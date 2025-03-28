Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
На Украине сделку с США назвали пожизненной выплатой репараций
Украинские официальные лица обеспокоены проектом сделки с США, который, по их мнению, может переквалифицировать прежние гранты в займы, напоминая условия репараций, пишет The Washington Post (WP).
Газета WP со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что на Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, который выглядит так, как будто Украина проиграла войну и теперь вынуждена платить репарации, передает РИА «Новости».
«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», – цитирует издание собеседника.
Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что проект переквалифицирует «прошлые гранты США теперь как займы», пишет газета. По информации WP, учитывая такую реакцию украинских чиновников и депутатов, быстрое одобрение сделки вряд ли возможно.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.
Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.