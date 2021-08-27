Однополярный мир закончился в Афганистане

Сегодня в США популярна шутка: «Если вы задумались о бессмысленности своего существования, вспомните, что США потратили двадцать лет и триллион долларов в Афганистане, чтобы заменить власть «Талибана» на власть «Талибана». Особенно мрачно шутка звучит накануне 20-летия событий 9/11.

«Ты помнишь, как все начиналось?» – так, кажется, пелось в одной популярной песенке. Всего два месяца назад Америка прощалась с Дональдом Рамсфелдом, министром обороны в правительстве Буша-младшего, архитектором ближневосточной войны. Прощалась с большим сарказмом и почти нескрываемой ненавистью.

Ему снова припоминали слова, которыми он морочил общественности голову, снаряжая американскую армию на войну на Востоке и желая убедить ее в нешуточной угрозе, оттуда исходящей. «Есть известные известные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их знаем; есть известные неизвестные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их не знаем; но есть еще и неизвестные неизвестные вещи: вещи, о которых мы даже не знаем, что их не знаем». Художники рисовали злобные карикатуры, на которых черт на ресепшене направляет прибывшего в ад политика в «сектор военных преступлений» с карточкой «без завтрака навсегда», напутствуя фразой: «Идите в великое неизвестное неизвестое, с той душой, которая у вас есть, а не с той, которую вы, быть может, хотели бы иметь или могли бы пожелать позже».

Что ж, жестоко, но справедливо. Америка хорошо помнит те времена и события. Национальный шок, унижение, растерянность, гнев. И – дружный хор неоконов (под руководством все же, скорее, не Рамсфелда, а его заместителя Вулфовица) и барабанную дробь: все на войну с мировым терроризмом! С врагом № 1 Усамой бен Ладеном! С врагом № 2 Саддамом Хусейном! «Почему с Хусейном?» – озадаченно спрашивали Рамсфелда. На что тот невозмутимо отвечал: потому что бомбить в Афганистане практически нечего, не то, что в Ираке!

Вспоминают и знаменитую «доктрину Вулфовица», которая звучала так: каждые несколько лет Америка должна брать какую-нибудь маленькую страну, какую не жалко, и шмякать ее об стену.

Кажется, боевой пыл американских неоконов за эти двадцать лет сильно поостыл. И сама Америка с позором бежит из последней своей имперской «провинции». И даже экс-президент Трамп не может удержаться от злорадства, насмехаясь над своим заклятым врагом, сумевшем выкинуть его из президентского кресла:

«Спросите Россию. Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются. Ведь человек, который управляет теперь Америкой, принял это ужасающее решение. Я создал самую сильную и многочисленную за всю историю армию. Но всё улетучилось, всё отдано врагу. Этот «клоун» даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев там осталось, они не знают. И вот из-за этих людей на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг «Талибана»! Вот оно – ярчайшее проявление некомпетентности!».

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Если отбросить фирменный трамповский юмор и угар, то бывший президент, конечно, прав. Убегая, теряя танки, деньги и иностранных (например, украинских) солдат, из Афганистана, Америка не просто теряет лицо, престиж и не нужную ей, в сущности, вотчину и головную боль. Она теряет тот однополярный мир, который с таким тщанием строила со времени Буша-старшего.

Помните эти пламенные речи с трибуны ООН о новом гегемоне и необходимости построения нового мирового порядка? Спустя 20 лет генералам американского нового мирового порядка остаются жалкие ошметки жаркой американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Ведь теперь «вакуум власти» неизбежно начнут наполнять новые игроки: Россия, Турция, Китай, Иран, Индия, Пакистан. О чем уже идет довольно панический ропот в Европарламенте.

«Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула!» – возвышает голос Жозеп Боррель. «Для противостояния России и Китаю следует призвать Пакистан, Иран и Индию», – вторит ему Дэвид Макаллистер. «Франция никогда не признает власть «Талибана» в Афганистане», – бодро вставляет Ле Дриан. А глава МИД Великобритании Доминик Рааб сдержанно сообщает, что его страна намерена работать «по вопросам сдерживания «Талибана» с Россией, Китаем и Индией.

Всё это, с одной стороны, вызывает к жизни здоровое чувство юмора («Пусть только попробуют» – ответ замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко на слова Борреля «ЕС не должен позволить России и Китаю…» – это, и правда, хороший ответ), с другой – вызывает куда менее радостные состояния дежавю. Как-то слишком уж живо напоминая дипломатическую суету перед Первой и Второй мировыми войнами, где все опять на своих ролях и местах: и вечно истеричная Франция, и подстрекательски коварная Британия, и размахивающая кулаками американская деревенщина, которой понукают, сидя на своем любимом големе, банкиры ФРС.

И слишком уж много взаимопересекающихся интересов в остающемся после исчезновения гегемона вакууме. Будет ли «Талибан» (организация запрещена в России) тем лапочкой, каким обещает, или обратится в ИГИЛ* (организация запрещена в России) № 2 в подбрюшье России? Останется ли он тем единым фанатичным монстром, каким выглядит сегодня, или, придя к власти, начнет распадаться на фракции, кланы, блоки? Как столкнутся здесь интересы Китая, Турции, Пакистана, Ирана и Индии? И кто сможет стать здесь тем новым Удерживающим, который не допустит нового хаоса? Под силу ли это России? А ведь больше и некому. В то время, как у интересантов дернуть здесь за спусковой крючок появляется целая масса новых возможностей.

Так что расслабляться и слишком уж заливисто смеяться над незадачливыми партнерами – едва ли, кажется, сегодня уместно. А вот быть начеку и не упустить своего шанса – теперь самое время.