Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

Рубль ставит новые рекорды во внешней торговле Валютная структура нашей торговли кардинально изменилась за последние годы. Центробанк отчитался о новых рекордах рубля и дружественных валют во внешней торговле. Этой весной они почти каждый месяц ставят новые рекорды. При этом доля токсичных валют во внешней торговле все три весенних месяца остается на минимальном уровне. Как теперь выглядит торговля и почему другие страны стали больше доверять рублю? Подробности Перейти в раздел

Илон Маск разрушает миф о самом богатом штате США Американцы, в том числе представители крупного бизнеса, массово бегут из тех регионов США, где восторжествовали крайний американский либерализм и ЛГБТ-повестка. Очередным примером тому стал знаменитый предприниматель Илон Маск. Что происходит и почему их более не устраивает, как принято считать, богатая и цветущая Калифорния? Подробности Перейти в раздел

Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности Перейти в раздел

Одесса становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ На Украине поднялась новая волна поджогов автомобилей военных. Только за минувшую ночь в Одессе сгорело пять авто, не считая аналогичные случаи в других городах. По мнению экспертов, пока это не столько политический протест, сколько стихийное недовольство населения принудительной мобилизацией. Почему именно Одесса становится лидером по количеству поджогов? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел