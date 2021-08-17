Бегство американцев дает в Афганистане шанс Москве и Пекину

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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Кто диктует Европе рекордные цены на газ

Европа страдает от дорогого газа REUTERS/ Leonhard Foeger
Газпром отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей на Украине, и это сразу вызвало очередной всплеск цен на газ в Европе. Они подскочили почти под 600 долларов за тысячу кубометров. Последний раз такое было 16 лет назад. Многие – и в первую очередь Украина – обвиняют в этом Газпром. Однако в реальности Россия не имеет к этому ни малейшего отношения. Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как искажаются воспоминания о Великой Отечественной

Александр Березин
Александр Березин, научный журналист
Историй «про Жукова» такого рода множество, некоторые из них – непристойного характера, некоторые – еще более фантастические, но все они объединяются одним: недостоверностью. И не только про Жукова. Подробности...

Война за демократию закончена, мест в самолетах больше нет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Афганская катастрофа не станет началом американского упадка. Но с этого момента всякие разговоры о том, что США могут помочь кому-то со строительством демократии, станут рассматриваться лишь как проявления острого социального психоза. Подробности...
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Чем грозит России «Талибан»

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Сможет ли Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к росту трудовой миграции оттуда в Россию? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
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    Бегство американцев дает в Афганистане шанс Москве и Пекину

    Китай готов защитить свои геополитические интересы в Афганистане    17 августа 2021, 17:10
    Фото: Zhang Jia/ZUMA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    Москва готова сверять часы с Пекином – совместно реагировать на изменения в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Интерес двух держав к Афганистану уже заставил насторожиться США и Евросоюз. Смогут ли Россия и Китай заполнить вакуум, возникший после бегства американцев из Кабула, и кто еще претендует на это?

    Москва пока не спешит признавать власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом заявил во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС. «Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны», – сказал министр. При этом Лавров указал на то, что Россия отмечает позитивные сигналы от талибов в том, что касается дальнейшего развития Афганистана.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой отметил, что Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» брало на себя ответственность за ситуацию в стране. Лавров же заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.

    Российско-китайские контакты по афганскому вопросу не остались без внимания Евросоюза. Во вторник группа депутатов Европарламента заявила, что Европейскому союзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум». От евродепутатов досталось руководству США и НАТО – вывод войск из Афганистана был поспешным и неподготовленным, что в результате и создало упомянутый вакуум.

    Если для Москвы налаживание отношений с новой афганской властью продиктовано в первую очередь оборонительными соображениями, то для Пекина важна экономическая составляющая в рамках континентального проекта «Новый шелковый путь», высказала предположение германская Berliner Zeitung (перевод InoPressa). Немецкое издание напоминает: благодаря Ваханскому коридору Китай обладает стратегически важной географической позицией на границе с Афганистаном. Именно поэтому несколько недель назад руководство в Пекине впервые приняло делегацию «Талибана» для обсуждения вопросов сотрудничества, указывает Berliner Zeitung.

    Из Кабула в Пекин уже поступил сигнал о готовности к сотрудничеству.

    ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньина сообщил: «Талибан» заверил правительство Китая в том, что намерен бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями. Упомянутое «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.

    Цветные металлы для Москвы и Пекина

    Россия и Китай могут превратиться в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а связи Кабула с Европой и США будут потеряны, полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. «При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден аналитик.

    При этом, по его прогнозам, речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании в Афганистане. «Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования. Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов», – полагает Кашин. Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива.

    На ваш взгляд

     
    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?



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    «Пекин со своей стороны всячески подчеркивает готовность взаимодействовать с «Талибаном», говорит об уважении выбора народа, хотя в нынешней обстановке это звучит немного комично», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Для России же действительно на первом месте стоит обеспечение собственной безопасности и безопасности государств Центральной Азии, отметил эксперт. «В этой ситуации та линия, которую занимает Россия, кажется разумной, – указал Лукьянов. – В частности, это касается поддержания рабочих контактов с новыми властями, избегания резких заявлений, которые на волне шока звучат с Запада, совершенствования имеющихся военных возможностей совместно с соседями – в первую очередь с Таджикистаном».

    При этом Лукьянов высказал сомнения в том, что Китай и Россия будут проводить некую согласованную политику в Афганистане – каждый геополитический игрок будет действовать самостоятельно.

    Стамбул и Исламабад присматриваются к Афганистану

    Тем временем к освободившейся от американского военного присутствия стране начинают присматриваться все новые игроки. Турция выразила готовность помочь талибам в управлении аэропортом Кабула, который до сего момента должен был находиться в ведении турок. Но планы «султана» Реджепа Тайипа Эрдогана простираются дальше, отмечают западные эксперты.

    «Турция лихорадочно пытается превратить провал миссии НАТО в успех для своих интересов в регионе... Турецкие переговорщики хотят начать переговоры с новым правительством в самое ближайшее время», – пишет Berliner Zeitung. Издание отмечает, что Эрдоган считает себя покровителем мусульман во всем мире, от Азербайджана до китайского Синьцзяна. При этом Китай будет пытаться «обозначить границы» турецкому продвижению.

    Эксперт Военно-морского колледжа США в Род-Айленде Сюзанна Леви-Санчес в комментарии Berliner Zeitung констатировала: на стороне талибов сражались наемники из Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Ирака. Немецкое издание указывает – при этом пока неясно, какую роль в новом порядке займут тот же Пакистан или Индия, у которой также есть геостратегические интересы в регионе, а также ОАЭ, которые традиционно поддерживают «Талибан».

    «Наиболее влиятельной силой в Афганистане является Пакистан, – указал Лукьянов. – Очень большие амбиции были и у Турции. Она собиралась заполнить политический вакуум после ухода западной коалиции. Но сейчас все немного поутихло. Видимо, даже Эрдоган решил выждать некоторое время», – предполагает эксперт.

    Вашингтон запоздало вспомнил о кнуте и прянике

    Соединенные Штаты видят главную опасность в заполнении вакуума не со стороны Турции, а со стороны России и Китая. В понедельник Джо Байден заявил: «Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан».

    При этом Вашингтон демонстрирует решимость сохранить свое присутствие в стране. Так, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в отношении новых властей Афганистана будет использоваться метод кнута и пряника. «Есть разные виды экономического рычага: если мы говорим о прянике, то надо говорить и о кнуте», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

    Все, что сейчас говорится американской стороной в отношении Афганистана и Ближнего Востока, похоже на наспех слепленные речи, отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «Поэтому все заявления, которые будут сыпаться в ближайшую неделю со стороны Вашингтона, не надо воспринимать как некие программы или как направляющие. Это просто попытка выиграть время и сообразить, что делать дальше», – детализировал аналитик.

    Дробницкий допустил, что американцы могут попытаться задействовать «пряник» – провести переговоры с руководством «Талибана», сидящим в столице Катара Дохе. Но США не знают, что им делать с полевыми командирами, которые не факт, что будут выполнять приказы руководства в Катаре, заметил американист.

    Кто однозначно остается в проигрыше, так это европейские союзники США – чем и объясняется бурная реакция в Европарламенте, заметил германский политолог Александр Рар. «20 лет назад европейцы слепо следовали за США, не обдумав альтернативные сценарии, цели и стратегии. Теперь американцы сделали ставку на сдерживание России и Китая, а не исламского фактора, поэтому приняли решение уйти из Афганистана», – пояснил эксперт.

    По мнению Рара, европейцы скоро столкнутся с главной проблемой – потоком беженцев из Афганистана, который хлынет в страны ЕС. Эксперт полагает, что сейчас в интересах европейских стратегов выстраивание сотрудничества с Россией и Китаем на афганском направлении.

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