Взгляд
21 августа, суббота  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Афганистан как зеркало русской революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 4 комментария

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы собрались представить новую систему управления Афганистаном
    Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка Недельное падение цен на нефть стало сильнейшим более чем за год Стали известны попавшие под санкции США против «Северного потока – 2» компании Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ из-за Навального
    Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Работники «Ильюшина» возмущены заявлением о причинах катастрофы Ил-112В Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана Министра-гея не стали назначать представителем США на «Крымской платформе»
    Посольство ответило на объяснения Испании о запрете захода кораблей ВМФ РФ Комплексы «Бук» и «Панцирь» уничтожили 22 израильские ракеты в Сирии Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» Минюст внес «Дождь» в список иноагентов

    месть и санкции


    Шарий объявил войну родственникам Зеленского

    «Сопротивление живо»


    У талибов начали отбирать захваченное

    Украинский журналист


    Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева

    Видео

    протурецкий сепаратизм


    Украина могла уступить Крым не только России

    транзит газа


    Семь проблем «Северного потока – 2»

    энергетическое господство


    США теряют власть над нефтью

    бой под Ленинградом


    Подвиг танкиста Колобанова замалчивали и нацисты, и коммунисты

    тайные операции


    Ветеран «Вымпела»: 19 августа 1991 года вместо торжества произошла трагедия

    запад не поможет


    Алексей Алешковский: Афганистан как зеркало русской революции

    межнациональная рознь


    Герман Садулаев: За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

    прощальный визит


    Вадим Трухачёв: Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?

    Как России заработать на богатствах Афганистана

    Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции    21 августа 2021, 09:19
    Фото: Owen Humphreys/РА/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях?

    Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) призвало страны мира разрабатывать природные ресурсы Афганистана и тем самым помочь восстановлению страны. Оценочно, в стране находятся залежи полезных ископаемых на 1-3 трлн долларов. И это только на трети афганской территории, которые были исследованы американской геологической службой. Здесь есть железная руда, медь и золото, а также редкоземельные минералы и одно из крупнейших в мире нетронутых месторождений лития – находящегося в дефиците компонента для аккумуляторных батарей. Кроме того, в стране имеются месторождения нефти и газа.

    Новое руководство в Кабуле готово щедро раздавать свои природные богатства по простой причине. Оно оказалось без внешней финансовой поддержки, которая в 2020 году составляла минимум 40% от ВВП, плюс МВФ угрожает заморозить все свои выплаты и блокировать активы ЦБ Афганистана на более чем 9 млрд долларов. Новое руководство в Кабуле может столкнуться с серьезными экономическими трудностями, обесцениванием национальной валюты, ростом инфляции, говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Кто же может откликнуться на этот призыв талибов? Пока США и западные страны спешно покидают Афганистан, только Китай, Турция и Россия оставляют свои представительства в стране. Именно эти три страны и проявляют наибольший интерес к Афганистану. Китай, например, контролирует крупнейшее месторождение меди в Мес Айнаке и грезит о Шелковом пути в том числе через Афганистан. Турция тоже хотела бы проложить через Афганистан торговый «Нефритовый путь», во многом совпадающий с китайским инфраструктурным проектом.

    Чем же для России экономически привлекателен афганский рынок? Пока единственный проект, в котором Россия проявляла особое желание участвовать, это проект строительства газопровода ТАПИ из Туркменистана через Азербайджан в Пакистан и Индию. Он предполагает поставки туркменского газа в Индию в объеме 33 млрд кубометров в год. На днях талибы заявили, что заинтересованы в постройке ТАПИ, а буквально в июле в Ташкенте интерес к ТАПИ подтвердил глава МИД Сергей Лавров.

    Зачем России трубопровод, по которому будет идти не российский газ, а туркменский? Во-первых, Россия могла бы неплохо подзаработать на этой стройке путем поставок своих труб, оборудования и технологий. Равных России в строительстве газопроводов собственно никого нет. Но основная выгода была бы в том, чтобы увести туркменский газ с европейского рынка, перенаправив его на индийский. Наконец, Москва могла бы качать свой газ по новой трубе прямиком в Индию – а это новый растущий рынок сбыта для Газпрома.

    Однако эксперты полагают, в реальности никакой стройки в Афганистане не будет. «Это авантюрный проект, и сейчас он уже не имеет никакого смысла для России. Проект ТАПИ, как в свое время проект Nabucco, уже рухнул, и это хорошо для нас. Потому что наш конкурент – туркменский газ – уже не придет на европейский рынок, он ушел на рынок Китая. И Пекин будет основным покупателем туркменского газа», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    Что касается индийского рынка, то для российского газа он по-прежнему представляет интерес. «Однако с трубопроводным газом мы туда не войдем, зато российский газ в Индии может быть представлен в виде СПГ», – добавляет Симонов.

    Второе, что потенциально интересно России в экономике Афганистана, – добыча нефти и газа. Здесь у России тоже имеется и огромный опыт, и оборудование, и технологии – однако политические риски слишком велики.

    «Никто не будет вести промышленную добычу ни нефти, ни газа в Афганистане. Чтобы работать в Афганистане, надо будет договориться с кучей бандитов разного уровня», – категоричен Симонов. Впрочем, если бы дело было только в политической нестабильности, то у газопровода, возможно, еще было бы будущее.

    «В Ираке, где тоже нет единой власти и нужно договариваться с бандитами, компании все же идут на схожие политические риски. Но в Ираке есть огромный плюс, которого нет в Афганистане. Там находятся уникальные месторождения.

    Их уникальность – в низкой себестоимости добычи. Подобного коммерчески рентабельного продукта в Афганистане и близко нет. Нефть и газ находятся в очень сложных местах: там сплошные горы. Мало того, еще и логистика вывода углеводородов сложная», – рассуждает Симонов. И даже если бы в Афганистане к власти пришло самое надежное демократическое правительство, все равно никто бы сегодня не стал там добывать нефть и газ, уверен собеседник. Для таких проектов нефть должна стоить существенно выше 100 долларов за баррель.

    Потенциально выстрелить может тема редкоземельных металлов, в частности, лития. По некоторым оценкам, запасы лития в Афганистане сопоставимы по размерам с месторождениями в Боливии. А Боливия сегодня один крупнейших поставщиков лития в мире. Это важнейшее сырья для производства батарей, используемых в смартфонах и электромобилях.

    Открыли месторождения лития в Афганистане в свое время советские геологи, однако тогда этот элемент никому был не нужен. Зато сейчас, когда западные страны стремятся совершить «зеленую» революцию, литий стал на вес золота. России, конечно, тоже интересно добывать литий, ведь это позволит влиять на всех производителей смартфонов и элекромобилей, то есть в первую очередь на Китай, США и ЕС.

    Однако эксперты уверены, что и здесь возникнут серьезные технческие и геологические сложности, не говоря уж о политике. «Разработка месторождений лития в среднем занимает около 16 лет. Необходима компетентная оценка того, насколько труднодоступными являются залежи ресурсов. Ко всему прочему, в Афганистане практически полностью отсутствует инфраструктура, на которую потребуются дополнительные инвестиции. В итоге стоимость добычи может возрасти в несколько раз», – говорит доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

    Речь может идти о пяти-шести годах и десятках миллионов долларов для реализации проекта по добыче лития, считает Александр Бахтин.

    «Вторая причина, по которой иностранные компании могут не торопиться заходить в Афганистан, – угроза попасть под санкции. США уже заявили, что могут использовать санкции против представителей движения «Талибан». Соответственно, нельзя исключать, что под западные санкции могут в перспективе попасть те компании и страны, которые будут сотрудничать с новым режимом в Афганистане или финансировать его», – говорит Бахтин.

    Что уж говорить о политической ситуации, которая за годы реализации проектов может измениться много раз. Вооруженные противостояния на территории страны практически беспрерывно продолжаются с прошлого века вне зависимости от того, кто находится у власти,

    отмечает Бахтин. Показателен не только пример газопровода ТАПИ, который годами якобы «строится», но и разработка Китаем месторождения меди в 40 км от Кабула. Пекин выиграл тендер на его разработку еще в 2008 году, но за 13 лет добыча там так и не началась.

    «В последнее время попытки зайти на рынок Афганистана предпринимали фактически только Китай, Индия и Пакистан. И по всем без исключения проектам последовал провал. Или они вовсе были не реализованы, или новые власти, мягко говоря, все это экспроприировали», – говорит Алексей Коренев, аналитик ФГ «ФИНАМ». Вне зависимости от того, какими ресурсами обладает сейчас Афганистан, рисковать своими деньгами зарубежный бизнес вряд ли станет, уверен он.

    «Поэтому экономической базой Афганистана по-прежнему останется героин, и никакой литий его не заменит. У России никогда и не было серьезных экономических интересов в Афганистане. Наше присутствие в этой стране объясняется исключительно геополитическим фактором. Если мы не будем присутствовать в Афганистане, значит, Афганистан будет присутствовать у нас в виде двух своих ипостасях – радикальный ислам и наркотики», – заключает глава ФНЭБ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •