Талибы заявили о захвате Кундуза

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило, что полностью контролирует провинции Кундуз и Сари-Пуль, однако власти Афганистана опровергают эти сообщения.

В заявлении, которое опубликовал в Twitter представитель талибов Забиулла Муджахед, говорится, что движение «завоевало» Кундуз и Сари-Пуль. Об этом же сообщает AFP: «Кундуз пал. «Талибан» взял под свой контроль все важные здания в городе», – сообщил корреспондент агентства в Кундузе, подтвердив заявление исламистов. Эту информацию подтвердил агентству DPA и высокопоставленный источник в администрации провинции, передает Deutsche Welle.

«Все представители сил безопасности сбежали в аэропорт, ситуация критическая», – заявил New York Times заместитель начальника полиции города Кундуз Сайед Джавад Хусайни.

По данным медиков, жертвами столкновений стали 14 человек, в том числе женщины и дети, еще более 30 получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает Al Jazeera.

В свою очередь, министерство обороны Афганистана опровергло заявления талибов. Так, агентство «Интерфакс», со ссылкой на видеообращение командира подразделения специального назначения афганской национальной армии в провинции Кундуз к населению города, сообщает об уличных боях в столице провинции. По этой информации, от талибов уже освобождена центральная площадь города, штаб-квартира Национального радио и телевидения в центре Кундуза. Операция по зачистке города продолжается.

По информации телеканала Tolo News, в городе Кундуз, административном центре одноименной провинции, в настоящее время идут ожесточенные бои между талибами и афганской армией. Источники телеканала сообщают, что боевики взяли под свой контроль центр города. Афганские военные заявляют, что смогут защитить город, передает РИА «Новости».

Как передает со ссылкой на источники агентство Пажвак, талибы захватили некоторые правительственные учреждения в провинции Сари-Пуль. Сообщается, что в ее административном центре бои на данный момент стихли.

Кроме того, в воскресенье Забиулла Муджахед заявил, что боевики движения захватили, кроме Кундуза, также город Сари-Пуль – административный центр одноименной провинции. «Талибы разгуливают по улицам города. Местные жители напуганы», – сказал член провинциального совета Сари-Пуль. Он добавил, что власти провинции укрылись на военной базе на окраине города, где продолжаются столкновения.

В то же время, согласно информации агентства AFP, в городе продолжаются ожесточенные бои между исламистами и силами безопасности.

Кундуз – первый крупный афганский город, захваченный талибами с тех пор, как они начали свое военное наступление в мае. Население составляет 374 тыс. человек, сам город является важным торговым центром недалеко от границы с Таджикистаном. С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана. С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель.

Сари-Пуль – одна из 34 провинций Афганистана, находится на севере страны, подразделяется на семь районов и 896 деревень. Население на 2012 год составляло около 532 тыс. человек.