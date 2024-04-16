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    16 апреля 2024, 12:38 • В мире

    Евросоюз подпитывает среди болгар пророссийские настроения

    Евросоюз подпитывает среди болгар пророссийские настроения
    @ Игорь Ленкин/ТАСС

    Tекст: Игорь Перминов

    Постоянная антироссийская пропаганда и официальная русофобия не смогли серьезно поколебать уровень симпатий болгар к России. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования. Как поясняют эксперты, дело не только в историко-культурной близости наших стран.

    Компания Ipsos Group, специализирующаяся на социологических и маркетинговых исследованиях, обнародовала результаты опроса, проведенного в 18 странах Европейского союза. Целью исследования было понять отношение людей к крупнейшим европейским лидерам.

    Согласно данным компании Ipsos, президента России в Болгарии безоговорочно поддерживают 37% респондентов, что является самым высоким результатом среди всех стран, где проводилось исследование. Еще 15% затруднились ответить. Таким образом, в целом положительную или же нейтральную оценку в адрес главы Российского государства высказывает 52% опрошенных. В итоге популярное болгарское издание «СЕГА» («Сейчас») озаглавило свой материал: «Среди всех жителей ЕС болгары больше всего одобряют Путина и Орбана».

    Стоит учитывать, что с начала СВО болгары ежедневно находятся под мощнейшим давлением антироссийской пропаганды. Болгарские телеканалы соревнуются в том, кто достигнет большего накала антироссийской риторики. В то же время альтернативная точка зрения в стране сильно ограничена. С февраля 2023 года в Болгарии прекращено вещание большинства российских телеканалов. Звучали призывы к закрытию ряда местных сайтов за «распространение русской пропаганды».

    И все же, как показывают результаты опросов, значительной части болгарского общества удалось сохранить адекватность – не только с точки зрения отношения к лидеру Российского государства, но и к России в целом. «Положительно относятся к России более 65% болгар, 15% нейтрально и небольшой процент отрицательно… Базовая симпатия к России очень большая, – говорила по этому поводу в феврале текущего года российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова.

    «Болгары, греки и словаки среди всех народов и стран ЕС исторически относятся к нам лучше других – как к славянам или единоверцам, – отмечает доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Да, они не пророссийские, но при этом и не антироссийские».

    В ходе соцопросов, проведенных Euronews среди 26 тыс. респондентов в 18 странах ЕС, выяснились еще ряд важных моментов, касающихся отношения европейцев к России и ее руководству. Неожиданно сравнительно высокий процент поддержки российской политики и президента Путина высказали греки и словаки. В этом же списке симпатизирующих России – Венгрия.

    Таким образом, часть Балкан и стран бывшего соцлагеря в значительной мере смогли избежать навязываемой руководством ЕС агрессивной русофобии. Совсем свежим примером этого стала победа на выборах президента Словакии Петера Пеллегрини, политика, активно выступающего за налаживание отношений с Россией и против военной помощи Украине.

    Кстати говоря, в том, что касается Украины, а точнее, главы киевского режима Владимира Зеленского, оценки граждан целого ряда стран близки к тем, что озвучивает российская внешняя политика.

    В Венгрии (60%), Греции (57%) и Болгарии (56%) отрицательно относятся к нынешнему украинскому руководителю. Странами, где отрицательная оценка перевешивает положительную, являются Словакия (50% против 26%), Австрия (47% против 33%), Италия (41% против 32%) и Чехия (37% против 36%). Даже в Германии, ведущем поставщике военной помощи киевскому режиму в Европе, только 41% положительно относятся к Зеленскому, а 36% – отрицательно. В Румынии, где фермеры жалуются на беспошлинное зерно, поступающее с Украины, 49% относятся к этому положительно, а 40% – отрицательно.

    Иначе говоря, о «полной солидарности с Украиной» жителей Европы, о чем регулярно заявляют европейские официальные лица, не может быть и речи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что поддержка Украины для ЕС «в наших собственных интересах». Однако в итоге выясняется, что значительная часть населения европейских стран такие интересы не разделяет.

    Картина с результатами опроса противоречит позиции, которой официально придерживаются национальные правительства некоторых стран», признает Euronews. Напрашивается вопрос, почему же этими странами руководят такие правители, которые не отвечают надеждам и взглядам значительной части своих избирателей?

    И именно этот вопрос вскоре встанет перед избирателями Болгарии. Уже в ближайшее время стране с высокой вероятностью предстоят новые, шестые за последние два года внеочередные парламентские выборы. В стране бушует политический кризис. Две правые партии откровенно евроатлантической и антироссийской направленности, ГЕРБ и «Продолжаем перемены», уже пытаются делить министерские портфели.

    Но на пятки им наступает третья сила – движение «Возрождение». На прошлых парламентских выборах она занимала третью позицию. Сейчас даже известное своими евроатлантическими симпатиями мониторинговое агентство «Маркет ЛИНКС» также прочит «Возрождению» 3-4 место на выборах. Движение условно считается «пророссийским», и для такой точки зрения есть основания.

    Например, лидер «Возрождения» Костадин Костадинов уже после начала СВО отмечал, что Россия «нам не враг, но она должна быть другом и союзником». А недавно он внес в парламент законопроект, предполагающий выход Болгарии из НАТО. Понятно, что нынешний состав Народного собрания не проголосует за такой закон, однако сам факт этого политического жеста показателен.

    «Религиозно-историческое единство – лишь одна из опор этого отношения болгар к России, – поясняет Трухачев. – Второй является разочарование местных жителей в ЕС. В странах Восточной и Южной Европы считали, что вхождение в Евросоюз резко поднимет уровень жизни и откроет много новых возможностей. Однако этого не произошло. Страны лишились части независимости, передав полномочия в Брюссель. А уровень жизни почти не изменился. Да еще и издержки появились в виде содержания Украины и приема мигрантов».

    Об этом говорит тот же Костадинов, критикуя диктат чиновников Еврокомиссии: «ЕС создавался как экономическое, а не политическое сообщество. И именно по этой причине искажение этой фундаментальной основы приводит к росту стремлений значительной части народов вырваться из хватки Брюсселя. Потому что ЕС в настоящее время становится огромной сверхдержавой, возглавляемой анонимными людьми, никем не избранными и обладающими мимолетной демократической легитимностью».

    Еще более категоричны заявления Костадинова по поводу киевского режима: «Украина – несостоявшееся государство, ведущее войну против собственного населения и осуществляющее против него геноцид. Это страна, пропагандирующая нацистскую идеологию».

    Таким образом, перед нами действующий политический представитель взглядов тех граждан Болгарии, которые, с одной стороны, не доверяют ни ЕС, ни Украине, но с другой – симпатизируют России. Несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду, в Болгарии до сих пор сохраняется и общественная, и политическая база для восстановления дружественных связей с Россией – и подпитывает эту базу, как ни странно, сам Брюссель. «Россия, которую на Западе изображают главным антагонистом ЕС, начинает восприниматься болгарскими избирателями как естественная альтернатива Евросоюзу», – резюмирует Трухачев.

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