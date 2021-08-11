Под боком у России создается террористическое государство

Высокопоставленные источники в ЕС утверждают, что талибы контролируют уже 65 процентов территории Афганистана. Если дело пойдет так и дальше, уже в ближайшее время на территории этой страны образуется исламский халифат. Чем опасны талибы, как будет выглядеть их политический режим и что с этим должна делать Россия?

За последние три дня «Талибан» захватил девять из 34 существующих провинций в Афганистане. Теперь запрещенное в России террористическое движение контролирует столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан. События последних двух месяцев в Афганистане указывают на то, что рано или поздно талибы окажутся у власти в Афганистане. Судя по всему, исламский эмират Талибана, который существовал в Афганистане с 1996 по 2001 год, будет восстановлен. За два десятилетия талибы многому научились, но изменились ли они по своей сути и можно ли иметь с ними дело?

Религиозная подоплека

Основополагающей религией и идеологией «Талибана» является ислам суннитского толка ханафитского мезхаба (школы). Для суннитов Коран и Сунна являются первоисточниками религии. Они решают различные проблемы на основании ясных и недвусмысленных аятов (стихов) Корана и хадисов (сообщений о любом слове или деянии пророка Мухаммеда, молчаливом одобрении им), а в случае их отсутствия – на основании доводов своего разума.

Сунна – второй после Корана источник исламского права. Она объясняет и дополняет его на примерах жизни Мухаммада. Один из методов вынесения правовых решений в ханафитском мазхабе – четкая иерархия вердиктов авторитетов школы. Поэтому на основе Корана выстраивается жесткая дисциплина в общине, определяется образ жизни правоверных, который отвергает идеологию западного мира и значительную массу его достижений и ценностей.

В частности, в исламе существует запрет на изображения человека. Хотя Коран об этом ничего не говорит, обычно ссылаются на один из хадисов, цитирующих пророка: «Воистину, те, кто изображает, будут испытывать мучения в Судный День. Сказано будет им: «Оживите то, что вы творили». Именно этим и объясняется взрыв статуй Будды в Бамиане в 2001 году. «Ислам запрещает изображение человека. Поэтому нам в Афганистане это ни к чему», – заявил мулла Омар. Тогда за считаные дни талибы уничтожили сотни музейных экспонатов Кабула, Герата, Газни, Кандагара, изображающих Будду, в том числе две гигантских (37 и 53 м) каменные статуи Будды, высеченные в скале примерно полторы тысячи лет назад в пригороде Бамиана.

Если бы не эти варварские действия, власть талибов имела бы шанс давно получить международное признание, поскольку, придя к власти, они прекратили войну всех против всех. И твердой рукой навели порядок в Афганистане. Правда, для наведения порядка талибы ввели в действие шариатское право и вернули средневековые наказания за преступления, вплоть до отрубания рук ворам. В то же время, поскольку производство и употребление наркотиков – грех, их производство при талибах упало до минимальных показателей.

Но деяния талибов нельзя однозначно оценивать с точки зрения представителя европейской цивилизации. Так, одним из упреков Запада в отношении талибов является их отношение к женщинам и запрет на образование девочек после 12 лет.

Про то, как проходило обучение в начальной школе при талибах, рассказывает высокопоставленный афганский чиновник Хикмат: «Мне было четыре, когда я попал в их медресе в Кандагаре. У нас был учебник с задачками вроде «У Залмая в автомате семь пуль. Он убил шесть русских. Сколько пуль он потратил?». Сумасшедший мулла, который был у нас учителем, пугал нас: «Если заткнуть уши, услышите шум адского пламени. Ад близко!» Мы должны были носить тюрбаны и учить суры наизусть». Для взрослых нарушение одного из многочисленных запретов, введенных талибами, грозило смертью, а в тюрьму легко можно было попасть даже за ношение западной одежды или отсутствие бороды. Во всяком случае, так было до 2001 года в тех районах, которые контролировали талибы.

Что будет? Исламский Эмират Афганистан

Важно понимать, что движение «Талибан» разнородно, говорит аналитик Королевского института международных отношений (Chatham house) профессор Фарзана Шаих.

«В военных операциях талибы выступают единым фронтом, но внутри себя они представляют собой довольно раздробленную группу. У них есть несколько направлений мысли. И то, что говорят дипломаты в Дохе, может сильно отличаться от того, что делают командиры на местах. Более того, действия талибов в Кандагаре могут отличаться от того, что будет происходить в районе, который недавно перешел под контроль движения. И это представляет большую сложность. Но все же определяющим при анализе «Талибана» является их очень консервативное понимание ислама. Эта часть неизменна для всех талибов», – отмечает эксперт.

В то же время современная талибская доктрина – в большей степени доктрина национально-освободительного движения: долой оккупантов, долой оккупационный режим марионеток, вся власть племенным советам.

Сейчас некоторые афганцы, давая интервью западным СМИ, говорят, что не хотели бы возврата талибов с их средневековыми законами. Ведь под властью афганских демократов выросло целое поколение. Многие из них менее трепетно относятся к исламу и охотно пользуются плодами западной цивилизации, в частности смартфонами и интернетом. В Кабуле немало вполне современного вида кафе, которые, как пишут, «породили своеобразную субкультуру свободолюбия: тут проходят импровизированные концерты, а иногда и дискотеки, тут назначают свидания и набивают татуировки. В Кабуле есть художники, рок-группы и модельные агентства – разумеется, все они регулярно получают угрозы. Пару лет назад местная молодежь начала праздновать День святого Валентина».

Однако эта субкультура характерна лишь для части молодежи. И не всего Афганистана, а его столицы. В советское время в Кабуле тоже можно было видеть вполне современно одетых девушек в джинсах. Однако во втором по величине городе страны Кандагаре, если бы женщина появилась на улице без паранджи, ее забили бы камнями. А значит, и сегодня маловероятно, что кому-то из жителей уездных центров Афганистана пришло бы в голову праздновать Хеллоуин или День святого Валентина. Скорее всего, они о таких мероприятиях ничего не слышали. Если талибы обеспечат мир и порядок в стране и при этом не станут перегибать палку, люди их поддержат. Ведь в провинциях племенные законы по-прежнему ставятся выше конституции.

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К сожалению, гарантировать единообразное поведение талибов на местах вряд ли кто-то возьмется. Часть из них уже пользуется смартфонами, в то же время в некоторых районах, куда пришли талибы, запрещено слушать музыку и смотреть телевизор.

При этом руководство «Талибана» утверждает, что они перестали быть структурой, которую отвергло мировое сообщество за угнетение женщин и массовые убийства этнических и религиозных меньшинств. Они обещают предоставить права женщинам, разрешить им работать и ходить в школу, если это не противоречат исламским или афганским ценностям. В то же время они намерены ограничить недавно обретенные женщинами свободы, которые, по их мнению, содействуют «безнравственности» и «непристойности».

Террористы ли талибы?

Странный вопрос. Конечно. Достаточно вспомнить историю с захватом российского лайнера 3 августа 1995 года.

Тогда самолет Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» с семью членами экипажа на борту перевозил из Албании груз боеприпасов в рамках соглашения с правительством Афганистана. Истребители движения «Талибан» вынудили российский коммерческий борт совершить посадку в Кандагаре. Весь экипаж был отправлен в тюрьму, где 378 дней содержался в очень тяжелых условиях, подвергаясь давлению со стороны талибов, которые их всячески склоняли к принятию ислама.

Экипаж сумел убедить талибов, что самолет требует регулярного обслуживания. При проверке выяснилось, что машина была частично заправлена. После захвата топливо никто не слил, и это позволило готовить побег. Экипаж обезоружил и связал охрану, взлетел и вернулся в Россию. За этот подвиг экипаж был награжден орденами Мужества, а командиру В. И. Шарпатову и второму пилоту Г. Г. Хайруллину было присвоено звание Героя России.

После установления режима Исламского Эмирата Афганистан превратился в Мекку исламского терроризма, где нашли свое пристанище и «Аль-Каида», и ИГ* «ИГИЛ*», деятельность которых и спровоцировало начало операции международных сил «Нерушимая свобода». После ликвидации режима талибов в Афганистане они неоднократно устраивали террористические акты и на территории Афганистана и на территории Пакистана. То есть движение использует терроризм как способ достижения политических целей.

Можно ли о чем-то договариваться с талибами?

Профессор Фарзана Шаих считает: «Нужно отметить, что талибы вынесли ряд важных уроков из прошлого. Например, они явно стремятся избежать этнической поляризации и гражданской войны всех против всех. В отличие от начала 2000-х, сейчас талибы ведут переговоры с местными командирами, лидерами этнических формирований и племен. Талибы явно не хотят, чтобы в Афганистане повторилась бойня на этнической почве».

А журналист Кермани добавляет: «Один из уроков, который «Талибан» усвоил из 2000-х, заключается в том, что им не стоит позволять международным джихадистским группировкам использовать Афганистан как базу, где можно укрыться и тренироваться, чтобы потом атаковать Запад, Россию или страны Центральной Азии. Я думаю, «Талибан» понял, что именно укрывательство «Аль-Каиды», по сути, привело к тому, что они потеряли власть в стране. Ведется много споров о том, в какой степени талибы реально разорвали свои связи с «Аль-Каидой». «Талибан» сейчас пытается показать себя лучшей из альтернатив для Афганистана. Но тут сложность в том, что раньше их заявления периодически расходились с делом».

Если принять на веру эти утверждения, а также высокую вероятность прихода к власти талибов в течение ближайших 12 месяцев, то вести переговоры с талибами нужно уже сейчас.

Не забывая, что пророк Мухаммед говорил: «Война – это обман». Что, собственно, и делает МИД России последние три года, вызывая резкую критику либеральной оппозиции в нашей стране и их сторонников за ее пределами. Но поддерживаем же мы дипломатические отношения с США и Великобританией, которые открыто объявляют Россию врагом. Чем талибы хуже?

Мирное соседство Афганистана и стран Средней Азии, которые традиционно называют «мягким подбрюшьем России», обеспечивает мир в этом регионе, прежде всего в нашей стране. Добиваясь своих целей не военными, а дипломатическими способами, а также работой спецслужб, следует учитывать, что Россия имеет традиционно сильные позиции в Афганистане, которые нужно использовать, побеждая не силой оружия, а силой разума. Но и о силе оружия не забывая.