек «кредитных доноров». Пресненский суд Москвы рассмотрит дело по существу.

    Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что Шабутдинов создал и координировал организованную преступную группу, распространявшую ложные программы обучения. Общий ущерб от действий группы составил более 57 млн рублей. Сообщники использовали агрессивный маркетинг для продажи программ под видом гарантии финансовой защиты.

    Шабутдинов своей вины не признает. Он был задержан в начале ноября 2023 года, а суд отправил его под стражу. В деле также фигурируют Василий Алексеев и его супруга, объявленные в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Следственные действия по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершились, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Блогеру предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества, ущерб превысил 57 млн рублей.

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    28 марта 2025, 20:44 • Новости дня
    На Украине сделку с США назвали пожизненной выплатой репараций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские официальные лица обеспокоены проектом сделки с США, который, по их мнению, может переквалифицировать прежние гранты в займы, напоминая условия репараций, пишет The Washington Post (WP).

    Газета WP со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что на Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, который выглядит так, как будто Украина проиграла войну и теперь вынуждена платить репарации, передает РИА «Новости».

    «Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», – цитирует издание собеседника.

    Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что проект переквалифицирует «прошлые гранты США теперь как займы», пишет газета. По информации WP, учитывая такую реакцию украинских чиновников и депутатов, быстрое одобрение сделки вряд ли возможно.

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    29 марта 2025, 15:11 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе четырех дронов «Герань-2» по базe ВСУ в Сумской области

    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные использовали дроны «Герань-2» для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские вооруженные силы нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-2» по пункту временной дислокации подразделения украинских военных в Сумской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Операция была проведена против десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который находился в населенном пункте Басы.

    Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых запечатлено, как четыре дрона «Герань-2» атаковали указанный объект.

    Ранее несколько ударов были нанесены по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    До этого российские военные использовали восемь беспилотников «Герань-2» для удара по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области.

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    29 марта 2025, 14:44 • Новости дня
    В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев выразил разочарование от переговоров Украины с США, заявив, что они закончились поражением, сравнимым с игрой 5:0.

    По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.

    Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.

    Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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    29 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама
    Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама
    @ Gene Medi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

    Полиция Амстердама установила, что напавший с ножом на прохожих в центре города 27 марта оказался 30-летним украинцем, передает РИА «Новости». В результате нападения, которое произошло неподалеку от площади Дам, пострадали пять человек. Среди пострадавших – четверо иностранцев и одна местная жительница.

    Подозреваемый был задержан, однако мотивы его действий пока не установлены. Как сообщается в СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил возможность террористической подоплеки нападения.

    Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист, который передал его в руки полиции. В пятницу мэр Амстердама Фемке Халсема вручила туристу значок героя за его действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине украинец в нетрезвом состоянии врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше. Украинец также напал на жительницу Польши и откусил ей ухо. В другом инциденте на Лазурном Берегу Украины приняли друг друга за русских и устроили драку в Ницце.

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    28 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Гутерриш оценил легитимность киевских властей

    Генсек ООН Гутерриш назвал киевские власти легитимным правительством Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявления о возможном введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН, передает ТАСС.

    Он считает, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, и, по его словам, «это надо уважать».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.


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    29 марта 2025, 06:18 • Новости дня
    Активы Шифрина арестованы по делу о мошенничестве

    Суды Москвы арестовали имущество бизнесмена Шифрина в деле о крупном мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Эдуард Шифрин, украинский бизнесмен и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, потерял доступ к своим активам в России из-за обвинений в мошенничестве в особо крупном размере.

    Московские суды наложили арест на имущество и активы Эдуарда Шифрина, крупнейшего украинского бизнесмена и вице-президента Всемирного еврейского конгресса, по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам дела, суд удовлетворил ходатайство об аресте активов, подкрепив это обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предполагает мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

    Шифрин был объявлен в розыск по новой статье, согласно базе данных МВД. Это стало результатом обновления условий розыска, ранее открытого в октябре 2023 года. Бизнесмен родился в Днепропетровске, имеет диплом Московского института стали и сплавов и ученую степень кандидата технических наук. Он является соучредителем Midland Group, занимающейся металлургией, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

    Состояние Шифрина оценивается в более чем 1 млрд долларов. В октябре 2016 года он получил российское гражданство, но после начала специальной военной операции в 2022 году подал заявление на отказ от него. В настоящее время проживает за пределами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Также объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, которому предъявили обвинение в призывах к терроризму.

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    29 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    Российские войска освободили Веселовку в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Груновки, Журавки, Запселья, Кияницы, Локни, Могрицы, Новой Сечи, Новониколаевки, Ободов, Садков, Храповщины, Юнаковки и Яблоновка Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, артиллерийское орудие, три миномета, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70890 военнослужащих, 402 танка, 329 машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 бронемашины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили курскую Гоголевку.

    А в субботу российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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