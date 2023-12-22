Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
С повредившего «Панцирь-С» военного взыскали почти 14 млн рублей
Обвиняемого в повреждении зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» военнослужащего обязали выплатить почти 14 млн рублей по решению Петербургского гарнизонного военного суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Инцидент произошел в июле 2023 года, зенитная ракетно-артиллерийская батарея в ходе проезда по Пулковскому шоссе въехала в пролет железнодорожного моста, так как командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Военнослужащего приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей, по гражданскому иску Минобороны о возмещении ущерба с него взыскано 13 млн 981 тыс. рублей.
При вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства. Обвиняемый участвовал в спецоперации и служил в составе контингента ООН в Африке. У него на иждивении находится малолетний ребенок и мать-инвалид. Сам мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.