Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Взгляд
1 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
Разделы

Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

В Польше мечтают о поглощении Украины

Украинские гастарбайтеры собирают польскую клубнику. Так в Варшаве видят интеграцию двух стран Patrick Pleul/DPA/picture-alliance/ТАСС
«Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!». Такими словами в Варшаве приглашают Киев к теснейшей интеграции с Польшей. Как будет выглядеть подобная интеграция и почему куда больше ее должна бояться не Россия, а Украина? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда. Подробности...

Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе превысила 640 долларов за 1 тыс. кубометров
    Путин рассказал об исполнении детской мечты Зеленский призвал США и Германию к консультациям по транзиту российского газа Россия заявила о готовности восстанавливать соседские отношения с Грузией Лавров высмеял заявления Зеленского о «самом грязном российском газе»
    Названа причина крушения Ил-112В в Подмосковье В Киеве объяснили отказ Байдена от пресс-конференции с Зеленским Лукашенко заявил о возможной поставке С-400 в Белоруссию Названы сроки первого полета самолета с двигателем от Aurus
    Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 сентября Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей Президент Казахстана раскритиковал попытки запрета русского языка США бросили в Афганистане спасшего Байдена переводчика

    Главная тема


    В Польше мечтают о поглощении Украины

    «амбициозный план»


    Зеленский представил в США «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов

    «признание многополярности»


    Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира

    блокировка контента


    Шарий: Власти Украины пытаются превратить страну в КНДР

    Видео

    новое топливо


    Водородные планы Украины зависят от российского газа

    особый случай


    Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

    новые правила транзита


    Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

    учебный год


    Система оценок в школах подвергается изменениям

    Таллинский переход


    Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

    Цитадель германского милитаризма


    Тимур Шерзад: Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

    аграрный сектор


    Елена Герасимова: Украинская экономика сломалась под грузом политики

    российско-германские отношения


    Василий Федорцев: Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

    на ваш взгляд


    Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
    Герман Садулаев

    Зачем люди становятся религиозными фанатиками

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		1 сентября 2021, 11:58

    Почему в XXI веке, в эпоху технического прогресса, торжества науки, медицины, цифровых коммуникаций и так далее, миллионы людей сознательно выбирают для себя не религию, нет, а самое опасное и архаичное религиозное мракобесие? Почему целые страны превращаются в тоталитарные секты? Что с ними не так? Или что-то не так с нами?

    Мы должны задавать эти вопросы всерьез. Не пытаться отшучиваться или сводить всё к демагогии. Это важно понять. Например, потому что рано или поздно у страны-секты может появиться ядерное оружие. И что с ним будут делать фанатики, которые не ценят жизнь, ни свою, ни чужую? Сразу взорвут планету или будут долго нас шантажировать, заставляя делать всё, что придет к ним в головы?

    Может, дело в недоступности образования? Может, если бы у всех мальчиков (и девочек) была возможность ходить в хорошие школы, учить математику и теорию эволюции по Дарвину, никаких массовых «талибанов» нигде бы не возникало?

    Однако активные деятели запрещенных организаций сплошь и рядом имеют не только религиозное, но и светское образование, учились за границей, знают иностранные языки. Они знакомы и с теорией Дарвина, и с учением Маркса. Но ни Дарвин, ни Маркс их не убедили. Тем более не смог их убедить жалкий Ричард Докинз. Книга экзальтированного пророка из VII века кажется им гораздо более весомой. Они готовы умирать и убивать не только за основные теологические доктрины, но и за правила кулинарии, одежды и гигиены из раннего Средневековья.

    Может, этот феномен имеет социальную природу? Слишком много бедных, слишком очевидна несправедливость экономического устройства. Бедность – топливо революций, контрреволюций, реформаций, сепаратизма, экстремизма и терроризма. Люди просто хотят изменить мир, потому что этот мир – неправильный.

    Фото: XinHua/Global Look Press

    Да, большинство вовлеченных в радикальные группировки людей действительно бедны. Но есть там и богатые, которые могли бы на свои деньги не по лесам, горам и пустыням с гранатометом бегать, а в дубайском отеле драть проституток с Украины, как делают их родственники.

    А они бегают. Не только финансируют, но и сами бегают и стреляют, убивают и умирают. Да и бедные могли бы попробовать найти какое-то другое решение своих проблем. Стать, например, преступниками за деньги, а не за идею. Или осуществить социалистическую революцию ради построения нового общества, основанного на идеях справедливости; а для начала хотя бы отнять всё у богатых и поделить.

    Всё важно, всё влияет: и доступность образования, и социальные проблемы, и экономические трудности, и психологический разлад, и национальный характер, и множество иных факторов. Но мы должны признать, что радикальное мракобесие само по себе обладает притягательностью для большого количества людей. А это значит, что так называемое научное мировоззрение находится в глубоком кризисе. В чем же причина катастрофы идей науки, рационализма, прогресса?

    Возможно, дело в том же самом, из-за чего в XIX веке религиозное мышление потерпело сокрушительное поражение от атеизма, материализма и науки.

    Люди хотят от своей культуры, включающей мировоззрение, систему идей и обрядов, не только информации, не только объяснений как устроен мир и почему так, а не иначе. А вот еще чего: 1) возможности личного участия в культовой практике; 2) достижения конкретных результатов; 3) ощущения причастности к бытию не только своей общины, но и космоса. Это всё может дать религия, потому любая человеческая идеология со временем становится религией или квазирелигией.

    Ранние народные религии, которые называют «магией», «тотемизмом», «язычеством» и противопоставляют «настоящим», «развитым», поздним религиям, давали каждому возможность отправлять обряды; «гарантировали» зримый результат в виде дождя, урожая, победы и так далее; в ходе практики создавали чувство единого бытия, причастности к общине и к природе.

    Постепенно любые культы, даже языческие, становятся официозными. Мы видим это на примере древнеегипетского культа. Обряды имеют право совершать только жрецы. Результаты откладываются «на потом», в загробную жизнь. И никакой общности с природой и чувства причастности к единому бытию уже не возникает. Тогда люди восстанавливают прежние отношения с культом. Страшно сказать, но даже раннее христианство было такой реформацией, бунтом против формализма закостеневших религий, возвращением к живой народной вере. А потом наступило то же самое: профессиональные жрецы-священники, просить у Бога чего-то конкретного не то чтобы нельзя, но не комильфо, лучше просто принять всё, что Он сам даст (это называется «смирение»), личный мистический опыт табуирован, можно только бесконечно преклоняться перед святыми из далекого прошлого и заниматься подражанием в духе карго-культа. Это произошло не только с христианством, но и с буддизмом, и с исламом, и далее везде.

    Материализм стал «глотком свежего воздуха», возвращением народных культов, магии природы. Снова каждый человек мог делать опыты (начиная со школы), результат вот он, зрим и ощутим (жидкость в пробирке зашипела или поменяла цвет), на самом деле результаты были (и остаются) повсюду в жизни: лекарства, техника, связь, удобства, а единство материи, социальной и физической, создавало искомую причастность. Не зря Базаров препарировал лягушек.

    Но к нашему времени «научное мировоззрение» стало очередной догматической формализованной квазирелигией. И всё то же самое: в основе «науки» набор догм, которые никто не может и не хочет объяснить простому человеку; понимать и делать науку могут только специальные «жрецы»-ученые, и то, каждый в своей узкой отрасли; как получаются «плоды прогресса» никто не знает, никто не понимает даже как устроен его собственный гаджет, это просто какая-то волшебная коробочка, воспроизвести ее полностью не способен вообще никто, потому что это коллективная разработка множества узких специалистов; в социальных науках ничего не работает и непонятно, как сделать, чтобы заработало; о чувстве причастности и говорить не стоит, вместо этого тотальная атомизация общества.

    Поэтому на наших глазах происходит очередная магическая контрреволюция, возвращение к иррациональным системам, которые обеспечивают человеку больший психологический комфорт. Такая контрреволюция часто происходит в форме якобы «возрождения веры предков», мнимой архаизации, хотя на самом деле эта «вера предков» реконструируется в ключе постмодерна, а не возрождается. И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным китайским смартфоном и американским оружием, а в голове у него набор мыслей не из Средневековья даже, а из совсем пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда.

    Может ли помочь справиться с этой бедой официальная «традиционная» религия, тот же «хороший», «мирный», «цивилизованный» ислам? Или христианство? Может, индуизм? Или всё же светское образование, школьные учителя?

    Могут и те, и другие. Сейчас такое время, что школьный учитель – не враг священнику или мулле. Мы видим, что как только появляется живой, искренний учитель знания или учитель веры, сразу возле него формируются группы учеников, последователей, сторонников. Потому что именно этого не хватает людям и в конфессиях, и в образовании: жизни, искренности, личного подхода. Такое сейчас время, что не государства и не церкви, а школьные учителя вместе с приходскими священниками могут предотвратить сползание общества в мракобесие и радикализм.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •