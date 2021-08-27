Однополярный мир закончился в Афганистане

Взгляд
27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
Разделы

За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, большинство из них имеет общий недостаток, который заключается в невозможности реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцев в Афганистане ждет новое унижение

Американцы обещают вывезти из Афганистана оставшихся военных за 36 часов Zuma/ЕВ/ТАСС
Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: При взрывах в Кабуле пострадали более 1,3 тыс. человек
    Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле Возросло число погибших в результате теракта в Кабуле американцев Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу
    Байден приказал подготовить нанесение ударов по боевикам ИГ Республиканцы потребовали импичмента Байдена В Крыму назвали непосредственного организатора водной блокады «Ночной охотник» решили вооружить новейшей неуправляемой ракетой
    Эксперт: Путин не допустит проникновения в Россию радикального исламизма из Афганистана Посол России в США призвал объединить усилия в борьбе с терроризмом Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины Число погибших при взрыве на складе в Казахстане возросло до пяти человек

    Главная тема


    Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

    ответный удар


    Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ

    «чтобы уважали за границей»


    Зеленский назвал три главных достижения на посту президента Украины

    разрушение авиапрома


    Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами»

    Видео

    «Северный поток – 2»


    Газпрому придется обхитрить Европу

    банкротство МАУ


    Зачем Зеленский убивает крупнейшую авиакомпанию Украины

    11 покушений


    Кто и за что хотел убить великого русского реформатора

    особый случай


    Украинская коррупция добралась до Афганистана

    испорченные отношения


    Противостояние с Россией и Белоруссией убивает железную дорогу Латвии

    ситуация в Афганистане


    Игорь Виттель: Талибов нельзя победить оружием

    совместная операция


    Тимур Шерзад: Зачем СССР и Британия вторглись в Иран

    уходящий канцлер


    Сергей Миркин: Меркель говорила в Москве и Киеве противоположные вещи

    на ваш взгляд


    Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
    Владимир Можегов

    Однополярный мир закончился в Афганистане

    Владимир Можегов
    публицист
    		27 августа 2021, 09:14

    Сегодня в США популярна шутка: «Если вы задумались о бессмысленности своего существования, вспомните, что США потратили двадцать лет и триллион долларов в Афганистане, чтобы заменить власть «Талибана» на власть «Талибана». Особенно мрачно шутка звучит накануне 20-летия событий 9/11.

    «Ты помнишь, как все начиналось?» – так, кажется, пелось в одной популярной песенке. Всего два месяца назад Америка прощалась с Дональдом Рамсфелдом, министром обороны в правительстве Буша-младшего, архитектором ближневосточной войны. Прощалась с большим сарказмом и почти нескрываемой ненавистью.

    Ему снова припоминали слова, которыми он морочил общественности голову, снаряжая американскую армию на войну на Востоке и желая убедить ее в нешуточной угрозе, оттуда исходящей. «Есть известные известные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их знаем; есть известные неизвестные вещи: то есть вещи, о которых мы знаем, что их не знаем; но есть еще и неизвестные неизвестные вещи: вещи, о которых мы даже не знаем, что их не знаем». Художники рисовали злобные карикатуры, на которых черт на ресепшене направляет прибывшего в ад политика в «сектор военных преступлений» с карточкой «без завтрака навсегда», напутствуя фразой: «Идите в великое неизвестное неизвестое, с той душой, которая у вас есть, а не с той, которую вы, быть может, хотели бы иметь или могли бы пожелать позже».

    Что ж, жестоко, но справедливо. Америка хорошо помнит те времена и события. Национальный шок, унижение, растерянность, гнев. И – дружный хор неоконов (под руководством все же, скорее, не Рамсфелда, а его заместителя Вулфовица) и барабанную дробь: все на войну с мировым терроризмом! С врагом № 1 Усамой бен Ладеном! С врагом № 2 Саддамом Хусейном! «Почему с Хусейном?» – озадаченно спрашивали Рамсфелда. На что тот невозмутимо отвечал: потому что бомбить в Афганистане практически нечего, не то, что в Ираке!

    Вспоминают и знаменитую «доктрину Вулфовица», которая звучала так: каждые несколько лет Америка должна брать какую-нибудь маленькую страну, какую не жалко, и шмякать ее об стену.

    Фото: US Army

    Кажется, боевой пыл американских неоконов за эти двадцать лет сильно поостыл. И сама Америка с позором бежит из последней своей имперской «провинции». И даже экс-президент Трамп не может удержаться от злорадства, насмехаясь над своим заклятым врагом, сумевшем выкинуть его из президентского кресла:

    «Спросите Россию. Они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются. Ведь человек, который управляет теперь Америкой, принял это ужасающее решение. Я создал самую сильную и многочисленную за всю историю армию. Но всё улетучилось, всё отдано врагу. Этот «клоун» даже не знает, сколько американцев нужно вывезти из Афганистана: может быть, 10, а может быть 45 тыс. американцев там осталось, они не знают. И вот из-за этих людей на 20-летие теракта 11 сентября в Нью-Йорке над зданием посольства США в Афганистане будет развеваться флаг «Талибана»! Вот оно – ярчайшее проявление некомпетентности!».

    Если отбросить фирменный трамповский юмор и угар, то бывший президент, конечно, прав. Убегая, теряя танки, деньги и иностранных (например, украинских) солдат, из Афганистана, Америка не просто теряет лицо, престиж и не нужную ей, в сущности, вотчину и головную боль. Она теряет тот однополярный мир, который с таким тщанием строила со времени Буша-старшего.

    Помните эти пламенные речи с трибуны ООН о новом гегемоне и необходимости построения нового мирового порядка? Спустя 20 лет генералам американского нового мирового порядка остаются жалкие ошметки жаркой американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Ведь теперь «вакуум власти» неизбежно начнут наполнять новые игроки: Россия, Турция, Китай, Иран, Индия, Пакистан. О чем уже идет довольно панический ропот в Европарламенте.

    «Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула!» – возвышает голос Жозеп Боррель. «Для противостояния России и Китаю следует призвать Пакистан, Иран и Индию», – вторит ему Дэвид Макаллистер. «Франция никогда не признает власть «Талибана» в Афганистане», – бодро вставляет Ле Дриан. А глава МИД Великобритании Доминик Рааб сдержанно сообщает, что его страна намерена работать «по вопросам сдерживания «Талибана» с Россией, Китаем и Индией.

    Всё это, с одной стороны, вызывает к жизни здоровое чувство юмора («Пусть только попробуют» – ответ замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко на слова Борреля «ЕС не должен позволить России и Китаю…» – это, и правда, хороший ответ), с другой – вызывает куда менее радостные состояния дежавю. Как-то слишком уж живо напоминая дипломатическую суету перед Первой и Второй мировыми войнами, где все опять на своих ролях и местах: и вечно истеричная Франция, и подстрекательски коварная Британия, и размахивающая кулаками американская деревенщина, которой понукают, сидя на своем любимом големе, банкиры ФРС. 

    И слишком уж много взаимопересекающихся интересов в остающемся после исчезновения гегемона вакууме. Будет ли «Талибан» (организация запрещена в России) тем лапочкой, каким обещает, или обратится в ИГИЛ* (организация запрещена в России) № 2 в подбрюшье России? Останется ли он тем единым фанатичным монстром, каким выглядит сегодня, или, придя к власти, начнет распадаться на фракции, кланы, блоки? Как столкнутся здесь интересы Китая, Турции, Пакистана, Ирана и Индии? И кто сможет стать здесь тем новым Удерживающим, который не допустит нового хаоса? Под силу ли это России? А ведь больше и некому. В то время, как у интересантов дернуть здесь за спусковой крючок появляется целая масса новых возможностей.

    Так что расслабляться и слишком уж заливисто смеяться над незадачливыми партнерами – едва ли, кажется, сегодня уместно. А вот быть начеку и не упустить своего шанса – теперь самое время.

    Другие материалы автора

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •