Китай заявил России о необходимости защищать их интересы в Афганистане

Эксперт объяснил массовую панику в аэропорту Кабула

«Стремящихся к самолетам в Кабуле объединяет одно – они боятся за себя и своих родных, потому что знают: талибы их не пощадят», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума, комментируя массовую панику афганцев в аэропорту Кабула после того, как запрещенное в России движение «Талибан» установило полный контроль над Афганистаном.

«Афганцы бегут не только из Кабула, но и из других провинций, ранее захваченных талибами», – отметил Аббас Джума – При этом пока сложно однозначно сказать, какие именно группы населения представляют эти люди. Но их объединяет одно – они боятся за себя, за жизнь своих родных, близких и друзей, потому что понимают: талибы их не пощадят», – объясняет он.

«Среди стремящихся убежать из страны, вероятно, есть люди, работавшие с предыдущим режимом – государственные служащие, журналисты и силовики. Это категории людей, которые понимают, что новая власть не погладит их по голове. И судя по тому, как афганцы ринулись в аэропорт, судя по панике и накалу страстей, который мы видим в других городах, они крайне серьезно относятся к «Талибану», – полагает собеседник.

По словам востоковеда, «в отличие от некоторых экспертов, которые пытаются убедить нас в том, что талибы – хорошие и образованные ребята, у афганцев, бегущих сломя голову к улетающим самолетам, на этот счет иное мнение». «Они считают, что с ними договориться нельзя и что их будут убивать и притеснять», – предполагает собеседник.

Джума подчеркнул, что среди стремящихся попасть на самолеты есть женщины и дети. «Не стану исключать, что в этой толпе немало тех, кто просто читает новости о ситуации в стране, и родственники тех, кто проживает в провинциях, ранее захваченных талибами, – продолжил эксперт. – Оттуда мы слышали очень много новостей про убийства и похищения».

Собеседник добавил, что паника людей демонстрирует полное отсутствие доверия к обещаниям «Талибана» не применять насилие к тем, кто работал с предыдущим правительством или поддержал его. «Они считают, что подобные популистские заявления направлены вовне, дабы заручиться поддержкой больших стран. Они видят в этом попытку нарисовать «Талибану» человеческое лицо. Но многие афганцы считают, что теперь в стране все будет так же плохо, как и ранее в 1996-2001 годах», – подытожил Джума.

Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула. Эти кадры официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.

Кроме того, агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.

Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.