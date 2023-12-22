С повредившего «Панцирь-С» военного взыскали почти 14 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в июле 2023 года, зенитная ракетно-артиллерийская батарея в ходе проезда по Пулковскому шоссе въехала в пролет железнодорожного моста, так как командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Военнослужащего приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей, по гражданскому иску Минобороны о возмещении ущерба с него взыскано 13 млн 981 тыс. рублей.

При вынесении приговора учтены смягчающие обстоятельства. Обвиняемый участвовал в спецоперации и служил в составе контингента ООН в Африке. У него на иждивении находится малолетний ребенок и мать-инвалид. Сам мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.