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    Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    @ Александр Река/ТАСС

    26 июля 2024, 12:22 Мнение

    Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Среди упреков в адрес российского государства чаще других звучит обвинение в неумении решать проблему «на взлете», действовать превентивно, в результате чего приходится тушить уже хорошо разгоревшийся «пожар». Надо признать, что обвинение это небезосновательно: действительно, очень многие задачи и проблемы можно было бы решать куда меньшими силами и средствами, если бы ими занялись до того, как те разрослись до угрожающих размеров. Правда, в защиту можно сказать, что, пожалуй, нет ни одной страны, власти которой не страдали бы аналогичным пороком, да и большинство людей в целом склонны руководствоваться пословицей «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Так что говорить в данной случае о чисто российской специфике несправедливо.

    Но что, без сомнения, является сильной стороной России, так это умение мобилизоваться в ситуации вскрывшейся серьезной угрозы и эффективно отразить ее. Эта яркая черта ее – нашего – и народа, и государства.

    В последние месяцы стало очевидно очередное обострение в сложной и деликатной сфере межнациональных отношений. Разом вылезли самые разные аспекты – и с мигрантами-гастарбайтерами, и с представителями мусульманских народов России. Неприятные, трагические и криминальные инциденты сыплются один за другим. Причем происходящее носит настолько слаженный характер, что очевидно – мы имеем дело с целенаправленной работой враждебных России сил. Без сомнения, проблемы в данной области назревали давно, но слишком уж многие недавние происшествия носят откровенно срежиссированный характер (вроде того среднеазиата, который гасил свечи в православном храме), а ниточки ведут к кукловодам за границей.

    Их цели вполне прозрачны: мы имеем дело с еще одной попыткой раскачать, расшатать и разрушить Россию. Сокрушить ее экономику не получилось, нанести ей поражение на поле боя – тоже. Теперь вот заходят через национальный вопрос. Самое интересное, что на этот раз главным направлением удара выбрана государствообразующая нация. Русские. Расчет на самом деле умный – сволочной, но умный.

    За последние десятилетия в стране сложилась парадоксальная ситуация: русские, составляющие 80 процентов населения, фактически оказались в положении дискриминируемого народа. Практика эта сложилась еще в советские времена, и в некоторых аспектах носила почти официальный характер: например, РСФСР – в отличие от всех остальных национальных республик – не имела собственной компартии. Русским своей компартии было не положено. В современный период этот подход пополнился новыми перегибами, вплоть до того, что в какой-то момент стало «неприлично» произносить слово «русский» в публичной риторике. К счастью, это стали исправлять, но показательно, что для этого потребовалось активное вмешательство лично президента Путина. Пока президент не стал регулярно использовать слово «русский», оно фактически не существовало в общественной сфере.

    Тут надо иметь в виду, что причины, по которым все сложилось именно так, по большому счету заключались вовсе не в злонамеренности организаторов данной политики. Россия представляет собой уникальное явление: по формальным признакам доля русских в 80 процентов населения без проблем позволяет ее относить к мононациональным странам, а таковые всегда имеют определенные (где-то жесткие, где-то мягкие, где-то неформальные, а где-то вполне официальные) ограничения для национальных меньшинств. Но по факту мы – страна многонациональная, где люди любого этнического происхождения имеют равные возможности и шанс достигнуть головокружительных карьерных высот, послужив славе и силе России. Невозможно переоценить значение данного фактора для нашей страны, и в общем, можно понять государственных руководителей, которые старались – и по сей день стараются – подчеркнуть эту особенность.

    Вот только в реальности это привело к неслабому перекосу, в котором русские – благодаря открытости, терпимости и готовности принять любого, как своего – оказались, по сути, в приниженном положении и много лет регулярно сталкивались с оскорбляющими их проявлениями, причем как на бытовом уровне (от тех же мигрантов), так и на официальном. А это очень опасный путь. Долготерпение русского народа феноменально, но не приведи Господь его исчерпать.

    И вот последние месяцы мы наблюдаем серьезные изменения. С одной стороны, срежиссированная волна русофобских событий – от террористической активности гастарбайтеров до менее значительных инцидентов, волна, которая явно нацелена на провокацию общественного взрыва на фоне и без того давно копившегося недовольства. А с другой стороны, активизация государства, осознавшего угрозу и приближение к опасной черте – с отчетливым креном политики в сторону защиты и поддержки именно русских. От самых высоких должностных лиц раздаются довольно резкие заявления, которые казались немыслимыми еще совсем недавно. Всегда крайне корректный Дмитрий Песков прямо заявил, что мусульмане должны уважать обычаи и традиции русских женщин, которые приезжают к ним в регионы, что «не всегда бывает, надо признать». Прозрачный намек на участившиеся инциденты со славянками, приезжающими в кавказские регионы.

    И дело не ограничивается исключительно словами. МВД подготовило новую стратегию противодействия экстремизму в РФ, которая предполагает разворачивание правоприменительной практики в сторону защиты и справедливого отношения к русскому народу. В последние годы государство активно использует слово «русофобия», но в основном на внешнеполитическом направлении и в широком его смысле, поскольку за границей русскими считают всех россиян.

    Теперь же за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    Национальный мир и дружба народов – важнейшее условие развития и процветания России. Но они невозможны, если существуют за счет государствообразующего народа страны.

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