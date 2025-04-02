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    2 апреля 2025, 14:40 • В мире

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    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты
    @ Майя Шелковникова/РИА Новости

    Tекст: Владимир Добрынин

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти?

    Как утверждает аргентинская пресса, в стране задержаны 14 членов международной секты «Ашрам Шамбала», среди которых – ее лидер и основатель, гражданин России Константин Руднев. Прокуратура страны сообщила, что задержанные намеревались вылететь из аргентинского аэропорта Барилоче в Бразилию.

    А за несколько дней до этого события в больницу города Сан-Карлос-де-Барилоче (провинция Рио-Негро) обратилась 22-летняя россиянка Э. М., которая пришла узнать о процедурах госпитализации и родов. Внимание врачей и медсестер привлекли две сопровождавшие ее женщины: они не позволяли ей разговаривать или рассказывать подробности своего состояния. Такое поведение, а также нервозность, проявленная спутницами при ответах на вопросы об их отношениях с молодой женщиной и о том, где она живет, навели персонал на подозрения.

    Медики информировали полицию, пациентка была взята правоохранителями под негласное наблюдение, которое позволило установить принадлежность Э. М. и ее сопровождавших к секте «Ашрам Шамбала». Правоохранители подозревают, что секта связана с сетью по торговле людьми.

    В ходе расследования силовики обнаружили дом на холме Отто, где базировалась секта. Строение спрятано среди деревьев, его окна закрыты занавесками и деревянными панелями. Внутри дома были обнаружены костюмы, используемые в садо-мазо-представлениях, парики и секс-игрушки. Одной из деталей, которая привлекла внимание полицейских, было то, что в ванных комнатах не было дверей, только тонкие занавески. Кроме того, в одной из машин, использовавшихся группой, были обнаружены спутниковый телефон и военная камуфляжная одежда.

    Относительно возникновения «Ашрам Шамбалы» в распоряжении следственных органов Аргентины имеются противоречивые сведения. Согласно одним, секта возникла в советские годы в Новосибирске именно благодаря Рудневу. Однако, по информации издания El Observador, организация была основана в Черногории в 1990-х годах, а с российской ветвью ее стыковка произошла позже. Сейчас это международная псевдорелигиозная группировка насчитывает до 20 000 членов.

    Со временем секта раскололась на отдельные ветви, действующие в Европе и Америке. Организация пропагандирует полное повиновение своему лидеру и требует от своих членов отказа от всего материального имущества «в пользу общества и высших сил».

    Внутри секты установлен чрезвычайно строгий порядок. Согласно исследованиям, «первые ряды» последователей доедали остатки пищи, оставленные лидером, а женщины, принадлежавшие к нижним рядам иерархии, питались теми крохами, что оставались на «барском столе» после обедов высшего слоя структурной лестницы секты. Многие из них доходили до такой степени истощения, что у них даже наступало облысение.

    Один из лидеров секты Константин Руднев родился в Новосибирске в 1967 году. Психиатры и религиоведы, по словам издания Economicas Bariloche, «давно анализируют феномен Константина Руднева, самопровозглашенного гуру, разработавшего в своих трудах теорию сексуального освобождения. Для этого он использовал смесь элементов христианства, русского православия, религиозных традиций Индии и Тибета, а также шаманских обрядов. Его эксцентричные «проповеди» основывались на элементах Библии, Корана, Камасутры, шаманизма, язычества и тантрического секса».

    Согласно некоторым источникам, еще в 1986 году, когда он служил срочную службу в Советской армии, Руднев пытался убедить командование войсковой части реорганизовать ее в монастырь по образцу Шаолиня, в котором пропагандировался бы полный отказ от вредных привычек. Офицеры должны были стать наставниками солдат и обучать их восточным единоборствам. Идеи Руднева комсостав не оценил и направил солдата на лечение в психиатрическую клинику, где он пробыл до 1989 года, после чего был демобилизован и вернулся в Новосибирск.

    Там он и создал свою собственную организацию. Иногда она выступала под названиями «Сибирское общество друзей йоги» или «Академия оккультных наук» и быстро стала известна по всей стране. Руднев рассказывал своим последователям, что «был послан с Сириуса в виде семени, чтобы родиться на Земле во исполнения великой миссии – спасения человечества». Спасал он человечество весьма своеобразно: сектантов селили в бараках, разделенных на небольшие комнаты, в которых проживало по 15-20 человек. Спали они на чем придется, многие – на голом полу. Окна всегда были открыты – и зимой и летом.

    Прием пищи предусматривался лишь дважды в день, сектантам давали баланду из обрезков овощей и картофельной кожуры. Ели они в основном руками. Недоедание часто приводило к реальному «озверению», которое глушили ежечасными (даже ночью) сериями отжиманий от пола и объяснениями, что так они переходят «на шестую ступень развития человека, который призван всем руководить и повелевать».

    Руднев разработал собственное учение под названием «Путь дурака». Его основы изложены в написанной им автобиографической книге под таким же названием. В монографии Руднев, выступающий под псевдонимами Рулон и Сотилиан Секориский, в непристойной форме осмеивает идеи создания семьи, рождения и воспитания детей, образования и работы. При этом он пропагандирует беспорядочные половые связи и призывает к осуществлению постоянных «сексуальных практик», которые следует проводить «исключительно с молодыми и красивыми девушками».

    В 2010 году Руднева задерживали за хранение героина. В 2013 году он был приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет, будучи признан виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, изнасилованиях и торговле наркотиками. Отбыв этот срок полностью, в 2021 году он вышел из тюрьмы и перебрался сначала в Европу (Черногорию), а затем и в Латинскую Америку. Где, судя по всему, и продолжил то, за что когда-то был осужден в России.

    Во время ареста в Барилоче Руднев попытался покончить с жизнью, вскрыв себе сонную артерию спрятанным в складках одежды бритвенным лезвием, но силовикам удалось этого не допустить.

    В деле также фигурирует беременная женщина (к настоящему моменту – уже родившая), возможно, несовершеннолетняя, связанная с Рудневым. Кто является отцом ребенка, еще предстоит выяснить. Полиция предполагает, что женщины низшей ступени иерархии секты использовались руководителем «для производства детей» и последующей их продажи.

    Женщины, эксплуатируемые «Ашрам Шамбала», в основном гражданки Черногории и других балканских стран и в меньшей степени других стран Восточной Европы. Ожидается, что в ближайшие дни аргентинская прокуратура направит дело в суд.

    Оказалось, что доверчивых и податливых людей, готовых починяться и терпеть над собой издевательства, хватает не только в России, но и в любой другой стране мира. Они готовы поклоняться человеку, несущему заведомую ахинею.

    Удивляет в этой ситуации разве что запоздалая реакция правоохранительных органов Аргентины. Всякий иностранец, получающий вид на жительство в другой стране, тщательно проверяется на предмет antecedentes penales – термин из судебной и полицейской документации испаноязычных стран, обозначающий отношения лица с уголовным законодательством его страны происхождения. Имевшим уголовное прошлое, как правило, дают от ворот поворот. В случае с Рудневым этого не произошло.

    Возможно, он убедил власти, что ничего подобного больше не повторится. Так это или ему удалось получить ВНЖ по каким-то иным причинам (например, обрядившись в одежды преследуемого в России по политическим мотивам) не отменяет классического правила полиции всего мира: за иностранцами, в особенности с судимостями, нужен глаз да глаз. А за Рудневым никто не присматривал – возможно, это и спровоцировало его продолжать свой античеловеческий промысел.

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