  • Новость часаПодозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    @ Zuma/ТАСС

    25 июля 2024, 12:00 Мнение

    Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Зачем Украина подлизывается к Китаю
    Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    В последние несколько недель СМИ чрезвычайно настойчиво помогают нам быть в курсе событий, сопровождающих представление под названием «подготовка к выборам президента США». Неудачные для действующего главы администрации дебаты с его основным оппонентом от Республиканской партии, чудесное спасение последнего во время покушения, выбор Дональдом Трампом своего напарника по предвыборной гонке и, наконец, смена лидера уже у правящих демократов. В результате на первый план выходит ничем себя пока не проявившая вице-президент в правительстве Джо Байдена.

    Вся эта чехарда сопровождается огромным количеством противоречивой информации и мнений, которые буквально валятся на голову обывателя, создавая у него эффект эмоциональных качелей. Отчасти риск оказаться на таких качелях возникает и у наблюдателей в других странах.

    В России тоже привыкли внимательно относиться к политическим баталиям на Западе. Эта привычка является частью нашей политической культуры – Российское государство вообще возникло, в первую очередь, по внешнеполитической необходимости. Хочется, однако, чтобы такая привычка оставалась на уровне простого любопытства, а не создавала ожиданий, связанных с тем или иным результатом внутренней американской возни.

    Думается, что для России и ее интересов намного важнее правильно воспринимать происходящее и знать, с кем мы в принципе имеем дело на глобальной политической арене. Это значит, что нужно, во-первых, относиться ко всему американскому представлению с изрядной долей юмора. Вне зависимости от того, кто окажется в итоге во главе американского государства, интересы России обеспечиваются ее военными возможностями и положением в мировой экономике. Только их будут принимать в расчет наши противники, когда речь пойдет о дипломатическом урегулировании текущего обострения в отношениях России и Запада.

    Во-вторых, необходимо понимать, что мы имеем дело с уникальной политической культурой. Системой, в которой единственное содержание политической деятельности – это манипулирование простыми гражданами со стороны элиты, делающей это исключительно ради достижения своих эгоистических желаний. Поэтому общественный уклад в Великобритании и США остается статичным на протяжении столетий, а население даже не думает о том, чтобы решительными мерами изменить существующие порядки.

    Иными словами, для сохранения власти американские или британские политики должны лишь дурачить своих избирателей и более ничем другим не заниматься: все остальное граждане должны предпринимать самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    Образец таких порядков был за несколько веков создан в Британии – стране, где с конца XIV века не было ни одного действительно массового социального выступления против действующих порядков. На протяжении столетий английский народ с рабской покорностью тащит на своих плечах невероятное количество нахлебников: начиная с королевской семьи и заканчивая крупными капиталистами современности. По оценкам специалистов, сравнительные социальные блага появились в этой стране только во второй половине прошлого века, а уже сейчас происходит стремительный откат к более привычному жесткому отношению к простым людям. И все эти столетия англичане безропотно отправляются воевать туда, куда гонит их собственная элита. Не получая ничего особенного взамен.

    Мы помним, какой безрадостной описывает жизнь ветеранов колониальных войн периода расцвета Британской империи ее главный поэт Редьярд Киплинг. Великая хартия вольностей 1215 года, которая пропагандой преподносится чуть ли не как первая конституция, в действительности представляет собой договор между королем и аристократами, не имеющий к простому народу и его правам никакого отношения. А создать такие уникальные порядки на века позволило в первую очередь географическое положение: жизнь на острове сама по себе способствует развитию чувства безысходности и заставляет смириться с самыми дикими формами общественной жизни.

    Начиная с XVII века англичане и шотландцы довольно активно бежали от своего несчастного положения в Северную Америку. Но созданная за столетия политическая культура оказалась сильнее. И когда появились США, британские порядки воспроизвелись там с небольшими дополнениями. В их основе – развитие в гражданах радикальных форм индивидуализма, который ведет к восприятию окружающих только как конкурентов. Неслучайно, что и на международной арене США видят во всех странах мира своих потенциальных или действующих противников. Такова их система координат, в которой не бывает друзей или союзников, а есть только конкуренты или подчиненные. Нет места учету интересов и ценностей окружающих.

    В точном соответствии с определением М. Е. Салтыкова-Щедрина применительно к людям, англосаксонская внешняя политика – это поведение «со всех сторон наглухо закупоренных существ, которые ломятся вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений».

    Обществом, состоящим из индивидуалистов, исключительно легко управлять на основе простых алгоритмов. Достаточно постоянно уверять гражданина в его уникальности и способности самостоятельно решить любую задачу.

    Индивидуалистом легко манипулировать: он не пойдет советоваться с соседями и всегда должен принимать только самостоятельное решение. Поэтому практическая задача политиков в США, как и в Великобритании, – постоянно работать над тем, чтобы гражданам и в голову не пришло, что государство или общество несут перед ними хоть какую-то ответственность.

    А если у государства нет ответственности, то не может быть и сменяемости элит, веками передающих власть и богатства своим потомкам. И было бы крайне наивно думать, что приход к власти новых лиц сможет что-либо изменить в американской большой политике. Включая, само собой, принципиальные аспекты отношений США и их ближайшего союзника с окружающим миром. В системе, где все делается только ради удержания власти над населением, внешняя политика глубоко вторична.

    К тому же США, как и Великобритания, – это страна, геополитическое положение которой драматически ограничивает возможности социального взаимодействия с окружающими. В России, например, ситуация совершенно противоположная – у нас множество соседей, и внешнеполитические дела неизбежно занимают важное место в списке обязанностей государства.

    Совокупность уникального положения на карте мира и особенностей внутриполитических порядков делают американцев и их британских родственников совершенно особыми участниками международной жизни: слабая приспособленность к общению в коллективе заставляет их вести себя маргинально и серьезно полагаться только на силу. Что в полной мере соответствует античному значению понятия «идиот», то есть человек, живущий в отрыве от общества и не участвующий в выработке его правил. 

    Политическая культура США и Британии оставляет очень мало возможностей для поиска компромисса с окружающими. И это является важной проблемой для мира, решение которой возможно только частично и исключительно дипломатическими методами. Строительство общего дома (международного порядка) с теми, кто для этого полностью не приспособлен, – дело совершенно безнадежное: любое соглашение окажется временным и будет пересмотрено ими в соответствии со своими внутренними позывами.

    Единственный способ планировать общее будущее для России, Китая, Индии и массы других государств планеты – это разными способами сдерживать таких уникальных партнеров. И рассчитывать на то, что со временем такое сдерживание создаст у двух «особых» участников международного общения более адекватные представления о себе в этом мире. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Военный вертолет Ми-28 разбился в Калужкой области, экипаж погиб
    Соседи рассказали подробности об обвиняемом в подрыве автомобиля в Москве
    ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование
    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    На улице Москве при проверке документов поймали боевика «Аль-Каиды»
    Минтруд назвал продолжительность новогодних каникул

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит? Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Украина подлизывается к Китаю

    Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией. Почему эти заявления были сделаны именно в КНР, к чему Украина пытается склонить Китай и насколько успешно – и что означают эти заявления для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............