Бегство американцев дает в Афганистане шанс Москве и Пекину

Москва готова сверять часы с Пекином – совместно реагировать на изменения в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Интерес двух держав к Афганистану уже заставил насторожиться США и Евросоюз. Смогут ли Россия и Китай заполнить вакуум, возникший после бегства американцев из Кабула, и кто еще претендует на это?

Москва пока не спешит признавать власть движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом заявил во вторник глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС. «Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны», – сказал министр. При этом Лавров указал на то, что Россия отмечает позитивные сигналы от талибов в том, что касается дальнейшего развития Афганистана.

В свою очередь глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой отметил, что Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» брало на себя ответственность за ситуацию в стране. Лавров же заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.

Российско-китайские контакты по афганскому вопросу не остались без внимания Евросоюза. Во вторник группа депутатов Европарламента заявила, что Европейскому союзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум». От евродепутатов досталось руководству США и НАТО – вывод войск из Афганистана был поспешным и неподготовленным, что в результате и создало упомянутый вакуум.

Если для Москвы налаживание отношений с новой афганской властью продиктовано в первую очередь оборонительными соображениями, то для Пекина важна экономическая составляющая в рамках континентального проекта «Новый шелковый путь», высказала предположение германская Berliner Zeitung (перевод InoPressa). Немецкое издание напоминает: благодаря Ваханскому коридору Китай обладает стратегически важной географической позицией на границе с Афганистаном. Именно поэтому несколько недель назад руководство в Пекине впервые приняло делегацию «Талибана» для обсуждения вопросов сотрудничества, указывает Berliner Zeitung.

Из Кабула в Пекин уже поступил сигнал о готовности к сотрудничеству.

ТАСС со ссылкой на представителя МИД КНР Хуа Чуньина сообщил: «Талибан» заверил правительство Китая в том, что намерен бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями. Упомянутое «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.

Цветные металлы для Москвы и Пекина

Россия и Китай могут превратиться в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а связи Кабула с Европой и США будут потеряны, полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. «При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден аналитик.

При этом, по его прогнозам, речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании в Афганистане. «Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования. Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов», – полагает Кашин. Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива.

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет



«Пекин со своей стороны всячески подчеркивает готовность взаимодействовать с «Талибаном», говорит об уважении выбора народа, хотя в нынешней обстановке это звучит немного комично», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Для России же действительно на первом месте стоит обеспечение собственной безопасности и безопасности государств Центральной Азии, отметил эксперт. «В этой ситуации та линия, которую занимает Россия, кажется разумной, – указал Лукьянов. – В частности, это касается поддержания рабочих контактов с новыми властями, избегания резких заявлений, которые на волне шока звучат с Запада, совершенствования имеющихся военных возможностей совместно с соседями – в первую очередь с Таджикистаном».

При этом Лукьянов высказал сомнения в том, что Китай и Россия будут проводить некую согласованную политику в Афганистане – каждый геополитический игрок будет действовать самостоятельно.

Стамбул и Исламабад присматриваются к Афганистану

Тем временем к освободившейся от американского военного присутствия стране начинают присматриваться все новые игроки. Турция выразила готовность помочь талибам в управлении аэропортом Кабула, который до сего момента должен был находиться в ведении турок. Но планы «султана» Реджепа Тайипа Эрдогана простираются дальше, отмечают западные эксперты.

«Турция лихорадочно пытается превратить провал миссии НАТО в успех для своих интересов в регионе... Турецкие переговорщики хотят начать переговоры с новым правительством в самое ближайшее время», – пишет Berliner Zeitung. Издание отмечает, что Эрдоган считает себя покровителем мусульман во всем мире, от Азербайджана до китайского Синьцзяна. При этом Китай будет пытаться «обозначить границы» турецкому продвижению.

Эксперт Военно-морского колледжа США в Род-Айленде Сюзанна Леви-Санчес в комментарии Berliner Zeitung констатировала: на стороне талибов сражались наемники из Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Ирака. Немецкое издание указывает – при этом пока неясно, какую роль в новом порядке займут тот же Пакистан или Индия, у которой также есть геостратегические интересы в регионе, а также ОАЭ, которые традиционно поддерживают «Талибан».

«Наиболее влиятельной силой в Афганистане является Пакистан, – указал Лукьянов. – Очень большие амбиции были и у Турции. Она собиралась заполнить политический вакуум после ухода западной коалиции. Но сейчас все немного поутихло. Видимо, даже Эрдоган решил выждать некоторое время», – предполагает эксперт.

Вашингтон запоздало вспомнил о кнуте и прянике

Соединенные Штаты видят главную опасность в заполнении вакуума не со стороны Турции, а со стороны России и Китая. В понедельник Джо Байден заявил: «Наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан».

При этом Вашингтон демонстрирует решимость сохранить свое присутствие в стране. Так, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в отношении новых властей Афганистана будет использоваться метод кнута и пряника. «Есть разные виды экономического рычага: если мы говорим о прянике, то надо говорить и о кнуте», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

Все, что сейчас говорится американской стороной в отношении Афганистана и Ближнего Востока, похоже на наспех слепленные речи, отметил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. «Поэтому все заявления, которые будут сыпаться в ближайшую неделю со стороны Вашингтона, не надо воспринимать как некие программы или как направляющие. Это просто попытка выиграть время и сообразить, что делать дальше», – детализировал аналитик.

На эту тему

Дробницкий допустил, что американцы могут попытаться задействовать «пряник» – провести переговоры с руководством «Талибана», сидящим в столице Катара Дохе. Но США не знают, что им делать с полевыми командирами, которые не факт, что будут выполнять приказы руководства в Катаре, заметил американист.

Кто однозначно остается в проигрыше, так это европейские союзники США – чем и объясняется бурная реакция в Европарламенте, заметил германский политолог Александр Рар. «20 лет назад европейцы слепо следовали за США, не обдумав альтернативные сценарии, цели и стратегии. Теперь американцы сделали ставку на сдерживание России и Китая, а не исламского фактора, поэтому приняли решение уйти из Афганистана», – пояснил эксперт.

По мнению Рара, европейцы скоро столкнутся с главной проблемой – потоком беженцев из Афганистана, который хлынет в страны ЕС. Эксперт полагает, что сейчас в интересах европейских стратегов выстраивание сотрудничества с Россией и Китаем на афганском направлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД