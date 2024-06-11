В Болгарии созрел шанс на пересмотр отношений с Россией

Tекст: Кирилл Аверьянов

В Болгарии 9 июня прошли шестые за последние три года парламентские выборы. Главной их особенностью стала рекордно низкая в истории посткоммунистической Болгарии явка – около 30%. Очевидно болгары устали от того, что их политики никак не могут договориться, создав жизнеспособную правящую коалицию. Однако, скорее всего, и в этот раз работа Народного собрания будет недолгой.



В марте прозападным партиям ГЕРБ и «Продолжаем перемены» трижды не удалось сформировать кабинет министров, после чего президент Болгарии Румен Радев в соответствии с Конституцией поручил председателю Счетной палаты Димитару Главчеву создать техническое правительство, равноудаленное ото всех политических сил. Теперь политики снова предпримут попытку сформировать высший орган исполнительной власти.

Больше всего голосов на прошедших выборах получила партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») – ей отдали предпочтение 24% избирателей. Борисов придерживается антироссийской линии во внешней политике. Во времена своего премьерства он поддерживал проекты поставок энергоносителей в обход России (но с участием исторического врага болгар – Турции). После начала СВО Борисов высказался за оказание военной помощи Киеву.

Второе место с результатом 16% заняло «Движение за права и свободы», представляющее интересы турецкого этнического меньшинства Болгарии. При этом во главе движения сейчас стоит этнический болгарин Делян Пеевски – олигарх, находящийся под санкциями США за коррупцию.

Видимо, чтобы вымолить прощение у заокеанских господ, Пеевски презентует себя как пламенного евроатлантиста и русофоба. Будучи депутатом, он внес в парламент законопроекты об увеличении военной помощи Украине, отмене запрета на импорт украинского зерна и принятии нового налога на транзит российского газа.

Бывший партнер ГЕРБ по правящей коалиции, партия «Продолжаем перемены» получила 14% голосов. Лидер партии Кирилл Петков в марте прошлого года хвастался, что София передала Киеву вооружение на 5 млрд левов (около 2,5 млрд евро). «Объединенная Европа сейчас показывает свою силу, и я не хочу, чтобы моя страна защищала агрессора», – заявил Петков.

Голосов партий, вошедших в тройку сильнейших на парламентских выборах, хватило бы, чтобы создать устойчивое прозападное правительство Болгарии. Однако согласия в рядах единомышленников нет: представители партии «Продолжаем перемены» уже заявили, что не собираются сотрудничать с ГЕРБ.

При этом у ГЕРБ и «Движения за права и свободы» не хватит общего числа мандатов для того, чтобы составить большинство – для этого им нужно будет заручиться поддержкой еще как минимум одной фракции. Эта задача может оказаться невыполнимой. Как из-за токсичности Бойко Борисова, так и в связи с тем, что взгляды остальных парламентских партий по украинскому вопросу серьезно отличаются от позиции тройки лидеров.

Четвертое место на выборах заняла националистическая партия «Возрождение», у нее чуть меньше 14%. Это наиболее последовательная русофильская политическая сила в Болгарии.

Партия выступает за пересмотр условий членства Болгарии в ЕС, проведение референдума о членстве страны в НАТО, прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и снятие западных санкций с России. В феврале этого года депутаты от «Возрождения» посетили по приглашению партии «Единая Россия» Дипломатическую академию МИД РФ, где им была представлена концепция внешней политики нашей страны.

Следом за «Возрождением» в парламентской гонке финишировали социалисты с 7%. Эта политическая сила также выступает против поставок оружия Киеву. Далее идет партия «Есть такой народ» (6%), ее лидер Слави Трифонов назвал инициативу болгарского премьера Петкова по сбору средств для вооружения Украины «чудовищной глупостью».

Сенсацией прошедших выборов стало преодоление четырехпроцентного барьера еще одной националистической партией – «Величие», она получила чуть меньше 5% голосов.

Один из лидеров партии полковник Николай Марков сказал: «На Украине происходят чудовищные вещи – дегуманизация огромной страны на Европейском континенте, чудовищные преступления против человечества. К сожалению, как видите, основной игрок в этой войне – НАТО. Мы участвуем: военные инструкторы НАТО там. Они обучают, управляют, командуют украинской армией и т. д. Центр управления, центральное командование, которое организует военные действия, находится в Германии, а не на Украине. В общих чертах, украинцы – пушечное мясо».

В российско-украинском конфликте «Величие» однозначно занимает сторону Москвы.

В общей сложности партии, скептически относящиеся к нынешней политике Запада в отношении Украины, займут в новом болгарском парламенте 87 мест из 240, то есть больше трети. Учитывая разобщенность прозападного лагеря, нельзя исключать, что в правящую коалицию (если она вообще будет создана) войдут политические силы разной геополитической ориентации. Это чревато очередным кризисом с последующим роспуском парламента.

В случае если правящая коалиция распадается или не может сформироваться, президент Болгарии назначает технический кабинет, который осуществляет управление страной до новых выборов. С 2021 года в Болгарии состоялось уже шесть выборов в парламент.

У народных избранников плохо получалось создавать устойчивые правящие коалиции, поэтому значительную часть времени страной руководили технические правительства, назначенные прагматичным президентом Руменом Радевым. Он пытался перехватить у оголтелых евроатлантистов бразды правления и скорректировать внешнеполитический курс страны. При технократах София вела переговоры с Газпромом о поставках газа, что шло вразрез с линией Евросоюза на форсированный отказ от российских энергоносителей. Также Радев пытался прекратить поставки оружия Украине.

Учитывая итоги последней парламентской кампании, есть большая вероятность, что в ближайшее время руководство Болгарией снова окажется в руках технического кабинета. В таком случае и для отношений Москвы и Софии появится шанс на некоторую перезагрузку.